Head Topics

गाजियाबाद: कनावनी में झुग्गी बस्ती में भीषण आग, 125 घर जलकर खाक, 50 से अधिक सिलेंडर फटे

राष्ट्रीय News

गाजियाबाद: कनावनी में झुग्गी बस्ती में भीषण आग, 125 घर जलकर खाक, 50 से अधिक सिलेंडर फटे
गाजियाबाद आगइंदिरापुरमकनावनी
📆17-04-2026 02:28:00
📰NBT Hindi News
101 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 61% · Publisher: 51%

गाजियाबाद के इंदिरापुरम के कनावनी इलाके में खाली प्लॉट पर बनी 125 झुग्गियों में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से 50 से अधिक गैस सिलेंडर फट गए, जिससे 125 परिवार बेघर हो गए। 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।

गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र के कनावनी इलाके में गुरुवार दोपहर एक भीषण आग ने हजारों लोगों की जिंदगी तबाह कर दी। एक खाली पड़े भूखंड पर अवैध रूप से बनाई गई लगभग 125 झुग्गियों ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटें इतनी भयावह थीं कि उनकी तपिश लगभग 200 मीटर दूर तक महसूस की जा रही थी। इस विनाशकारी घटना ने कई परिवारों के सिर से छत छीन ली, जिससे लगभग 125 परिवार बेघर हो गए। इस दौरान, 50 से अधिक छोटे-बड़े गैस सिलेंडर एक के बाद एक फटे, जिसने पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना दिया। अचानक फैली आग और

धमाकों की आवाज से मची अफरा-तफरी में लोग अपने बच्चों और कीमती सामान को बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। कई लोगों के लिए यह एक भयावह अनुभव था, जहां उन्होंने अपना सब कुछ पल भर में खो दिया। आग की भीषणता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आग की गर्मी और धुआं 200 मीटर दूर तक महसूस किया जा रहा था। लगातार हो रहे गैस सिलेंडरों के विस्फोट, जिनकी गूंज आसपास के कई इलाकों तक सुनाई दी, ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया। इन धमाकों ने लोगों के मन में डर पैदा कर दिया और वे अपनी जान बचाने के लिए झुग्गियों से बाहर भागने पर मजबूर हो गए। सूचना मिलते ही फायर विभाग की टीमें तुरंत हरकत में आईं। शुरुआती तौर पर वैशाली, साहिबाबाद और कोतवाली फायर स्टेशनों से दमकल गाड़ियों को भेजा गया, लेकिन आग की भयावहता को देखते हुए स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए मेट्रोसिटी, लोनी और गौतमबुद्ध नगर से अतिरिक्त फायर टेंडरों को बुलाया गया। कुल मिलाकर, 22 फायर टेंडरों के अथक प्रयासों और लगभग 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद, आग पर सफलतापूर्वक काबू पाया जा सका। कनावनी गांव के बाहरी इलाके में टिन शेड से बनी इस बस्ती में हजारों की संख्या में लोग अपने परिवारों के साथ रहते थे। आग लगने के बाद पूरे क्षेत्र में चीख-पुकार मच गई। लोग अपने बच्चों, बुजुर्गों और जरूरी सामान को खोजने के लिए बेतहाशा भाग रहे थे। कई लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागे, लेकिन तब तक उनका घर और सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। शुरुआती सूचनाओं में 20 से अधिक बच्चों के लापता होने की खबर आई थी, जिससे स्थिति और भी चिंताजनक हो गई थी। हालांकि, बाद में पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सभी बच्चों को सुरक्षित ढूंढ लिया गया है और किसी भी बच्चे के फंसे होने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। इस आग का धुएं का गुबार इतना विशाल था कि वह दूर नोएडा तक दिखाई दे रहा था। आसपास के इलाकों में भी धुएं के फैलने से लोगों को सांस लेने में तकलीफ का अनुभव हुआ। फायर विभाग और पुलिस प्रशासन आग पर काबू पाने के बाद राहत और बचाव कार्यों में जुट गए हैं। आग लगने के कारणों की गहनता से जांच की जा रही है। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य फिलहाल सभी प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना और हुए नुकसान का सटीक आकलन करना है। यह घटना अवैध निर्माणों और सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर भी सवाल खड़े करती है

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

NBT Hindi News /  🏆 20. in İN

गाजियाबाद आग इंदिरापुरम कनावनी झुग्गी बस्ती गैस सिलेंडर विस्फोट

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

50 हजार से कम दाम में iPhone, यहां चल रही बंपर सेल50 हजार से कम दाम में iPhone, यहां चल रही बंपर सेलiPhone 15 को काफी सस्ते दाम में खरीदने का मौका मिल रहा है. सेल के दौरान ये हैंडसेट सिर्फ 56,900 रुपये में लिस्ट है. बैंक ऑफर के बाद ये कीमत कम हो जाएगी.
Read more »

50 वैज्ञानिकों ने ड्रग-रेसिस्टेंट फंगस से लड़ने के पांच तरीके बताए50 वैज्ञानिकों ने ड्रग-रेसिस्टेंट फंगस से लड़ने के पांच तरीके बताए50 वैज्ञानिकों ने ड्रग-रेसिस्टेंट फंगस से लड़ने के पांच तरीके बताए
Read more »

एंटी करप्शन टीम का बड़ा एक्शन, 50 हजार की रिश्वत लेते क्लर्क रंगे हाथ गिरफ्तारएंटी करप्शन टीम का बड़ा एक्शन, 50 हजार की रिश्वत लेते क्लर्क रंगे हाथ गिरफ्तारबस्ती में भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी कार्यालय के लिपिक सुनील पांडेय को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया।
Read more »

लखनऊ में 50 से ज्यादा झुग्गियों में लगी आग, कई लोग लापतालखनऊ में 50 से ज्यादा झुग्गियों में लगी आग, कई लोग लापताउत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विकास नगर इलाके में बुधवार शाम भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. आग की इस घटना में करीब 200 झोपड़ियां जलकर खाक हो गईं, जिससे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
Read more »

किस फॉर्मूले पर बना 850 सीटों का गणित? अमित शाह बोले- दक्षिण के राज्यों को नहीं होगा कोई नुकसानकिस फॉर्मूले पर बना 850 सीटों का गणित? अमित शाह बोले- दक्षिण के राज्यों को नहीं होगा कोई नुकसानगृहमंत्री अमित शाह ने परिसीमन और लोकसभा सीटों में 50 वृद्धि पर विपक्ष की आशंकाओं को खारिज किया। उन्होंने बताया कि दक्षिण भारतीय राज्यों की सीटें बढ़ेंगी और उनका प्रतिनिधित्व भी बढ़ेगा।
Read more »

भागलपुर नगर निगम: अब बड़े व्यापारियों की जेब होगी ढीली, ट्रेड लाइसेंस शुल्क के नए स्लैब की तैयारीभागलपुर नगर निगम: अब बड़े व्यापारियों की जेब होगी ढीली, ट्रेड लाइसेंस शुल्क के नए स्लैब की तैयारीभागलपुर नगर निगम ट्रेड लाइसेंस शुल्क स्लैब में बदलाव कर रहा है। अब बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अधिक शुल्क देना होगा। 25-50 लाख टर्नओवर पर 5000 रुपये और 50 लाख से अधिक पर 10000 रुपये वार्षिक शुल्क प्रस्तावित है।
Read more »



Render Time: 2026-04-17 05:28:28