गाजियाबाद को बड़ी राहत: शाहबेरी में नया बिजलीघर शुरू, अब कम होगी ट्रिपिंग और कटौती

गाजियाबाद के सुदामापुरी बिजलीघर पर भार कम हुआ है क्योंकि शाहबेरी में 20 एमवीए का नया बिजलीघर शुरू हो गया है। इससे करीब 5 एमवीए बिजली अतिरिक्त मिली है, जिससे ओवरलोडिंग, ट्रिपिंग और कटौती से जूझ रहे इलाकों को राहत मिलेगी।

गाजियाबाद के सुदामापुरी बिजलीघर पर लंबे समय से बने अतिरिक्त भार में कमी आई है, जिससे शहर के कई इलाकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। गौतमबुद्धनगर के शाहबेरी क्षेत्र में 20 एमवीए क्षमता का नया बिजलीघर शुरू होने के बाद विद्युत निगम ने वहां की बिजली आपूर्ति को स्थानीय स्तर पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इस कदम से सुदामापुरी बिजलीघर पर लोड कम हुआ है, जिससे गाजियाबाद के लिए करीब 5 एमवीए बिजली अतिरिक्त उपलब्ध हो गई है। यह बिजली लगभग 1200 कनेक्शनों के बराबर मानी जा रही है, जिसे जल्द ही ओवरलोडिंग से जूझ रहे इलाकों में स्थानांतरित किया जाएगा। विद्युत निगम के अधिकारियों के अनुसार, शाहबेरी बिजलीघर पर वर्तमान में एक ट्रांसफार्मर स्थापित है, और अगले दो से चार दिनों में दूसरा 10 एमवीए ट्रांसफार्मर भी लगा दिया जाएगा। इसके बाद दूसरा फीडर भी पूरी तरह शाहबेरी से जुड़ जाएगा, जिससे करीब 10 एमवीए अतिरिक्त बिजली गाजियाबाद को मिल सकेगी। अब तक सुदामापुरी बिजलीघर से पांच फीडरों के माध्यम से शाहबेरी और हेबतपुर क्षेत्र को आपूर्ति दी जा रही थी, जो अब धीरे-धीरे नए बिजलीघर से संभाली जाएगी। इससे सुदामापुरी बिजलीघर पर भार काफी कम हो जाएगा, जिससे वहां की आपूर्ति व्यवस्था बेहतर होगी और ट्रिपिंग जैसी समस्याओं में कमी आएगी। जोन-प्रथम के अधीक्षण अभियंता अनिल कुमार सिंह ने बताया कि शाहबेरी का लोड हटने से गाजियाबाद के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। अतिरिक्त बिजली मिलने के बाद सुदामापुरी, अकबरपुर-बहरामपुर और बागु क्षेत्रों में लंबे समय से चली आ रही ओवरलोडिंग, ट्रिपिंग, फाल्ट और कटौती की समस्या दूर होने की उम्मीद है। विद्युत निगम की योजना इस अतिरिक्त बिजली को इन प्रभावित इलाकों में स्थानांतरित कर निर्बाध और बेहतर आपूर्ति सुनिश्चित करने की है। इस पहल से हजारों उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा, और शहर में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार होगा.

