गाजीपुर: किशोरी की मौत के मामले में सपा प्रतिनिधिमंडल के गांव पहुंचने पर बवाल, कई घायल

गाजीपुर के करंडा थाना क्षेत्र में किशोरी की मौत के मामले में सपा प्रतिनिधिमंडल के गांव कटारिया पहुंचने पर ग्रामीणों और सपा समर्थकों के बीच झड़प हो गई। पथराव में कई पुलिसकर्मी और सपा नेता घायल हो गए। पुलिस ने 41 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

गाजीपुर जिले के करंडा थाना क्षेत्र स्थित कटारिया गांव में एक किशोरी की दुखद मौत के मामले में, सपा (समाजवादी पार्टी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल के गांव पहुंचने पर बुधवार को भारी बवाल हो गया। यह घटना हत्या और कथित दरिंदगी के आरोपों से जुड़ी है, जिसने पूरे क्षेत्र में तनाव पैदा कर दिया है। प्रतिनिधिमंडल में शामिल महिला पदाधिकारियों को पीड़िता के घर जाने की अनुमति तो दी गई, लेकिन उनके साथ आई लगभग दो सौ लोगों की भीड़ को ग्रामीणों ने रोक दिया। स्थिति तब और बिगड़ गई जब गांव के एक सपा समर्थक और पूर्व ग्राम प्रधान प्रत्याशी ने सूरज सिंह नामक व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई कर दी। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ, जिसमें शहर कोतवाल महेंद्र सिंह, थानाध्यक्ष करंडा संतोष पाठक, महिला पुलिस कर्मी रीता देवी, और सपा के पूर्व मंत्री राम आसरे वर्मा, बिंदु बाल बिंद, रीता विश्वकर्मा, विभापाल, रीना कुमारी, गब्बर यादव, सत्येंद्र यादव सत्या सहित कई लोगों को गंभीर चोटें आईं। मौके पर पहुंची पीएसी (प्रांतीय सशस्त्र बल) और कई थानों की पुलिस फोर्स ने हस्तक्षेप करके किसी तरह स्थिति को शांत कराया। गाजीपुर के सीओ सदर शेखर सेंगर ने भी सपा महिला कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया। पुलिस ने इस मामले में सपा नेताओं सहित कुल 41 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस घटना के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फेसबुक पर एक पोस्ट के माध्यम से प्रतिनिधिमंडल पर हमला करने वाले दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके शासनकाल में न तो गांव सुरक्षित हैं और न ही शहर। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश अराजकता के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि प्रभुत्ववादियों द्वारा पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) पर हमला दरअसल राज्य की 95 प्रतिशत आबादी पर हमला है। बुधवार को, सपा के पूर्व मंत्री रामआसरे वर्मा के नेतृत्व में विधायक जै किशन साहू, जंगीपुर विधायक वीरेंद्र यादव, जिलाध्यक्ष गोपाल यादव मन्नू सिंह, शौर्या सिंह, राजेश कुशवाहा आदि नेता कटारिया गांव पहुंचे थे। हालांकि, इस प्रतिनिधिमंडल में सांसद अफजाल अंसारी, विधायक ओमप्रकाश सिंह, विधायक सुहेब अंसारी मन्नू, और विधायक अंकित भारती शामिल नहीं थे। घटनास्थल पर मौजूद पत्रकारों ने बताया कि दोनों तरफ से जमकर पथराव हुआ, जिससे अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पीड़ित के पिता ने पहले ही सपा नेताओं को गांव आने से मना कर दिया था, लेकिन भारी भीड़ को देखकर प्रधान प्रतिनिधि आशुतोष सिंह आशु के समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सपा की शौर्या सिंह, विभापाल, और कंचन रावत को पीड़ित परिवार के घर जाने की अनुमति दी गई, जबकि बाकी भीड़ को रोक दिया गया। इस बीच, कटारिया गांव के मलहपुरा निवासी सपा समर्थक अनिल यादव द्वारा फेसबुक पर भड़काऊ पोस्ट करने के प्रयास को पुलिस ने ग्रामीणों के साथ मिलकर शांत करा दिया। पीड़ित के पिता को सड़क पर बैठे प्रतिनिधिमंडल से मिलने के लिए लाया गया। इसी दौरान, कुछ दूरी पर खड़े गांव निवासी सूरज सिंह की अनिल यादव और उसके समर्थकों ने बेरहमी से पिटाई कर दी। खून से लथपथ सूरज सिंह जब प्रतिनिधिमंडल के बीच पहुंचा, तो ग्रामीण आक्रोशित हो गए और पथराव शुरू कर दिया। करंडा के थाना प्रभारी संतोष पाठक के सिर पर पत्थर लगने से वे गिर पड़े। सदर कोतवाल महेंद्र सिंह और महिला पुलिस कर्मी रीता देवी भी पत्थर से घायल हो गईं। उधर, पूर्व मंत्री राम आसरे वर्मा सहित छह लोगों ने राजकीय मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में अपना उपचार कराया। इस घटना ने गाजीपुर जिले में राजनीतिक तनाव को बढ़ा दिया है और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस घटना से क्षेत्र में भय का माहौल है और लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। पुलिस प्रशासन ने ग्रामीणों को शांत करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया है.

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