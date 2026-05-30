गाजियाबाद में किशोर की हत्या, परिवार का आरोप- दोस्त असद ने की हत्या

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक किशोर की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक किशोर का नाम सूर्या चौहान था। उसके परिवार का आरोप है कि हत्या उसके एक दोस्त असद ने की है।
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक किशोर की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक किशोर का नाम सूर्या चौहान था। उसके परिवार का आरोप है कि हत्या उसके एक दोस्त असद ने की है। असद पर आरोप है कि उसने सूर्या को फोन करके बुलाया और फिर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। असद की तलाश में पुलिस की टीम लगी हुई है। मृतक किशोर की मां और परिजनों की ओर से आरोपी के एनकाउंटर की मांग की जा रही है। खोड़ा के नवनीत विहार गली नंबर दो में नाबालिग छात्र की हत्या की गई थी। इस घटना के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है। परिजन पहले सूर्या के अंतिम संस्कार को तैयार नहीं थे। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ से मामले में कार्रवाई की मांग की गई। बाद में पुलिस के समझाने के बाद शव उठा। असद एक समय सूर्या चौहान का पड़ोसी था। सूर्या और असद एक साथ घूमते दिखते थे। नवनीत विहार गली नंबर एक और दो में हिंदू-मुस्लिम एक साथ रहते हैं। असद का परिवार पहले सूर्या के घर वाली गली में ही रहता था। करीब छह माह पहले उन्होंने अपना घर बेच दिया। वे दूसरी गली में रहने चले गए। इसके बाद भी असद हमेशा सूर्या के घर वाली गली में घूमता रहता था। कभी पक्के दोस्त रहे सूर्या और असद के बीच करीब 8 महीने पहले किसी मामले में विवाद हुआ। विवाद मारपीट में बदल गया। इसके बाद इलाके के लोगों ने समझा-बुझाकर दोनों को शांत किया था। सूर्या और असद के बीच समझौते के बाद भी मेलजोल था। हालांकि, दोनों के बीच अक्सर झड़प होती थी। आरोप है कि बकरीद के दिन असद अपने चार दोस्त और पिता के साथ पुराने घर के पास साजिश रचकर आए। सूर्या के साथ घूम रहे आयुष एवं विक्की ने दावा किया कि असद ने सूर्या को फोन कर बुलाया। इसके बाद वारदात को अंजाम दिया। सूर्या चौहान हमले में बुरी तरह से घायल हो गया। परिजन उसे लेकर नोएडा के अस्पताल गए। इसी दौरान गली के अन्य लोग भी बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंचे। शुक्रवार शाम करीब 4 बजे कॉलोनी के लोग जब अस्पताल से लौटे तो सूर्या के मकान के बाहर मांस से भरी थैली पड़ी देखी। मुहल्ले के लोगों का आरोप है कि हत्यारोपियों ने पहले हत्या की। इसके बाद मकान के बाहर मांस फेंक दिया। सूर्या की मां एक कारखाने में काम करती हैं। वहीं, भाई यश मेरठ की एक फर्म में कार्यरत है। सूर्या के घर के बाहर मांस को पड़ा देख लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। जमकर हंगामा किया गया। लोग गली में धरने पर बैठक गए। पुलिस और प्रशासन के खिलाफ भी लोगों का गुस्सा फूटा। हमलावरों के फरार होने और इसके बाद उसके करीबियों के इस प्रकार के व्यवहार को लेकर लोग गुस्से में दिखे। पुलिसकर्मियों ने लोगों को शांत कराया। मांस की थैली को हटवाया। सहायक पुलिस आयुक्त के आश्वासन के बाद लोग शांत हुए। हालांकि, 24 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी की समय सीमा बीतने के बाद भी अब तक वे फरार हैं। खोड़ा नगरपालिका परिषद की पूर्व अध्यक्ष रीना भाटी ने इस मामले में प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आज तक खोड़ा में इस प्रकार का मामला नहीं देखा गया है। अगर एक मुस्लिम व्यक्ति ने इस प्रकार का कार्य किया है। पूरे समाज को टारगेट किया है। इस स्थिति में मुस्लिमों को भी हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की गंदी मानसिकता वाले को कैसे कोई समर्थन दे सकता है। ये यारी-दोस्ती कर ईद पर बुलाते हैं और फिर उस बच्चे की हत्या कर देते हैं। यह स्थिति ठीक नहीं है.
