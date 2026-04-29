गाजियाबाद में नौवीं मंजिल पर फ्लैट में आग, धुआं दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे से दिखाई दे रहा

गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित गौड़ ग्रीन एवेन्यू में बुधवार सुबह नौवीं मंजिल पर एक फ्लैट में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग का धुआं दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे से भी दिखाई दे रहा है। फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। आग लगने की वजह और नुकसान की जानकारी अभी नहीं मिली है।
गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित गौड़ ग्रीन एवेन्यू में बुधवार सुबह एक भारी हादसे का साक्षी बना। नौवीं मंजिल पर स्थित एक फ्लैट में अचानक आग लग गई, जिसका धुआं दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे से भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। स्थानीय निवासियों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचित किया, जिसके बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। आग लगने की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, यह इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट या गैस लीक के कारण हो सकती है। फ्लैट में आग लगने के दौरान कोई व्यक्ति अंदर था या नहीं, इस बारे में अभी तक कोई पुष्टि नहीं मिली है। फायर ब्रिगेड के अधिकारी आग पर नियंत्रण पाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, और स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची है। इस घटना के कारण आस-पास के निवासियों में भय और चिंता का माहौल है, और कई लोग अपने घरों में ही सुरक्षित रहने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। आग बुझने के बाद ही इस घटना से जुड़ी विस्तृत जानकारी मिल सकेगी। इस बीच, गाजियाबाद के दमकल विभाग ने हाल ही में हाई कैपेसिटी फायर टेंडर प्राप्त किया है, जो 30 मिनट तक लगातार पानी की बौछार लगाने में सक्षम है। यह नया उपकरण आग बुझाने में अधिक प्रभावी साबित हो सकता है। इसके अलावा, गाजियाबाद में पिछले कुछ समय में कई आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें चारे से लदे ट्रैक्टर में आग लगने का मामला भी शामिल है। उस घटना में आग लपटें आस-पास के घरों और दुकानों तक फैल गई थी, जिससे अफरा-तफरी मच गई थी। गाजियाबाद के दमकल विभाग ने आग से संबंधित सुरक्षा उपायों पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है और लोगों को आग से बचने के लिए आवश्यक सावधानियों का पालन करने का परामर्श दिया है। इस घटना के बाद, स्थानीय प्रशासन ने आग से संबंधित सुरक्षा उपायों पर पुनः जांच करने का निर्देश दिया है। लोगों को आग से सुरक्षित रहने के लिए आवश्यक उपायों को अपनाने का परामर्श दिया जा रहा है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल उपकरणों का सही उपयोग, गैस सिलेंडरों की सुरक्षित रखवाई, और आग बुझाने के उपकरणों की उपलब्धता। इस घटना के बाद, गाजियाबाद में आग से संबंधित सुरक्षा उपायों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, और लोगों को आग से सुरक्षित रहने के लिए आवश्यक उपायों को अपनाने का परामर्श दिया जा रहा है। इस घटना के बाद, स्थानीय प्रशासन ने आग से संबंधित सुरक्षा उपायों पर पुनः जांच करने का निर्देश दिया है। लोगों को आग से सुरक्षित रहने के लिए आवश्यक उपायों को अपनाने का परामर्श दिया जा रहा है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल उपकरणों का सही उपयोग, गैस सिलेंडरों की सुरक्षित रखवाई, और आग बुझाने के उपकरणों की उपलब्धता.
गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित गौड़ ग्रीन एवेन्यू में बुधवार सुबह एक भारी हादसे का साक्षी बना। नौवीं मंजिल पर स्थित एक फ्लैट में अचानक आग लग गई, जिसका धुआं दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे से भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। स्थानीय निवासियों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचित किया, जिसके बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। आग लगने की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, यह इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट या गैस लीक के कारण हो सकती है। फ्लैट में आग लगने के दौरान कोई व्यक्ति अंदर था या नहीं, इस बारे में अभी तक कोई पुष्टि नहीं मिली है। फायर ब्रिगेड के अधिकारी आग पर नियंत्रण पाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, और स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची है। इस घटना के कारण आस-पास के निवासियों में भय और चिंता का माहौल है, और कई लोग अपने घरों में ही सुरक्षित रहने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। आग बुझने के बाद ही इस घटना से जुड़ी विस्तृत जानकारी मिल सकेगी। इस बीच, गाजियाबाद के दमकल विभाग ने हाल ही में हाई कैपेसिटी फायर टेंडर प्राप्त किया है, जो 30 मिनट तक लगातार पानी की बौछार लगाने में सक्षम है। यह नया उपकरण आग बुझाने में अधिक प्रभावी साबित हो सकता है। इसके अलावा, गाजियाबाद में पिछले कुछ समय में कई आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें चारे से लदे ट्रैक्टर में आग लगने का मामला भी शामिल है। उस घटना में आग लपटें आस-पास के घरों और दुकानों तक फैल गई थी, जिससे अफरा-तफरी मच गई थी। गाजियाबाद के दमकल विभाग ने आग से संबंधित सुरक्षा उपायों पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है और लोगों को आग से बचने के लिए आवश्यक सावधानियों का पालन करने का परामर्श दिया है। इस घटना के बाद, स्थानीय प्रशासन ने आग से संबंधित सुरक्षा उपायों पर पुनः जांच करने का निर्देश दिया है। लोगों को आग से सुरक्षित रहने के लिए आवश्यक उपायों को अपनाने का परामर्श दिया जा रहा है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल उपकरणों का सही उपयोग, गैस सिलेंडरों की सुरक्षित रखवाई, और आग बुझाने के उपकरणों की उपलब्धता। इस घटना के बाद, गाजियाबाद में आग से संबंधित सुरक्षा उपायों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, और लोगों को आग से सुरक्षित रहने के लिए आवश्यक उपायों को अपनाने का परामर्श दिया जा रहा है। इस घटना के बाद, स्थानीय प्रशासन ने आग से संबंधित सुरक्षा उपायों पर पुनः जांच करने का निर्देश दिया है। लोगों को आग से सुरक्षित रहने के लिए आवश्यक उपायों को अपनाने का परामर्श दिया जा रहा है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल उपकरणों का सही उपयोग, गैस सिलेंडरों की सुरक्षित रखवाई, और आग बुझाने के उपकरणों की उपलब्धता
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