गाजा पुनरुद्धार परियोजना: धन की कमी और क्षेत्रीय तनाव से जूझती उम्मीदें

गाजा में पुनर्निर्माण के वादे अधूरे, आर्थिक संकट और इजरायल-हमास संघर्ष ने बढ़ाईं मुश्किलें। अमेरिका द्वारा शुरू की गई गाजा पुनरुद्धार परियोजना धन की कमी और क्षेत्रीय तनाव के कारण बुरी तरह प्रभावित हो रही है, जिससे क्षेत्र में शांति स्थापित करने के प्रयास विफल होते दिख रहे हैं। हमास के साथ इजरायल के बीच निरस्त्रीकरण को लेकर गतिरोध बना हुआ है, जिससे युद्ध का खतरा मंडरा रहा है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। युद्ध की विभीषिका से त्रस्त गाजा के लिए वाशिंगटन के गलियारों में जो आशाएं जगी थीं, वे अब आर्थिक संकट और क्षेत्रीय तनाव के कारण धूमिल होती दिख रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के 'बोर्ड ऑफ पीस' का महत्वाकांक्षी गाजा पुनरुद्धार प्रोजेक्ट धन की कमी के कारण अधूरा रह गया है। 17 अरब डॉलर के विशाल वादे के बावजूद, हकीकत यह है कि इस फंड में अभी तक बहुत कम राशि ही आ पाई है। गाजा के लिए फंड जमा नहीं हो रहा है, यह स्थिति है। गाजा के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए बनाई गई
'नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा' (एनसीएजी) फंड की कमी और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण गाजा में प्रवेश भी नहीं कर पा रही है। वादे और हकीकत के बीच का अंतर गाजा के पुनर्निर्माण के लिए दस देशों ने मदद का हाथ बढ़ाया था, लेकिन सूत्रों के अनुसार, अब तक केवल संयुक्त अरब अमीरात, मोरक्को और अमेरिका ने ही अपना योगदान दिया है। 17 अरब डॉलर के लक्ष्य की तुलना में अभी तक एक अरब डॉलर से भी कम राशि जुटाई जा सकी है। ईरान और इजरायल के बीच हालिया सैन्य टकराव ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। बोर्ड के दूत निकोले म्लादेनोव ने कथित तौर पर फिलिस्तीनी गुटों को सूचित किया है कि 'फिलहाल कोई पैसा उपलब्ध नहीं है।' यह स्थिति उस समय उत्पन्न हुई है जब हमास शासन सौंपने को तैयार है, लेकिन इसे संभालने वाली टेक्नोक्रेट्स की टीम (एनसीएजी) काहिरा के एक होटल में ही फंसी हुई है। अली शाथ के नेतृत्व वाली यह 15 सदस्यीय समिति न तो गाजा के मंत्रालयों का कार्यभार संभाल पा रही है और न ही पुलिस बल का संचालन शुरू कर पा रही है। खंडहरों का बोझ और कूटनीतिक गतिरोध गाजा की स्थिति किसी मानवीय त्रासदी से कम नहीं है। दो साल की लगातार बमबारी में 80 प्रतिशत इमारतें नष्ट हो चुकी हैं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अनुमान है कि इसे दोबारा बनाने में लगभग 70 अरब डॉलर खर्च होंगे। ऐसे में 17 अरब डॉलर के लक्ष्य का अधूरा रहना, उन लाखों विस्थापितों के घावों पर नमक छिड़कने जैसा है जो भुखमरी और तबाही के बीच जीवन यापन कर रहे हैं। ट्रम्प, जो खुद को दुनिया के सबसे बड़े 'शांतिदूत' के रूप में पेश करते आए हैं, उनके लिए यह प्रोजेक्ट एक बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि यूक्रेन और ईरान के मोर्चों पर भी उनकी योजनाएं दबाव में हैं। निहत्थे होने की शर्त और युद्ध की आशंका शांति प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा 'निरस्त्रीकरण' को लेकर बनी हुई है। इजरायल की जिद है कि हमास पहले हथियार डाले, तभी उसकी सेना गाजा से हटेगी। वहीं, हमास इजरायली सैनिकों की वापसी और हमलों के पूर्ण विराम की गारंटी के बिना झुकने को तैयार नहीं है। मिस्त्र की मध्यस्थता में चल रही बातचीत फिलहाल किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकी है। डर यह है कि इस वित्तीय और कूटनीतिक गतिरोध का फायदा उठाकर इजरायल एक बार फिर बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू न कर दे। अगर ऐसा हुआ, तो गाजा की बची-खुची उम्मीदें भी मलबे में दब जाएंगी। (समाचार एजेंसी रॉयटर्स से प्राप्त जानकारी के साथ
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