गाजियाबाद में 20 लाख की लूट, बदमाशों ने एटीएम कैश वैन छीनकर भागे

गाजियाबाद में बदमाशों ने एटीएम कैश वैन से 20 लाख रुपयों की लूट मारी। ड्राइवर को बंधक बना लिया और फायरिंग कर भय फैलाया। पुलिस ने घेराबंदी की और कैश वैन बरामद की, लेकिन पैसा गायब था। 8 पुलिस टीमों का गठन किया गया है और सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। साथ ही, उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन के अलर्ट जारी किए गए हैं।

गाजियाबाद में बुधवार दोपहर एक बजे एक गंभीर घटना घटित हुई, जब बदमाश ों ने एक एटीएम कैश वैन से करीब 20 लाख रुपयों की लूट मारी। यह घटना जिला मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर दूर क्रासिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र में हुई। बदमाश ों ने ड्राइवर को बंधक बना लिया और फायरिंग कर भय फैलाया। इसके बाद वे कैश वैन लेकर दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे के रास्ते हापुड़ की ओर भाग निकले। ड्राइवर को डरा-धमकाकर गाड़ी से नीचे उतार दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया और घेराबंदी की। कैश वैन को घटनास्थल से करीब 8 किलोमीटर दूर मिला, लेकिन उसमें रखा कैश गायब था। डीसीपी सिटी धवल जायसवाल ने बताया कि लूटी गई रकम का आकलन किया जा रहा है और संबंधित वित्तीय संस्था से रिकॉर्ड मंगवाए गए हैं। इस मामले के खुलासे के लिए 8 पुलिस टीमों का गठन किया गया है और सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। साथ ही, संस्था के कर्मचारियों और ड्राइवर से भी पूछताछ की जा रही है। इस घटना के दौरान, एवन इंडिया के 4 कर्मचारी कैश वैन लेकर एटीएम में पैसा डालने गए थे। एटीएम मेन रोड से करीब 50 मीटर अंदर गली में है। गार्ड और 2 कर्मचारी कैश लेकर एटीएम की तरफ चले गए, जबकि ड्राइवर वैन में बैठा था। तभी मौका पाकर 3 से 4 बदमाश ों ने वैन पर धावा बोल दिया और तमंचे के बल ड्राइवर को बंधक बना लिया। ड्राइवर ने विरोध करने की कोशिश की, तो बदमाश ों ने हवा में फायरिंग भी की। इसके बाद वे कैश वैन छीनकर भाग गए। ड्राइवर ने शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस को सूचित किया। शहरभर में नाकाबंदी कर चेकिंग अभियान शुरू किया गया। करीब 2 घंटे बाद कैश वैन मसूरी थाना क्षेत्र में बरामद कर ली गई, लेकिन उसमें रखा कैश बदमाश अपने साथ ले गए। कैश वैन के कर्मचारियों के मुताबिक, वे बैंक से करीब 25 लाख रुपए वैन में लेकर निकले थे। कर्मचारी 5 लाख रुपए डालने लिए एटीएम के अंदर गए थे। लूट के समय वैन में करीब 20 लाख रुपए कैश मौजूद था, जिसे बदमाश लूटकर ले गए। इस घटना के साथ ही, उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी मौसमी परिवर्तन के अलर्ट जारी किए गए हैं। आजमगढ़ में सुबह धूप दोपहर को छाए बादल, एमपी में आंधी-बारिश के 2 सिस्टम, 28 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ में मई में तापमान 45 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि पाली में दोपहर 3 बजे तक बिजली लौटने की उम्मीद है। हिमाचल के 4 जिलों में आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया गया है.

गाजियाबाद में बुधवार दोपहर एक बजे एक गंभीर घटना घटित हुई, जब बदमाशों ने एक एटीएम कैश वैन से करीब 20 लाख रुपयों की लूट मारी। यह घटना जिला मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर दूर क्रासिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र में हुई। बदमाशों ने ड्राइवर को बंधक बना लिया और फायरिंग कर भय फैलाया। इसके बाद वे कैश वैन लेकर दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे के रास्ते हापुड़ की ओर भाग निकले। ड्राइवर को डरा-धमकाकर गाड़ी से नीचे उतार दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया और घेराबंदी की। कैश वैन को घटनास्थल से करीब 8 किलोमीटर दूर मिला, लेकिन उसमें रखा कैश गायब था। डीसीपी सिटी धवल जायसवाल ने बताया कि लूटी गई रकम का आकलन किया जा रहा है और संबंधित वित्तीय संस्था से रिकॉर्ड मंगवाए गए हैं। इस मामले के खुलासे के लिए 8 पुलिस टीमों का गठन किया गया है और सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। साथ ही, संस्था के कर्मचारियों और ड्राइवर से भी पूछताछ की जा रही है। इस घटना के दौरान, एवन इंडिया के 4 कर्मचारी कैश वैन लेकर एटीएम में पैसा डालने गए थे। एटीएम मेन रोड से करीब 50 मीटर अंदर गली में है। गार्ड और 2 कर्मचारी कैश लेकर एटीएम की तरफ चले गए, जबकि ड्राइवर वैन में बैठा था। तभी मौका पाकर 3 से 4 बदमाशों ने वैन पर धावा बोल दिया और तमंचे के बल ड्राइवर को बंधक बना लिया। ड्राइवर ने विरोध करने की कोशिश की, तो बदमाशों ने हवा में फायरिंग भी की। इसके बाद वे कैश वैन छीनकर भाग गए। ड्राइवर ने शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस को सूचित किया। शहरभर में नाकाबंदी कर चेकिंग अभियान शुरू किया गया। करीब 2 घंटे बाद कैश वैन मसूरी थाना क्षेत्र में बरामद कर ली गई, लेकिन उसमें रखा कैश बदमाश अपने साथ ले गए। कैश वैन के कर्मचारियों के मुताबिक, वे बैंक से करीब 25 लाख रुपए वैन में लेकर निकले थे। कर्मचारी 5 लाख रुपए डालने लिए एटीएम के अंदर गए थे। लूट के समय वैन में करीब 20 लाख रुपए कैश मौजूद था, जिसे बदमाश लूटकर ले गए। इस घटना के साथ ही, उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी मौसमी परिवर्तन के अलर्ट जारी किए गए हैं। आजमगढ़ में सुबह धूप दोपहर को छाए बादल, एमपी में आंधी-बारिश के 2 सिस्टम, 28 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ में मई में तापमान 45 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि पाली में दोपहर 3 बजे तक बिजली लौटने की उम्मीद है। हिमाचल के 4 जिलों में आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया गया है





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