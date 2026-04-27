गाजीपुर कटरिया घटना: सपा के लिए बड़ा झटका, अखिलेश यादव के आगमन से डैमेज कंट्रोल की कोशिश

गाजीपुर के कटरिया में हुई घटना ने समाजवादी पार्टी (सपा) के लिए बड़ा झटका दिया है। पार्टी ने पीडीए का नारा बुलंद कर आगामी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने की तैयारी में जुटी है, लेकिन इस घटना ने पार्टी के समर्थन में एक बड़ा वर्ग दूर कर दिया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का 29 अप्रैल को गाजीपुर आना इस डैमेज को कंट्रोल करने की एक प्रयास माना जा रहा है। इस घटना में न केवल सपा, बल्कि पुलिस-प्रशासन और सरकार के लिए भी एक दोधारी तलवार साबित हुई है।

शिवानंद राय, गाजीपुर। समाजवादी पार्टी ( सपा ) ने पीडीए (प्रतिरोध दल एकता) का नारा बुलंद कर आगामी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने की तैयारी में जुटी है, लेकिन गाजीपुर के कटरिया में हुई घटना ने पार्टी के लिए एक बड़ा झटका दिया है। इस घटना ने न केवल सपा को मजबूत करने की कोशिशों को खतरे में डाला है, बल्कि पार्टी के समर्थन में एक बड़ा वर्ग भी दूर हो गया है। अब सपा के लिए इस नुकसान को संतुलित करना एक बड़ी चुनौती बन गई है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का 29 अप्रैल को गाजीपुर आना इस डैमेज को कंट्रोल करने की एक प्रयास माना जा रहा है। उनके आगमन से पीडीए को लेकर समाजवादी पार्टी की संवेदनशीलता दिखेगी और कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ेगा। कटरिया की घटना में न केवल सपा , बल्कि पुलिस-प्रशासन और सरकार के लिए भी एक दोधारी तलवार साबित हुई है। सरकार ने पिछड़ी जाति से जुड़े मामले के कारण जनपद के सीट से विधायक और पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर को सपा के काट के रूप में लगाया। साथ ही, विश्वकर्मा समाज से वाराणसी के जिलाध्यक्ष और एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा और बनारस की जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्या को भी उतार दिया गया। उनके माध्यम से पीड़ित परिवार को पांच लाख रुपये, डेढ़ बीघा कृषि पट्टा और आवास के कागज दिए गए। 15 अप्रैल को विश्वकर्मा परिवार की किशोरी का शव गंगा नदी में मिला था। पिता की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर हरिओम पांडेय को जेल भेज दिया। पुलिस की काल डिटेल की जांच में किशोरी और हरिओम पांडेय के बीच प्रेम प्रसंग सामने आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर किसी तरह की चोट के निशान या दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई। इसके बावजूद, सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल द्वारा जारी पत्र में दुष्कर्म के बाद हत्या जैसे गंभीर आरोपों का उल्लेख किया गया। इस पत्र के सार्वजनिक होते ही गांव में आक्रोश फैल गया और मामले ने तूल पकड़ लिया। सपा ने शुरुआत से ही इस घटना को हत्या और दरिंदगी का मामला बताते हुए आक्रामक तरीके से उठाया। पार्टी पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद, 22 अप्रैल को सपा का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा। सपा प्रतिनिधिमंडल में केवल 15 लोगों को अनुमति दी गई थी, लेकिन 200 से अधिक लोग पहुंच गए। इसको लेकर सपा प्रतिनिधिमंडल और प्रधान प्रतिनिधि के पक्ष में संघर्ष हुआ। पथराव में पूर्व मंत्री राम आसरे वर्मा, थानाध्यक्ष करंडा सहित दस से अधिक लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने सपा के दो विधायकों जै किशन साहू, वीरेंद्र यादव, जिलाध्यक्ष गोपाल यादव सहित 46 नामजद और 200 अज्ञात के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। सपा ने सहानुभूति की राजनीति के जरिए पिछड़े वर्गों को साधने की कोशिश की, लेकिन इंटरनेट मीडिया पर फैल रही भ्रामक सूचनाओं के बीच हरिओम पांडेय को जेल भेजने से संबंधित समाज नाखुश है। इससे अन्य वर्गों में असंतोष पनपा है। सपा के प्रतिनिधिमंडल की संरचना को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। प्रमुख नेताओं की अनुपस्थिति चर्चा का विषय बनी है। इसमें ब्राह्मण समाज के प्रमुख नेताओं की अनुपस्थिति चर्चा का विषय बनी हुई है। पूर्व राज्यपाल और भाजपा नेता कलराज मिश्रा ने इस प्रकरण को लेकर सपा और कांग्रेस पर माहौल खराब करने का आरोप लगाया है। इससे पहले, नोनहरा कांड में सियाराम की मौत को लेकर ब्राह्मण समाज की नाराजगी ने सपा को ताकत दी थी, लेकिन इस घटनाक्रम से परिस्थितियां भिन्न नजर आ रही हैं। पूर्व राज्यपाल और भाजपा नेता कलराज मिश्रा के वक्तव्य के जरिए इस प्रकरण में एंट्री भी बड़ा संकेत है। जिले के मौजूदा राजनीति क समीकरणों की बात करें तो सपा के पास पांच विधानसभा सीटें हैं, जबकि भाजपा खाता नहीं खोल पाई थी। हालांकि, भाजपा और सुभा सपा के संभावित गठबंधन से 2027 के चुनावी मुकाबले के कड़ा होने के संकेत हैं। वर्ष 2017 में भाजपा-सुभा सपा गठबंधन को बढ़त मिली थी, जबकि 2022 में सुभा सपा के साथ सपा के गठबंधन ने उसकी सीटें दो से बढ़ाकर पांच कर दी थीं.

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