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गाजीपुर में ब्लॉक प्रमुख पर हमले के मुख्य आरोपी सपा नेता देवराज सिंह ठाकुर पर 25-25 हजार का इनाम

राजनीति News

गाजीपुर में ब्लॉक प्रमुख पर हमले के मुख्य आरोपी सपा नेता देवराज सिंह ठाकुर पर 25-25 हजार का इनाम
गाजीपुरब्लॉक प्रमुखहीरा यादव
📆18-06-2026 04:10:00
📰Dainik Jagran
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गाजीपुर में ब्लॉक प्रमुख हीरा यादव पर हमले के मुख्य आरोपी सपा नेता देवराज सिंह ठाकुर और उनके बेटे समेत सात पर पुलिस ने 25-25 हजार का इनाम घोषित किया है। दो अन्य आरोपी गिरफ्तार, पुलिस की दबिश जारी।

गाजीपुर में ब्लॉक प्रमुख हीरा यादव पर हमले के मुख्य आरोपी सपा नेता देवराज सिंह ठाकुर और उनके बेटे समेत सात पर पुलिस ने 25-25 हजार का इनाम घोषित किया है। दो अन्य आरोपी गिरफ्तार, पुलिस की दबिश जारी। ब्लॉक प्रमुख हीरा यादव की पिटाई के मुख्य आरोपित सपा नेता देवराज सिंह ठाकुर एवं उनके पुत्र नीतेश सिंह 'भोनू' समेत सात के खिलाफ पुलिस ने 25-25 हजार रूपये का इनाम घोषित कर दिया है। साथ ही आरोपित फुलवारी गांव निवासी सर्वेश यादव एवं गैबीपुर के गंगासागर को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ संबंधित धारा के तहत कार्रवाई करते हुए बुधवार को पुलिस ने जेल भेज दिया। मंगलवार की शाम कोतवाल अनिल सिंह ने भारी फोर्स के साथ औड़िहार स्थित देवराज सिंह ठाकुर के आवास पर दबिश दी, लेकिन कोई नहीं मिला। सामने का दोनों गेट बंद था, अंदर कोई नहीं था। एक सिपाही ने चहारदीवारी पर चढ़कर अंदर भी देखा, लेकिन कोई दिखा नहीं। पुलिस टीम वापस आ गई। इसके अलावा अन्य आरोपितों की तलाश में भी पुलिस टीम ने कई जगह दबिश दिया, लेकिन पता नहीं चल सका। इधर ब्लाक प्रमुख हीरा यादव के नगर स्थित आवास पर मंगलवार को तीसरे पहर से देर रात तक लोगों ने पहुंचकर हाल जाना। अगले दिन बुधवार की सुबह वह सिटी स्कैन कराने के लिए बीएचयू गए। बता दें कि बीते सोमवार को ब्लाक प्रमुख हीरा यादव ब्लॉक परिसर में स्थित अपने कार्यालय में बैठे थे। आरोप है कि पांच लाख रुपये के फर्जी भुगतान की फाइल पर हस्ताक्षर न करने पर उन्हें मारपीट कर घायल कर दिया गया। उन्होंने सपा नेता देवराज सिंह ठाकुर समेत आठ नामजद एवं 40-50 अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी थी। कोतवाल अनिल सिंह ने बताया कि फरार देवराज सिंह ठाकुर समेत नामजद सात आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। उनकी तलाश में जगह जगह दबिश दी जा रहा है। सर्विलांस समेत अन्य तंत्र का प्रयोग किया जा रहा है। आरोपित शीघ्र पुलिस गिरफ्त में होंगे। पुलिस ने फरार चल रहे आरोपित औड़िहार निवासी देवराज सिंह ठाकुर , उनके पुत्र नीतेश सिंह, भतीजे राजन सिंह के अलावा सोनू सिंह, गोलू सिंह, गोविंद यादव एवं अमित यादव 25-25 हजार रुपये का ईनाम घोषित किया है। शीघ्र अन्य बड़ी कार्रवाई की संभावना व्यक्त की जा रही है। घटना के तीसरे दिन बुधवार को भी ब्लॉक परिसर में सन्नाटा रहा। ब्लॉक प्रमुख हीरा यादव के कक्ष में ताला लटका रहा। बीडीओ विभागीय कार्यवश लखनऊ गए हुए हैं। अन्य कर्मचारी भी शांतिपूर्वक अपने कार्य में जुटे थे। हर कोई आपस में यही चर्चा कर रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अखिलेश यादव और ओपी राजभर का एक-दूसरे पर हमला जारी, अखिलेश ने बताया भविष्य तो राजभर क.

