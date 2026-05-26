गाजियाबाद में डीजल के ₹1 बकाया मांगने पर हिंसक मारपीट

गाजियाबाद के मुरादनगर में डीजल के ₹1 बकाया मांगने पर मथुरापुर के ग्राम प्रधान झब्बर सिंह, उसके भाई और भांजे ने सेल्समैन रिंकू की बेरहमी से पिटाई कर दी. पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई.

गाजियाबाद के मुरादनगर में डीजल के ₹1 बकाया मांगने पर मथुरापुर के ग्राम प्रधान झब्बर सिंह , उसके भाई और भांजे ने सेल्समैन रिंकू की बेरहमी से पिटाई कर दी.

पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां भिक्कनपुर स्थित नायारा पेट्रोल पंप पर महज एक रुपये के बकाया भुगतान को लेकर हिंसक मारपीट की वारदात हुई.

मथुरापुर गांव के प्रधान झब्बर सिंह, उसके भाई अनुज और भांजे ने मिलकर पेट्रोल पंप सेल्समैन रिंकू को बुरी तरह पीटकर घायल कर दिया. पीड़ित सेल्समैन द्वारा एक रुपया मांगने पर आरोपी भड़क गए और इस दबंगई को अंजाम दिया. पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर 24 मई 2026 को मुकदमा दर्ज कर वायरल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. घटना 20 मई की शाम की है.

बुलंदशहर के पटपुरा निवासी पीड़ित सेल्समैन रिंकू पिछले दो साल से इस पाइप लाइन फिलिंग स्टेशन पर काम कर रहा है. घटना के वक्त एक युवक वहां आया और उसने 1001 रुपये का डीजल भरवाया. भुगतान के समय उसने सिर्फ 1000 रुपये दिए. जब रिंकू ने उससे बाकी का एक रुपया मांगा, तो वह गाली-गलौज करने लगा.

उसने खुद को ग्राम प्रधान झब्बर सिंह का भांजा बताया और जान से मारने की धमकी देकर चला गया. ग्राउंड रिपोर्ट: गोरखपुर से गाजियाबाद तक बिजली ने 'तोड़ा दम', गर्मी में तड़पते लोगलालू के पोते का बर्थडे... गाजियाबाद में ग्रैंड पार्टी, दिग्गज नेताओं को न्योता धमकी देने के कुछ ही देर बाद आरोपी युवक अपने साथ मथुरापुर के ग्राम प्रधान झब्बर सिंह, उसके भाई अनुज और कुछ अन्य लोगों को लेकर पेट्रोल पंप पर धमक गया.

इन सबने मिलकर सेल्समैन रिंकू को घेर लिया और उसके साथ बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी. इस अचानक हुए हमले में सेल्समैन को गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए. यह पूरी वारदात पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और मुरादनगर थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 352 और 351(3) के तहत एफआईआर संख्या 0232 दर्ज की गई. एसीपी भास्कर वर्मा ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें गठित कर दी गई हैं





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गाजियाबाद मुरादनगर डीजल का बकाया हिंसक मारपीट सेल्समैन रिंकू झब्बर सिंह भारतीय न्याय संहिता

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