गाजियाबाद के सुदामापुरी बिजलीघर पर लंबे समय से बने अतिरिक्त भार में कमी आई है, जिससे शहर के कई इलाकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। गौतमबुद्धनगर के शाहबेरी क्षेत्र में 20 एमवीए क्षमता का नया बिजलीघर शुरू होने के बाद विद्युत निगम ने वहां की बिजली आपूर्ति को स्थानीय स्तर पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इस कदम से सुदामापुरी बिजलीघर पर लोड कम हुआ है, जिससे गाजियाबाद के लिए करीब 5 एमवीए बिजली अतिरिक्त उपलब्ध हो गई है। यह बिजली लगभग 1200 कनेक्शनों के बराबर मानी जा रही है, जिसे जल्द ही ओवरलोडिंग से जूझ रहे इलाकों में स्थानांतरित किया जाएगा। विद्युत निगम के अधिकारियों के अनुसार, शाहबेरी बिजलीघर पर वर्तमान में एक ट्रांसफार्मर स्थापित है, और अगले दो से चार दिनों में दूसरा 10 एमवीए ट्रांसफार्मर भी लगा दिया जाएगा। इसके बाद दूसरा फीडर भी पूरी तरह शाहबेरी से जुड़ जाएगा, जिससे करीब 10 एमवीए अतिरिक्त बिजली गाजियाबाद को मिल सकेगी। अब तक सुदामापुरी बिजलीघर से पांच फीडरों के माध्यम से शाहबेरी और हेबतपुर क्षेत्र को आपूर्ति दी जा रही थी, जो अब धीरे-धीरे नए बिजलीघर से संभाली जाएगी। इससे सुदामापुरी बिजलीघर पर भार काफी कम हो जाएगा, जिससे वहां की आपूर्ति व्यवस्था बेहतर होगी और ट्रिपिंग जैसी समस्याओं में कमी आएगी। जोन-प्रथम के अधीक्षण अभियंता अनिल कुमार सिंह ने बताया कि शाहबेरी का लोड हटने से गाजियाबाद के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। अतिरिक्त बिजली मिलने के बाद सुदामापुरी, अकबरपुर-बहरामपुर और बागु क्षेत्रों में लंबे समय से चली आ रही ओवरलोडिंग, ट्रिपिंग, फाल्ट और कटौती की समस्या दूर होने की उम्मीद है। विद्युत निगम की योजना इस अतिरिक्त बिजली को इन प्रभावित इलाकों में स्थानांतरित कर निर्बाध और बेहतर आपूर्ति सुनिश्चित करने की है। इस पहल से हजारों उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा, और शहर में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार होगा





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

गाजियाबाद बिजलीघर शाहबेरी लोड कम आपूर्ति सुधार

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

108MP कैमरा वाले Motorola Edge 20 और Motorola Edge 20 Fusion फोन आज होंगे भारत में लॉन्चMotorola Edge 20 सीरीज़ में Motorola Edge 20, Motorola Edge 20 Lite और Motorola Edge 20 Pro स्मार्टफोन शामिल है, जो कि यूरोपियन मार्केट में पिछले महीने लॉन्च किए गए थे।

Read more »

फोन चलाते वक्त याद रखें 20-20 Rule, कभी नहीं होंगी आंखे खराब!फोन चलाते वक्त याद रखें 20-20 Rule, कभी नहीं होंगी आंखे खराब!

Read more »

रुक नहीं रहा सिलसिला! 85 विमानों को फिर बम से उड़ाने की मिली धमकीजिन विमानों को बम से उड़ाने की धमकियां दी गई हैं उनमें एयर इंडिया के 20, विस्तारा के 20, इंडिगो के 25 और अकासा के 20 विमान शामिल हैं.

Read more »

இன்றைய ராசிபலன்: கார்த்திகை 4 - எந்தெந்த ராசிகள் ஆதாயமான நாள்...?November 20 Today Rasipalan: கார்த்திகை மாதம் 4ஆம் நாளான இன்று (நவம்பர் 20), 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.

Read more »

தமிழ்நாட்டில் நாளை (டிசம்பர் 20) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!Tomorrow Saturday (December 20) Shutdown Areas: தமிழகத்தில் நாளை சனிக்கிழமை (டிசம்பர் 20) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் லிஸ்ட் இங்கே.

Read more »

आंखों की सेहत के लिए कारगर '20-20-20' का नियम, जान लें अभ्यास का तरीकाआंखों की सेहत के लिए कारगर '20-20-20' का नियम, जान लें अभ्यास का तरीका

Read more »