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक किशोर की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक किशोर का नाम सूर्या चौहान था। उसके परिवार का आरोप है कि हत्या उसके एक दोस्त असद ने की है। असद पर आरोप है कि उसने सूर्या को फोन करके बुलाया और फिर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। असद की तलाश में पुलिस की टीम लगी हुई है। मृतक किशोर की मां और परिजनों की ओर से आरोपी के एनकाउंटर की मांग की जा रही है। खोड़ा के नवनीत विहार गली नंबर दो में नाबालिग छात्र की हत्या की गई थी। इस घटना के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है। परिजन पहले सूर्या के अंतिम संस्कार को तैयार नहीं थे। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ से मामले में कार्रवाई की मांग की गई। बाद में पुलिस के समझाने के बाद शव उठा। असद एक समय सूर्या चौहान का पड़ोसी था। सूर्या और असद एक साथ घूमते दिखते थे। नवनीत विहार गली नंबर एक और दो में हिंदू-मुस्लिम एक साथ रहते हैं। असद का परिवार पहले सूर्या के घर वाली गली में ही रहता था। करीब छह माह पहले उन्होंने अपना घर बेच दिया। वे दूसरी गली में रहने चले गए। इसके बाद भी असद हमेशा सूर्या के घर वाली गली में घूमता रहता था। कभी पक्के दोस्त रहे सूर्या और असद के बीच करीब 8 महीने पहले किसी मामले में विवाद हुआ। विवाद मारपीट में बदल गया। इसके बाद इलाके के लोगों ने समझा-बुझाकर दोनों को शांत किया था। सूर्या और असद के बीच समझौते के बाद भी मेलजोल था। हालांकि, दोनों के बीच अक्सर झड़प होती थी। आरोप है कि बकरीद के दिन असद अपने चार दोस्त और पिता के साथ पुराने घर के पास साजिश रचकर आए। सूर्या के साथ घूम रहे आयुष एवं विक्की ने दावा किया कि असद ने सूर्या को फोन कर बुलाया। इसके बाद वारदात को अंजाम दिया। सूर्या चौहान हमले में बुरी तरह से घायल हो गया। परिजन उसे लेकर नोएडा के अस्पताल गए। इसी दौरान गली के अन्य लोग भी बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंचे। शुक्रवार शाम करीब 4 बजे कॉलोनी के लोग जब अस्पताल से लौटे तो सूर्या के मकान के बाहर मांस से भरी थैली पड़ी देखी। मुहल्ले के लोगों का आरोप है कि हत्यारोपियों ने पहले हत्या की। इसके बाद मकान के बाहर मांस फेंक दिया। सूर्या की मां एक कारखाने में काम करती हैं। वहीं, भाई यश मेरठ की एक फर्म में कार्यरत है। सूर्या के घर के बाहर मांस को पड़ा देख लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। जमकर हंगामा किया गया। लोग गली में धरने पर बैठक गए। पुलिस और प्रशासन के खिलाफ भी लोगों का गुस्सा फूटा। हमलावरों के फरार होने और इसके बाद उसके करीबियों के इस प्रकार के व्यवहार को लेकर लोग गुस्से में दिखे। पुलिसकर्मियों ने लोगों को शांत कराया। मांस की थैली को हटवाया। सहायक पुलिस आयुक्त के आश्वासन के बाद लोग शांत हुए। हालांकि, 24 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी की समय सीमा बीतने के बाद भी अब तक वे फरार हैं। खोड़ा नगरपालिका परिषद की पूर्व अध्यक्ष रीना भाटी ने इस मामले में प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आज तक खोड़ा में इस प्रकार का मामला नहीं देखा गया है। अगर एक मुस्लिम व्यक्ति ने इस प्रकार का कार्य किया है। पूरे समाज को टारगेट किया है। इस स्थिति में मुस्लिमों को भी हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की गंदी मानसिकता वाले को कैसे कोई समर्थन दे सकता है। ये यारी-दोस्ती कर ईद पर बुलाते हैं और फिर उस बच्चे की हत्या कर देते हैं। यह स्थिति ठीक नहीं है
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