गाजियाबाद दुराचार मामला: सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल तक टाली सुनवाई, एसआईटी जांच की मांग पर बनी सहमति

सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद में चार साल की बच्ची के साथ हुई दुष्कर्म और हत्या के मामले में सुनवाई 24 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट की निगरानी में सीबीआई या एसआईटी जांच की मांग की है।

सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद में चार वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हुई अत्यंत जघन्य दुष्कर्म और हत्या के मामले पर सुनवाई की अगली तारीख 24 अप्रैल निर्धारित की है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जोयमाल्य बागची की खंडपीठ इस संवेदनशील मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिकाकर्ता की मांगों पर विचार कर रही है। बच्ची के पिता ने अपनी याचिका के माध्यम से अदालत से मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की जांच या तो कोर्ट की निगरानी में किसी विशेष जांच दल यानी एसआईटी से कराई जाए या फिर इसे सीबीआई को सौंप दिया

जाए ताकि न्याय की प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष बनी रहे। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने अदालत को अवगत कराया कि उन्हें पुलिस द्वारा सौंपी गई आरोपपत्र की प्रति के कुछ पृष्ठों को ब्लैक आउट कर दिया गया है, जिससे मामले के तथ्यों को पूरी तरह समझने में बाधा आ रही है। इस पर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने स्पष्ट किया कि पुलिस प्रशासन याचिकाकर्ता के वकील को बिना किसी कटौती के संपूर्ण आरोपपत्र उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इससे पहले 13 अप्रैल को हुई सुनवाई में गाजियाबाद पुलिस के ढुलमुल रवैये और एफआईआर दर्ज करने में बरती गई लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि पुलिस इस तरह के गंभीर अपराधों में अपनी संवेदनहीनता त्यागे और पीड़ित परिवार को हर संभव कानूनी दस्तावेज उपलब्ध कराए। यह दिल दहला देने वाली घटना 16 मार्च 2026 की है, जब पड़ोसी ने चॉकलेट का लालच देकर चार वर्षीय मासूम को अपने जाल में फंसाया। पिता ने अपनी बेटी को जब अचेत और लहूलुहान अवस्था में पाया, तो उसे तत्काल अस्पताल ले जाने का प्रयास किया गया। अफसोस की बात यह है कि मानवता को शर्मसार करते हुए गाजियाबाद के दो निजी अस्पतालों ने उस मासूम बच्ची को भर्ती करने से साफ मना कर दिया, जिसके कारण समय पर इलाज न मिलने से उसकी मृत्यु हो गई। बाद में सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अदालत ने निजी अस्पतालों के इस अमानवीय व्यवहार पर भी गहरा खेद व्यक्त किया है। अब न्याय की उम्मीदें पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि क्या इस मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपी जाएगी ताकि दरिंदों को सख्त से सख्त सजा मिल सके और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों





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