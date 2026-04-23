गाजियाबाद: 20 दिन बाद कब्र से निकाला शव, हत्या या आत्महत्या का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगा

गाजियाबाद के मुरादनगर में एक महिला की संदिग्ध मौत के मामले में नया मोड़ आया है। बेटी के हत्या के आरोप लगने के बाद पुलिस ने कब्र खुदवाकर शव निकाला है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।

गाजियाबाद , उत्तर प्रदेश में मुरादनगर थाना क्षेत्र के खिमावती गांव में बीस दिन पहले एक महिला की हुई संदिग्ध मौत अब एक गंभीर विवाद और गहन जांच का विषय बन गई है। नूरद्दीन नामक एक मजदूर की पत्नी रहीसा (55 वर्ष) की 30 मार्च को रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। परिवार ने इसे आत्म हत्या बताकर बिना पुलिस को सूचित किए ही अंतिम संस्कार कर दिया था। हालांकि, मृतका की बेटी हसीना द्वारा हत्या का आरोप लगाने और जिला प्रशासन तक शिकायत पहुंचने के बाद मामले ने नाटकीय मोड़ ले लिया। जिला अधिकारी के आदेश पर पुलिस ने कब्र खुदवाकर शव बाहर निकाला, जिससे पूरे गांव में सनसनी फैल गई और जांच प्रक्रिया तेज कर दी गई। जानकारी के अनुसार, नूरद्दीन खिमावती गांव में अपने परिवार के साथ रहता है और मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है। रहीसा की मौत के बाद परिवार ने किसी भी तरह की आशंका व्यक्त नहीं की और बिना किसी औपचारिक प्रक्रिया का पालन किए शव को दफना दिया। लेकिन, कुछ दिनों बाद, हसीना, जो अपने ससुराल दुहाई में रहती है, गांव पहुंची और उसने अपनी मां की मौत के बारे में जानकारी एकत्र करना शुरू किया। हसीना को आसपास के लोगों से बात करने के बाद अपनी मां की मौत पर गहरा संदेह हुआ। उसने आरोप लगाया कि उसकी मां ने आत्म हत्या नहीं की थी, बल्कि उसकी हत्या की गई थी। हसीना ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए जिला अधिकारी के समक्ष एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कब्र खुलवाकर शव का पोस्टमार्टम कराने की मांग की गई थी। जिला प्रशासन ने हसीना की शिकायत को गंभीरता से लिया और तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और वीडियोग्राफी की मौजूदगी में कब्र खोदी गई। शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ की गई है ताकि जांच में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। एसीपी रितेश त्रिपाठी ने बताया कि फिलहाल मामला संदिग्ध है और सभी संभावित पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही यह निश्चित रूप से कहा जा सकेगा कि महिला की मौत आत्म हत्या थी या फिर इसके पीछे कोई आपराधिक षडयंत्र था। जांच एजेंसियां अब मृतका के परिजनों और गांव के अन्य लोगों से पूछताछ कर रही हैं ताकि मामले की सच्चाई का पता लगाया जा सके। इस घटना के बाद खिमावती गांव में तनाव और चिंता का माहौल है। ग्रामीण इस बात से हैरान हैं कि जिस मामले को पहले आत्म हत्या मान लिया गया था, वह अब हत्या की जांच तक पहुंच गया है। इस घटना ने ग्रामीणों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग आपस में इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर रहीसा की मौत कैसे हुई और इसके पीछे क्या कारण था। कुछ लोग परिवार पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि गांव में कोई बाहरी व्यक्ति इस घटना में शामिल हो सकता है। पुलिस ने गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिया है। इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से अपील की है। वे चाहते हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। इस घटना ने एक बार फिर समाज में महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। यह भी महत्वपूर्ण है कि किसी भी संदिग्ध मौत की जांच को गंभीरता से लिया जाए और बिना किसी देरी के उचित कार्रवाई की जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही इस मामले की सच्चाई सामने आ पाएगी और न्याय सुनिश्चित किया जा सकेगा। इस घटना से सबक लेते हुए, पुलिस और प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों और लोगों को सुरक्षित महसूस हो.

गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में मुरादनगर थाना क्षेत्र के खिमावती गांव में बीस दिन पहले एक महिला की हुई संदिग्ध मौत अब एक गंभीर विवाद और गहन जांच का विषय बन गई है। नूरद्दीन नामक एक मजदूर की पत्नी रहीसा (55 वर्ष) की 30 मार्च को रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। परिवार ने इसे आत्महत्या बताकर बिना पुलिस को सूचित किए ही अंतिम संस्कार कर दिया था। हालांकि, मृतका की बेटी हसीना द्वारा हत्या का आरोप लगाने और जिला प्रशासन तक शिकायत पहुंचने के बाद मामले ने नाटकीय मोड़ ले लिया। जिला अधिकारी के आदेश पर पुलिस ने कब्र खुदवाकर शव बाहर निकाला, जिससे पूरे गांव में सनसनी फैल गई और जांच प्रक्रिया तेज कर दी गई। जानकारी के अनुसार, नूरद्दीन खिमावती गांव में अपने परिवार के साथ रहता है और मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है। रहीसा की मौत के बाद परिवार ने किसी भी तरह की आशंका व्यक्त नहीं की और बिना किसी औपचारिक प्रक्रिया का पालन किए शव को दफना दिया। लेकिन, कुछ दिनों बाद, हसीना, जो अपने ससुराल दुहाई में रहती है, गांव पहुंची और उसने अपनी मां की मौत के बारे में जानकारी एकत्र करना शुरू किया। हसीना को आसपास के लोगों से बात करने के बाद अपनी मां की मौत पर गहरा संदेह हुआ। उसने आरोप लगाया कि उसकी मां ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसकी हत्या की गई थी। हसीना ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए जिला अधिकारी के समक्ष एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कब्र खुलवाकर शव का पोस्टमार्टम कराने की मांग की गई थी। जिला प्रशासन ने हसीना की शिकायत को गंभीरता से लिया और तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और वीडियोग्राफी की मौजूदगी में कब्र खोदी गई। शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ की गई है ताकि जांच में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। एसीपी रितेश त्रिपाठी ने बताया कि फिलहाल मामला संदिग्ध है और सभी संभावित पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही यह निश्चित रूप से कहा जा सकेगा कि महिला की मौत आत्महत्या थी या फिर इसके पीछे कोई आपराधिक षडयंत्र था। जांच एजेंसियां अब मृतका के परिजनों और गांव के अन्य लोगों से पूछताछ कर रही हैं ताकि मामले की सच्चाई का पता लगाया जा सके। इस घटना के बाद खिमावती गांव में तनाव और चिंता का माहौल है। ग्रामीण इस बात से हैरान हैं कि जिस मामले को पहले आत्महत्या मान लिया गया था, वह अब हत्या की जांच तक पहुंच गया है। इस घटना ने ग्रामीणों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग आपस में इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर रहीसा की मौत कैसे हुई और इसके पीछे क्या कारण था। कुछ लोग परिवार पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि गांव में कोई बाहरी व्यक्ति इस घटना में शामिल हो सकता है। पुलिस ने गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिया है। इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से अपील की है। वे चाहते हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। इस घटना ने एक बार फिर समाज में महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। यह भी महत्वपूर्ण है कि किसी भी संदिग्ध मौत की जांच को गंभीरता से लिया जाए और बिना किसी देरी के उचित कार्रवाई की जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही इस मामले की सच्चाई सामने आ पाएगी और न्याय सुनिश्चित किया जा सकेगा। इस घटना से सबक लेते हुए, पुलिस और प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों और लोगों को सुरक्षित महसूस हो





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

गाजियाबाद मुरादनगर संदिग्ध मौत हत्या आत्महत्या कब्र पोस्टमार्टम पुलिस जांच जिला प्रशासन

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CM Udyami Yojana: समस्तीपुर की 360 युवाओं को मिलेंगे 10-10 लाख रुपये, लकी ड्रॉ से होगा चयनसमस्तीपुर में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 2026-27 के लिए 20 हजार से अधिक आवेदन मिले हैं, जो युवाओं के बढ़ते उद्यमिता रुझान को दर्शाता है।

Read more »

सहारनपुर में कृषि विभाग का तकनीकी सहायक 20 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तारसहारनपुर में कृषि विभाग के एक तकनीकी सहायक को एंटी करप्शन टीम ने 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया।

Read more »

ये कैसा स्मार्ट मीटर? 20 दिन में 5000 का रिचार्ज फिर भी बत्ती गुल, एक्सईएन ने बताई- बिजली कटने की असल वजहहमीरपुर में स्मार्ट मीटर से उपभोक्ता परेशान हैं, जहां 20 दिन में 5000 रुपये रिचार्ज करने के बाद भी बिजली कट रही है।

Read more »

श्रद्धा, आस्था और दिव्यता की अद्भुत त्रिवेणी केदारनाथ धाम, पहले दिन पहुंचे 20 हजार से ज्यादा भक्तछह महीने के शीतकालीन प्रवास के बाद केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। पहले दिन 20 हजार से अधिक भक्तों ने बाबा के दर्शन किए।

Read more »

KGMU में बेजोड़ सुरक्षा तंत्र डेवलप करने की तैयारी: 20 करोड़ की लागत से लगेंगे CCTV, सुरक्षाकर्मी भी बढ़ेंगेKGMU Lucknow security upgrade with ₹20 crore CCTV installation and increased personnel. Follow Latest Updates.

Read more »

ईरान-अमेरिका युद्ध के कारण बढ़ सकते है कंडोम के दाम, मेकिंग से लेकर पैकिंग तक बिगड़ा बजटईरान-अमेरिका युद्ध के कारण दुनिया की सबसे बड़ी कंडोम निर्माता कंपनी कारेक्स ने कीमतों में 20-30 की बढ़ोतरी की घोषणा की है।

Read more »