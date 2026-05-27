गाजियाबाद में फिर से आग लगने की घटना सामने आई, लोग घबराए हुए

गाजियाबाद के गौर ग्रीन एवेन्यू के पास एक बार फिर आग लगने की घटना सामने आई है। घटना सामने आने के बाद लोग घबरा गए। आग की ऊंची लपटें उठती दिखीं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद गौर ग्रीन एवेन्यू के पास एक बार फिर आग लगने की घटना ने लोगों को दहला दिया।
गाजियाबाद के गौर ग्रीन एवेन्यू के पास एक बार फिर आग लगने की घटना सामने आई है। घटना सामने आने के बाद लोग घबरा गए। आग की ऊंची लपटें उठती दिखीं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद गौर ग्रीन एवेन्यू के पास एक बार फिर आग लगने की घटना ने लोगों को दहला दिया। गौर ग्रीन एवेन्यू के पास आग की ऊंची-ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। एक बिल्डिंग में आग लगने की बात कही जा रही है। इसका वीडियो सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि एक भवन में आग उठ रही है। इसको देख लोग घबराए हुए हैं। आग के बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। मामले की जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई है। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच कर आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। आग को आगे न बढ़ने देने के इंतजाम किए जा रहे हैं। लोग एसी के आउटर में आग लगने का अंदेशा जताते दिखे। गौर ग्रीन एवेन्यू में पिछले माह 29 अप्रैल की सुबह आग लग गई थी। इंदिरापुरम के गौर ग्रीन एवेन्यू सोसायटी की 10वीं मंजिल स्थित एक फ्लैट में आग लगने की घटना सामने आई थी। देखते ही देखते आग आठ फ्लैटों में फैल गई। इस दौरान 13 मंजिल टावर में फंसे लोगों को निकालने में फायर टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। अब एक बार फिर सोसायटी के बगल में आग लगने का मामला सामने आने से लोगों का डर बढ़ा हुआ है। गाजियाबाद के वैशाली में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। लिंक रोड पर एक बिल्डिंग के बेसमेंट में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग कार में पहले आग लगी। इसके बाद कार धू-धू कर जलने लगी। आग इतनी भयंकर थी कि पूरी बिल्डिंग में धुआं भर गया और सीढ़ियां ब्लॉक हो गईं। इसके साथ 15 से 17 लोग बिल्डिंग में फंस गए थे। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की चार गाड़ियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग बुझाई। दमकल अधिकारी राहुल पाल सिंह ने कहा कि मंगलवार-बुधवार रात 2 बजकर 24 मिनट पर वैशाली फायर स्टेशन को सूचना प्राप्त हुई कि लिंक रोड थाना क्षेत्र के सूर्य नगर में 177 रामपुरी की एक बिल्डिंग में आग लगी है और 15 से 17 लोग फंसे हुए हैं। इस पर तुरंत वैशाली से साहिबाबाद से चार गाड़ियां दमकल की मौके पर पहुंची। इससे पहले 26 मई को गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र स्थित शिप्रा सृष्टि सोसायटी में आग लग गई थी। मंगलवार की शाम 4.
49 बजे शिप्रा सृष्टि अपार्टमेंट में आग लगने की सूचना मिलते ही मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद तथा प्रभारी अग्निशमन अधिकारी वैशाली फायर टेंडर्स के साथ तत्काल घटनास्थल पहुंचे। जब दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो पाया कि शिप्रा सृष्टि अपार्टमेंट के 15वें तल पर फ्लैट नंबर 1506 में आग लगी हुई थी
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