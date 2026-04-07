गाजियाबाद में हल्की बारिश, यूपी में 7 अप्रैल से फिर बारिश का अनुमान

गाजियाबाद में आज सुबह हल्की बारिश हुई, जिससे मौसम में बदलाव आया। मौसम विभाग के अनुसार, यूपी में 7 अप्रैल से फिर बारिश की संभावना है। किसानों को बेमौसम बारिश से नुकसान हो रहा है।
गाजियाबाद में मंगलवार सुबह हल्की बारिश हुई, जिससे मौसम में बदलाव आया। बारिश के बाद धूप निकली, लेकिन दिन में भी बारिश जैसा मौसम रहने का अनुमान है, बादल छाए रहने की संभावना है। आज सुबह तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञानियों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 7 अप्रैल से फिर बारिश का अनुमान है। इससे पहले, पिछले 3 दिनों में पूर्वी, मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में बारिश हुई, जिससे मौसम बदला। गाजियाबाद के आसपास के क्षेत्रों जैसे नोएडा, हापुड़, बागपत और मेरठ में भी मौसम बदलने का
अनुमान है। 5 मार्च को बुलंदशहर में भारी बारिश और ओलावृष्टि हुई। पूरे सप्ताह मौसम में बदलाव जारी रहने की संभावना है।\15 मार्च के बाद से लगातार मौसम बदल रहा है। बादलों के आने-जाने से तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। 20 मार्च को रुक-रुककर हुई बारिश और 30-35 किमी/घंटा की गति से चली तेज हवाओं ने मौसम को ठंडा बनाए रखा। गाजियाबाद में पिछले 20 दिनों में 9 बार मौसम बदल चुका है। अप्रैल महीने का पहला सप्ताह बीतने को है, जहाँ हर तीसरे दिन मौसम बदल रहा है। किसानों को बेमौसम बारिश से नुकसान हो रहा है। दैनिक भास्कर ऐप पर पूरी खबर पढ़ें। लखनऊ समेत 3 जिलों में बूंदाबांदी हुई, 15 जिलों में बादल छाए रहे। राजस्थान में आज से फिर बारिश की संभावना है, ओले गिरने की भी चेतावनी दी गई है। हिमाचल में सामान्य से 120% ज्यादा बारिश हुई। मेरठ में सुबह हवा से मौसम सुहावना हो गया। रांची में आज से दो दिन आंधी-बारिश की संभावना है। हरियाणा में आज बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। मध्य प्रदेश में नया सिस्टम एक्टिव हुआ है, जिससे 3 दिन आंधी-बारिश की संभावना है।\उत्तर प्रदेश के किसान बारिश से हुए नुकसान के बारे में चिंतित हैं, और उन्होंने अपनी फसल बर्बाद होने की बात कही है। कृषि मंत्री ने कहा है कि बारिश से कुछ फायदा भी हुआ है। पंजाब सरकार फसलों की गिरदावरी करवाएगी। लखनऊ में तेज धूप के कारण तापमान बढ़ा, लेकिन मौसम फिर बदलने की संभावना है। प्रयागराज में रात भर ठंडी हवाएं चलीं, जबकि दिन में कड़ी धूप रही। इस बदलते मौसम का प्रभाव किसानों की फसलों पर पड़ रहा है, जिससे उनकी चिंताएं बढ़ गई हैं। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में भी मौसम में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा, जिससे किसानों और आम जनता को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम का यह बदलाव न केवल तापमान को प्रभावित कर रहा है, बल्कि हवा की गति और बादलों की आवाजाही को भी बदल रहा है, जिससे लोगों के जीवन पर असर पड़ रहा है। लगातार बदलते मौसम के कारण, लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है
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