गाजियाबाद में विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योजनाओं का किया निरीक्षण

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान के तहत विभिन्न विकास योजनाओं का निरीक्षण किया। शहर को विकसित करने के लिए नगर निगम, जीडीए और अन्य विभागों की योजनाओं पर चर्चा की गई और आधुनिक तकनीक से लैस रोबोट का शुभारंभ किया गया।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद । विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान के अंतर्गत गाजियाबाद जिले को विकसित करने के लिए नगर निगम, जीडीए, पशुपालन विभाग सहित अन्य विभागों द्वारा की जा रही योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में विभिन्न स्टॉल लगाए गए। इन स्टॉलों पर मुख्यमंत्री ने पहुंचकर विभागों द्वारा तैयार की गई योजनाओं की जानकारी ली और उनकी पहचान की सराहना करते हुए उनमें आवश्यक सुधारों के निर्देश दिए। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने मुख्यमंत्री से

आधुनिक तकनीकी से लैस रोबोट का शुभारंभ करने का निवेदन किया और चाबी सौंपी। मुख्यमंत्री ने बटन दबाकर इस पहल की शुरुआत की। नगर आयुक्त ने बताया कि आधुनिक तकनीकी से लैस रोबोट के माध्यम से सीवर समस्याओं के समाधान में तेजी लाई जाएगी और जान-माल के खतरे को कम किया जाएगा। लगभग 35 फीट गहरी सीवर लाइनों को भी रोबोट में लगी मशीन के माध्यम से देखा जा सकेगा, जिससे सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। यह पहल गाजियाबाद शहर के निवासियों के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई है।\महापौर सुनीता दयाल ने बताया कि आधुनिक तकनीकी से लैस रोबोट का संचालन सीवर की सफाई का कार्य देख रही कंपनी द्वारा किया जाएगा। ट्रायल में सफलता मिलने पर इसे शहर के पांचों जोनों में लागू किया जाएगा। जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने शहर में आने वाले वर्षों में नियोजित तरीके से विकास कार्यों को कराने की जानकारी दी। उन्होंने शहर के विकास के लिए तैयार की गई योजनाओं और भविष्य की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। जिला उद्यान अधिकारी ने कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस प्रकार आधुनिक तकनीक का उपयोग करके कृषि उत्पादन और किसानों की आय में वृद्धि की जा सकती है। इस दौरान, जिले के अधिकारियों और स्थानीय नेताओं ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया।\जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ और पुलिस कमिश्नर जे रविन्दर गौड ने शंख भेंट कर, भाजपा के पश्चिम क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष सतेंद्र सिसोदिया ने भारत माता की तस्वीर, कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा और सांसद अतुल गर्ग ने रामलला की तस्वीर देकर मुख्यमंत्री का जिले में आगमन पर स्वागत किया। यह आयोजन गाजियाबाद को एक विकसित शहर बनाने की दिशा में सरकार के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इस दौरान, शहर के विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं पर चर्चा की गई, जिससे गाजियाबाद को भविष्य में एक आधुनिक और समृद्ध शहर बनाने की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इस कार्यक्रम में शहर के कई गणमान्य व्यक्तियों, अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य गाजियाबाद के विकास के लिए एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना और शहर के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाना था। इस आयोजन ने गाजियाबाद के विकास के लिए एक मजबूत नींव रखने का काम किया और भविष्य में शहर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया





गाजियाबाद योगी आदित्यनाथ विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विकास योजनाएं रोबोट सीवर सफाई