गाजीपुर में ब्लॉक प्रमुख हीरा यादव पर हमले के मुख्य आरोपी सपा नेता देवराज सिंह ठाकुर और उनके बेटे समेत सात पर पुलिस ने 25-25 हजार का इनाम घोषित किया है। दो अन्य आरोपी गिरफ्तार, पुलिस की दबिश जारी। ब्लॉक प्रमुख हीरा यादव की पिटाई के मुख्य आरोपित सपा नेता देवराज सिंह ठाकुर एवं उनके पुत्र नीतेश सिंह 'भोनू' समेत सात के खिलाफ पुलिस ने 25-25 हजार रूपये का इनाम घोषित कर दिया है। साथ ही आरोपित फुलवारी गांव निवासी सर्वेश यादव एवं गैबीपुर के गंगासागर को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ संबंधित धारा के तहत कार्रवाई करते हुए बुधवार को पुलिस ने जेल भेज दिया। मंगलवार की शाम कोतवाल अनिल सिंह ने भारी फोर्स के साथ औड़िहार स्थित देवराज सिंह ठाकुर के आवास पर दबिश दी, लेकिन कोई नहीं मिला। सामने का दोनों गेट बंद था, अंदर कोई नहीं था। एक सिपाही ने चहारदीवारी पर चढ़कर अंदर भी देखा, लेकिन कोई दिखा नहीं। पुलिस टीम वापस आ गई। इसके अलावा अन्य आरोपितों की तलाश में भी पुलिस टीम ने कई जगह दबिश दिया, लेकिन पता नहीं चल सका। इधर ब्लाक प्रमुख हीरा यादव के नगर स्थित आवास पर मंगलवार को तीसरे पहर से देर रात तक लोगों ने पहुंचकर हाल जाना। अगले दिन बुधवार की सुबह वह सिटी स्कैन कराने के लिए बीएचयू गए। बता दें कि बीते सोमवार को ब्लाक प्रमुख हीरा यादव ब्लॉक परिसर में स्थित अपने कार्यालय में बैठे थे। आरोप है कि पांच लाख रुपये के फर्जी भुगतान की फाइल पर हस्ताक्षर न करने पर उन्हें मारपीट कर घायल कर दिया गया। उन्होंने सपा नेता देवराज सिंह ठाकुर समेत आठ नामजद एवं 40-50 अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी थी। कोतवाल अनिल सिंह ने बताया कि फरार देवराज सिंह ठाकुर समेत नामजद सात आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। उनकी तलाश में जगह जगह दबिश दी जा रहा है। सर्विलांस समेत अन्य तंत्र का प्रयोग किया जा रहा है। आरोपित शीघ्र पुलिस गिरफ्त में होंगे। पुलिस ने फरार चल रहे आरोपित औड़िहार निवासी देवराज सिंह ठाकुर, उनके पुत्र नीतेश सिंह, भतीजे राजन सिंह के अलावा सोनू सिंह, गोलू सिंह, गोविंद यादव एवं अमित यादव 25-25 हजार रुपये का ईनाम घोषित किया है। शीघ्र अन्य बड़ी कार्रवाई की संभावना व्यक्त की जा रही है। घटना के तीसरे दिन बुधवार को भी ब्लॉक परिसर में सन्नाटा रहा। ब्लॉक प्रमुख हीरा यादव के कक्ष में ताला लटका रहा। बीडीओ विभागीय कार्यवश लखनऊ गए हुए हैं। अन्य कर्मचारी भी शांतिपूर्वक अपने कार्य में जुटे थे। हर कोई आपस में यही चर्चा कर रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अखिलेश यादव और ओपी राजभर का एक-दूसरे पर हमला जारी, अखिलेश ने बताया भविष्य तो राजभर क

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गाजीपुर ब्लॉक प्रमुख हीरा यादव देवराज सिंह ठाकुर सपा नेता 25-25 हजार का इनाम

 

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