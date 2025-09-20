गाजियाबाद पुलिस ने एनकाउंटर में अनिल दुजाना गैंग से जुड़े बदमाश बलराम ठाकुर को मार गिराया

गाजियाबाद पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एनकाउंटर में अनिल दुजाना गैंग से जुड़े कुख्यात बदमाश बलराम ठाकुर को मार गिराया है। 50,000 रुपये का इनामी बदमाश रंगदारी और अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल था।

गाजियाबाद : उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गाजियाबाद पुलिस ने एक महत्वपूर्ण मुठभेड़ में कुख्यात अपराध ी बलराम ठाकुर को मार गिराया है, जिसका संबंध अनिल दुजाना गैंग से था। यह कार्रवाई शनिवार देर रात वेव सिटी थाना क्षेत्र के एक अंडरपास पर हुई, जहां क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम ने इस इनामी बदमाश को ढेर कर दिया। बलराम ठाकुर पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित था, जो उसकी आपराधिक गतिविधियों की गंभीरता को दर्शाता है।\ पुलिस सूत्रों के अनुसार, बलराम ठाकुर ने हाल ही में, लगभग दो दिन

पहले, गाजियाबाद में मदन स्वीट्स और एक लोहे के व्यापारी से लाखों रुपये की रंगदारी की मांग की थी। इस घटना के बाद, पुलिस उसकी तलाश में जुट गई थी। इस अभियान का नेतृत्व एडीसीपी क्राइम पीयूष सिंह और स्वाट टीम प्रभारी अनिल राजपूत ने किया। दोनों अधिकारियों की देखरेख में, टीम ने एक सुनियोजित योजना के तहत बदमाश को घेर लिया। मुठभेड़ के दौरान, पुलिस को बलराम ठाकुर की मौजूदगी की सूचना मिली। इसके तुरंत बाद, पुलिस टीम अलर्ट मोड में आ गई और वेव सिटी क्षेत्र के अंडरपास पर पहुंची। पुलिस को देखते ही बदमाश ने गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें बदमाश मारा गया।\गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर जे. रविंदर गौड़ के कार्यकाल में यह पहला बड़ा एनकाउंटर माना जा रहा है। गाजियाबाद पुलिस इसे एक पूर्ण एनकाउंटर बता रही है, जिसमें कुख्यात अपराधी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। बलराम ठाकुर पर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे और वह अनिल दुजाना गैंग का एक सक्रिय सदस्य था। वह जिले में व्यापारियों से रंगदारी वसूल कर दहशत फैलाने का काम करता था, जिससे स्थानीय व्यापारियों और आम नागरिकों में भय का माहौल था। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखने में मदद मिलेगी और अपराधियों के मन में डर पैदा होगा। यह घटना पुलिस की त्वरित कार्रवाई और अपराधियों के खिलाफ सख्त रवैये का एक उदाहरण है, जो गाजियाबाद में अपराध को कम करने में सहायक होगा





गाजियाबाद एनकाउंटर बलराम ठाकुर अनिल दुजाना गैंग अपराध रंगदारी पुलिस

