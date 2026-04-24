गाजीपुर: युवती की मौत पर सियासी बवाल, सपा कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों में झड़प

गाजीपुर के करंडा थाना क्षेत्र में निशा विश्वकर्मा नामक युवती की संदिग्ध मौत के मामले में समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के पीड़ित परिवार से मिलने जाने पर ग्रामीणों ने विरोध किया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की है और जांच जारी है।

गाजीपुर जिले के करंडा थाना क्षेत्र स्थित कटारिया गांव में निशा विश्वकर्मा नामक एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में तनाव और राजनीतिक गरमाहट बढ़ती जा रही है। 15 अप्रैल को निशा का शव बरामद हुआ था, जिसके बाद से ही यह मामला सुर्खियों में बना हुआ है। शुरुआती जांच में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने की बात सामने आई है, लेकिन पीड़ित परिवार और ग्रामीणों का मानना है कि यह हत्या है। इस मामले में समाजवादी पार्टी ( सपा ) के हस्तक्षेप के बाद स्थिति और भी जटिल हो गई है। 22 अप्रैल को सपा का एक प्रतिनिधिमंडल, जिलाध्यक्ष गोपाल यादव के नेतृत्व में, पीड़ित परिवार से मिलने कटारिया गांव पहुंचा। हालांकि, ग्रामीणों ने सपा कार्यकर्ताओं का विरोध किया, जिसके कारण दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। विरोध इतना तीव्र था कि दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें कई ग्रामीण, पुलिस कर्मी और सपा कार्यकर्ता घायल हो गए। पुलिस ने इस घटना को लेकर 40 नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) इरज राजा ने मीडिया को संबोधित करते हुए मामले की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निशा और आरोपी युवक के बीच लंबे समय से संबंध थे और वे फोन के माध्यम से संपर्क में थे। कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) से पता चला है कि घटना की रात दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई थी और वे कुछ समय के लिए मिले भी थे। निशा के परिवार को जब इस बारे में पता चला, तो उन्होंने भी उससे लगातार फोन पर संपर्क बनाए रखा, लगभग तीन घंटे तक। एसपी ने यह भी बताया कि कुछ सीसीटीवी फुटेज में निशा को अकेले करंडा जमानिया पुल के पास जाते हुए देखा गया है। परिवार ने 5:30 बजे तक निशा से फोन पर बात की, जिसके बाद उन्होंने डायल 112 पर निशा के आत्म हत्या करने की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पंचायतनामा किया। एसपी ने जोर देकर कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस को इस संबंध में कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि जो लोग भी इस मामले में झूठी और भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने स्पष्ट किया कि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है, जिसमें हत्या की संभावना को भी शामिल किया गया है। इस मामले में एक चिंताजनक पहलू यह है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बलात्कार की झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिससे क्षेत्र में तनाव का माहौल बन रहा है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है और वे इस अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। पीड़ित परिवार ने भी यह स्वीकार किया है कि निशा के साथ बलात्कार नहीं हुआ था। पुलिस का कहना है कि वे सभी पहलुओं पर गहनता से जांच कर रहे हैं और अन्य दोषियों को भी पकड़ने के लिए प्रयास जारी हैं। कटारिया गांव में 22 अप्रैल को हुई हिंसा के बाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। सपा के प्रतिनिधिमंडल को केवल 15 लोगों को पीड़ित परिवार से मिलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन करीब 250 समर्थकों की भीड़ जबरन गांव में घुसने की कोशिश कर रही थी, जिसके कारण ग्रामीणों और सपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। इस घटना ने गाजीपुर जिले में राजनीतिक और सामाजिक तनाव को बढ़ा दिया है। पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच करने और दोषियों को सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस घटना से क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है, और लोग न्याय की मांग कर रहे हैं.

गाजीपुर जिले के करंडा थाना क्षेत्र स्थित कटारिया गांव में निशा विश्वकर्मा नामक एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में तनाव और राजनीतिक गरमाहट बढ़ती जा रही है। 15 अप्रैल को निशा का शव बरामद हुआ था, जिसके बाद से ही यह मामला सुर्खियों में बना हुआ है। शुरुआती जांच में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने की बात सामने आई है, लेकिन पीड़ित परिवार और ग्रामीणों का मानना है कि यह हत्या है। इस मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के हस्तक्षेप के बाद स्थिति और भी जटिल हो गई है। 22 अप्रैल को सपा का एक प्रतिनिधिमंडल, जिलाध्यक्ष गोपाल यादव के नेतृत्व में, पीड़ित परिवार से मिलने कटारिया गांव पहुंचा। हालांकि, ग्रामीणों ने सपा कार्यकर्ताओं का विरोध किया, जिसके कारण दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। विरोध इतना तीव्र था कि दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें कई ग्रामीण, पुलिसकर्मी और सपा कार्यकर्ता घायल हो गए। पुलिस ने इस घटना को लेकर 40 नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) इरज राजा ने मीडिया को संबोधित करते हुए मामले की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निशा और आरोपी युवक के बीच लंबे समय से संबंध थे और वे फोन के माध्यम से संपर्क में थे। कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) से पता चला है कि घटना की रात दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई थी और वे कुछ समय के लिए मिले भी थे। निशा के परिवार को जब इस बारे में पता चला, तो उन्होंने भी उससे लगातार फोन पर संपर्क बनाए रखा, लगभग तीन घंटे तक। एसपी ने यह भी बताया कि कुछ सीसीटीवी फुटेज में निशा को अकेले करंडा जमानिया पुल के पास जाते हुए देखा गया है। परिवार ने 5:30 बजे तक निशा से फोन पर बात की, जिसके बाद उन्होंने डायल 112 पर निशा के आत्महत्या करने की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पंचायतनामा किया। एसपी ने जोर देकर कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस को इस संबंध में कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि जो लोग भी इस मामले में झूठी और भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने स्पष्ट किया कि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है, जिसमें हत्या की संभावना को भी शामिल किया गया है। इस मामले में एक चिंताजनक पहलू यह है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बलात्कार की झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिससे क्षेत्र में तनाव का माहौल बन रहा है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है और वे इस अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। पीड़ित परिवार ने भी यह स्वीकार किया है कि निशा के साथ बलात्कार नहीं हुआ था। पुलिस का कहना है कि वे सभी पहलुओं पर गहनता से जांच कर रहे हैं और अन्य दोषियों को भी पकड़ने के लिए प्रयास जारी हैं। कटारिया गांव में 22 अप्रैल को हुई हिंसा के बाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। सपा के प्रतिनिधिमंडल को केवल 15 लोगों को पीड़ित परिवार से मिलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन करीब 250 समर्थकों की भीड़ जबरन गांव में घुसने की कोशिश कर रही थी, जिसके कारण ग्रामीणों और सपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। इस घटना ने गाजीपुर जिले में राजनीतिक और सामाजिक तनाव को बढ़ा दिया है। पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच करने और दोषियों को सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस घटना से क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है, और लोग न्याय की मांग कर रहे हैं





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