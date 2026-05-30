गाज़ीाबाद में पिता द्वारा चार साल की बेटी के दुष्कर्म पर 20 साल की सश्रम कारावास की कठोर सजा

साहिबाबाद में पिता ने अपनी चार साल की बेटी का शारीरिक शोषण किया, मेडिकल और डीएनए रिपोर्ट से सबूत मिलते ही अपर सत्र न्यायाधीश ने 20 साल की सश्रम कारावास और 20,000 रुपये का जुर्माना सुनाया, यह सजा समाज में ऐसे अपराधियों के लिए शून्य सहनशीलता दर्शाती है।

गाज़ीाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र में एक अत्यंत घिनौना अपराध हुआ, जिसमें चार साल की नन्ही बेटी को अपने ही पिता ने दुरुपयोग किया। यह दुष्कर्म का मामला केवल शारीरिक शोषण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आरोपी ने बच्ची को मारपीट करके उसके होंठों को दबा दिया और उसे बेहोश करने की कोशिश भी की। बच्चे की मां, जो शहीद नगर कॉलोनी में किराए के मकान में अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी, जब दोपहर के बाद स्कूल से सफाई का काम करने के बाद घर पहुंची तो मिली एक चौंकाने वाली स्थिति। बेटी लहू‑लुहान ने इशारों के माध्यम से बताया कि पिता ने उसे डिजिटल रेप किया और फिर शारीरिक बलात्कार किया। इस बात की पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट और डीएनए जांच से हुई, जिसमें पिता द्वारा किए गए दुष्कर्म के सबूत स्पष्ट रूप से सामने आए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले को दुष्कर्म और पर्सनल अरोनमेंट (धार्मिक) कानून (PAKS O) के तहत दर्ज किया। बच्ची के बयान, चिकित्सीय जांच और डीएनए परीक्षण सभी ने आरोपी की दोषसिद्धि को मजबूत किया। बचाव पक्ष ने आरोपी की आर्थिक कमजोरी और उसके परिवारिक सहारे को लेकर कम सजा की मांग की, पर अभियोजन पक्ष ने कड़ी उम्रकैद की माँग की। अपर सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार ने सबूतों को देखते हुए आरोपी को 20 वर्ष की सश्रम कारावास और 20,000 रुपये का जुर्माना सुनाया। न्यायालय ने कहा कि ऐसे दरिंदे को समाज में रहने का अधिकार नहीं है और यदि जुर्माना नहीं चुकाया गया तो अतिरिक्त छह महीने की जेल सजा भी लागू होगी। सजायुक्त के बाद भी माँ‑बेटी अदालत के अंदर नहीं उपस्थित थीं; माँ ने कहा कि वह अपने पति का चेहरा नहीं देखना चाहती, इसलिए वह मौजूद नहीं हो पाई। इस कड़ाई भरी सजा ने समाज में ऐसे कुख्यात अपराधियों के प्रति शून्य सहनशीलता की स्पष्ट निशानी दी है और पीड़ित परिवार को कुछ हद तक न्याय की आशा दी है। इस घटना ने गाज़ीाबाद के विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षा और महिलाओं व बच्चों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता को और उजागर कर दिया है.

गाज़ीाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र में एक अत्यंत घिनौना अपराध हुआ, जिसमें चार साल की नन्ही बेटी को अपने ही पिता ने दुरुपयोग किया। यह दुष्कर्म का मामला केवल शारीरिक शोषण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आरोपी ने बच्ची को मारपीट करके उसके होंठों को दबा दिया और उसे बेहोश करने की कोशिश भी की। बच्चे की मां, जो शहीद नगर कॉलोनी में किराए के मकान में अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी, जब दोपहर के बाद स्कूल से सफाई का काम करने के बाद घर पहुंची तो मिली एक चौंकाने वाली स्थिति। बेटी लहू‑लुहान ने इशारों के माध्यम से बताया कि पिता ने उसे डिजिटल रेप किया और फिर शारीरिक बलात्कार किया। इस बात की पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट और डीएनए जांच से हुई, जिसमें पिता द्वारा किए गए दुष्कर्म के सबूत स्पष्ट रूप से सामने आए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले को दुष्कर्म और पर्सनल अरोनमेंट (धार्मिक) कानून (PAKS O) के तहत दर्ज किया। बच्ची के बयान, चिकित्सीय जांच और डीएनए परीक्षण सभी ने आरोपी की दोषसिद्धि को मजबूत किया। बचाव पक्ष ने आरोपी की आर्थिक कमजोरी और उसके परिवारिक सहारे को लेकर कम सजा की मांग की, पर अभियोजन पक्ष ने कड़ी उम्रकैद की माँग की। अपर सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार ने सबूतों को देखते हुए आरोपी को 20 वर्ष की सश्रम कारावास और 20,000 रुपये का जुर्माना सुनाया। न्यायालय ने कहा कि ऐसे दरिंदे को समाज में रहने का अधिकार नहीं है और यदि जुर्माना नहीं चुकाया गया तो अतिरिक्त छह महीने की जेल सजा भी लागू होगी। सजायुक्त के बाद भी माँ‑बेटी अदालत के अंदर नहीं उपस्थित थीं; माँ ने कहा कि वह अपने पति का चेहरा नहीं देखना चाहती, इसलिए वह मौजूद नहीं हो पाई। इस कड़ाई भरी सजा ने समाज में ऐसे कुख्यात अपराधियों के प्रति शून्य सहनशीलता की स्पष्ट निशानी दी है और पीड़ित परिवार को कुछ हद तक न्याय की आशा दी है। इस घटना ने गाज़ीाबाद के विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षा और महिलाओं व बच्चों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता को और उजागर कर दिया है





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दुष्कर्म परिवारिक हिंसा गाज़ीाबाद सश्रम कारावास बाल अधिकार

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