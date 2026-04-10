गाजियाबाद: नोएडा में खुले गड्ढे में डूबने से हर्षित भट्ट की मौत, परिवार में मातम

गाजियाबाद के हर्षित भट्ट की नोएडा में खुले गड्ढे में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। हर्षित ने अपनी बहन से घर से निकलने से पहले इडली-सांभर बनाने के लिए कहा था, जो अब परिवार के लिए एक दर्दनाक याद बनकर रह गई है। परिवार में शोक की लहर, प्रशासन की लापरवाही पर सवाल।
गाजियाबाद , उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के ट्रांस हिंडन क्षेत्र के रहने वाले हर्षित भट्ट की दुखद मृत्यु हो गई। नोएडा में एक खुले गड्ढे में डूबने से उनकी जान चली गई, जिससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। यह घटना केवल एक हादसे से कहीं बढ़कर है; यह एक ऐसी त्रासदी है जिसने परिवार को गहरा सदमा दिया है। इस दुखद घटना के बाद, परिवार के सदस्य गहरे सदमे में हैं और वे अभी भी इस नुकसान से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। इस घटना ने एक बार फिर खुले गड्ढों और असुरक्षित निर्माण स्थलों की ओर ध्यान आकर्षित किया है,
जो अक्सर बच्चों के लिए घातक साबित होते हैं।\इस हादसे से भी ज्यादा दुखद बात हर्षित की आखिरी बातें हैं, जो अब परिवार के लिए हमेशा याद बनकर रह गई हैं। 'इडली-सांभर बना कर रखना, आकर खाऊंगा', हर्षित ने घर से निकलने से पहले अपनी छोटी बहन से बेहद सादे अंदाज में कहा था। यह एक मासूम वादा था, जो अब परिवार के लिए सबसे दर्दनाक याद बन गया है। बहन उस खाने का इंतजार कर रही थी, जिसे उसका भाई कभी वापस आकर नहीं खा पाया। परिवार के अनुसार, हर्षित ने अपनी मां को मैसेज भेजकर बताया था कि उसे घर आने में देर होगी। यह उसका आखिरी संदेश था, जिसके बाद वह हमेशा के लिए दुनिया से विदा हो गया। बुधवार को हर्षित का पेपर था। परीक्षा देने के बाद वह घर से बाहर गया था, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटा। हेमंत वाजपेयी ने बताया कि वह सामान्य दिनों की तरह परिवार से बातें कर रहा था और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह उसकी आखिरी मुलाकात होगी।\हर्षित की मृत्यु का समाचार मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मां का रो-रोकर बुरा हाल है, जबकि पिता ललित भट्ट लद्दाख से तुरंत घर के लिए रवाना हुए। फ्लाइट रद्द होने के कारण उन्हें देरी हुई, लेकिन बाद में वे दिल्ली पहुंचे और फिर नोएडा जाकर बेटे के अंतिम दर्शन किए। पिता लगभग पौने चार बजे बेटे के शव के साथ घर पहुंचे। इसके बाद परिवार ने भारी मन से अंतिम संस्कार की तैयारी की और शव को हिंडन श्मशान घाट ले जाया गया, जहां सवा चार बजे अंतिम संस्कार किया गया। इंदिरापुरम की शिप्रा रिवेरा सोसायटी के लोगों ने इस घटना पर गहरा दुख जताया और प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं। लोगों का कहना है कि अगर पहले हुई घटनाओं के बाद खुले गड्ढों को भर दिया जाता, तो हर्षित की जान बच सकती थी। हर्षित का 'इडली-सांभर बना कर रखना' अब सिर्फ एक वाक्य नहीं रहा, बल्कि परिवार के लिए एक ऐसा दर्द बन गया है जिसे वे कभी भूल नहीं पाएंगे। घर में खाना तैयार था, लेकिन उसे खाने वाला अब कभी वापस नहीं आएगा। यह घटना समाज में सुरक्षा मानकों और नागरिक सुविधाओं की कमी को उजागर करती है, जिससे भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है
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