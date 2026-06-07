गाजियाबाद: सोसायटी में हमला, दिल्ली पुलिस के दो जवान जख्मी

गाजियाबाद की एक सोसायटी में विवाद होने पर कुछ युवकों ने सोसायटी के रेजिडेंट्स पर रॉड, डंडे और चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में दिल्ली पुलिस के दो जवान समेत चार लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने पांच नामजद समेत 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

गाजियाबाद की एक सोसायटी में विवाद होने पर कुछ युवकों ने सोसायटी के रेजिडेंट्स पर रॉड, डंडे और चाकू से हमला कर दिया।राजनगर एक्सटेंशन की एसएससी सफायर सोसायटी में शनिवार को सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर एक बाइक सवार अंदर चला गया। उसने अचानक बाइक की स्पीड बढ़ा दी और सामने से आ रही युवती को टच करते हुए ब्रेक लगाया। इससे युवती डर गई। विरोध करने पर युवक अभद्रता करने लगा। युवती ने 112 नंबर पर फोन कर पुलिस को सूचित किया। इसी बीच सोसायटी के निवासी मौके पर पहुंचे और आरोपी को कैंपस से बाहर कर दिया। इसके बाद आरोपी ने अपने एक दर्जन साथियों को रॉड, डंडे, चाकू और कांच की बोतल लेकर बुला लिया। आरोपियों ने सोसायटी के रेजिडेंट्स से मारपीट शुरू कर दी। इस हमले में दिल्ली पुलिस के दो जवान समेत चार लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने पांच नामजद समेत 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शनिवार को एक आरोपी को गिरफ्तार कर शांति भंग में चालान कर किया गया है।की एसएससी सफायर सोसायटी निवासी अनिल तोमर ने बताया कि चार जून की शाम कुणाल नाम का एक युवक बाइक लेकर सोसायटी में घुसा। उसकी बाइक की स्पीड ज्यादा थी। ऐसे में सामने से आ रही युवती बाल-बाल बच गई। विरोध करने पर आरोपी अभद्रता करने लगा। इसी बीच यहां रहने वाले लोग मौके पर आ गए। आरोपी ने अपने दोस्तों को बुलाकर निवासियों को सबक सिखाने की चेतावनी दी। बाहर निकलते ही बी-ब्लॉक नंदग्राम निवासी आरोपी कुणाल ने अपने साथी मोहित, कैलाश, निशांत और अपने पिता समेत एक दर्जन से अधिक लोगों को बुला लिया। सभी के डंडे, चाकू और कांच की बोतलें थीं। आरोपियों ने सोसायटी निवासी मनोज पर हमला कर दिया। वह पड़ोस की विंडसर सोसायटी में घुस गए। वहां से फोन कर लोगों को हमले की सूचना दी। इसके बाद आरोपियों के हमले में अनिल तोमर और राहुल के सिर में चोटें आईं। वहीं, प्रशांत नैन और सचिन शर्मा भी जख्मी हो गए। राहुल और प्रशांत दिल्ली पुलिस में सिपाही हैं। अन्य निवासियों के आने पर आरोपी हथियार लहराते हुए फरार हो गए। एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद ने बताया कि सुनील कुमार निवासी गली नंबर-2, 40 फुटा रोड नंदग्रम को गिरफ्तार कर चालान कर दिया गया। तीन स्कूटी बरामद की गई है। पुलिस को पता चला है कि आरोपी कुणाल की जानकारी सोसायटी में ही एक पार्लर में जॉब करने वाली युवती से थी। वह उसे अक्सर लेने जाया करता था। चार जून को भी आरोपी उसे लेने की बात कहकर गया था। कैंपस में घुसते ही उसने बाइक की स्पीड बढ़ा दी। सोसायटी के सचिव संदीप तोमर ने बताया कि मुख्य गेट पर पांच सुरक्षा गार्ड तैनात हैं, जबकि पूरी सोसायटी में 15 गार्ड हैं। आरोपी किसी जानकार को लेने की बात कहकर घुसा था। प्रशांत सिंह नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में कंसल्टेंट राइटर हैं। पत्रकारिता में उनका 1.

5 साल का अनुभव है। वह अभी उत्तर-प्रदेश और उत्तराखंड टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले उन्होंने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र-प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब-हरियाणा, गोवा समेत नॉर्थ-ईस्ट के राज्यों की खबरों पर काम किया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स अखबार से की थी। प्रशांत सिंह को देश-विदेश की राजनीति के बारे में लिखना बेहद पसंद है। उन्होंने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल समेत पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों को अपनी टीम के साथ कवर किया है। इसके साथ ही उन्हें हिंद-प्रशांत महासागर और वेस्ट एशिया की जियोपॉलिटिक्स को समझने और उस पर लिखने में गहरी दिलचस्पी है। प्रशांत सिंह ने दिल्ली की गुरु गोबिंद सिंह इन्द्रप्रस्थ युनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली की साउथ एशियन यूनिवर्सिटी से अंतर्राष्ट्रीय संबंध में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। उन्होंने अपनी मास्टर्स खत्म होने के बाद मीडिया जगत में कदम रखा। की ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, अनकही और सच्ची कहानियां, सिर्फ खबरें नहीं उसका विश्लेषण भी। इन सब की जानकारी, सबसे पहले और सबसे सटीक हिंदी में देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे भरोसेमं





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गाजियाबाद सोसायटी में हमला दिल्ली पुलिस जख्मी पुलिस कार्रवाई

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