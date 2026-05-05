गाजियाबाद: इंदिरापुरम में बिल्डर फ्लोर के बेसमेंट में भीषण आग, गाड़ियां जलकर राख

इंदिरापुरम के नीति खंड-2 में एक चार मंजिला बिल्डर फ्लोर के बेसमेंट में आग लगने से तीन गाड़ियां जल गईं। अग्निशमन दल ने समय रहते आग पर काबू पाया और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकाला।

गाजियाबाद में गर्मी के साथ आग की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। हाल ही में गौर ग्रीन एवेन्यू में हुई भीषण आग की घटना के बाद, आज इंदिरापुरम के नीति खंड-2 में एक चार मंजिला बिल्डर फ्लोर के बेसमेंट में भयानक आग लग गई। इस आग में बेसमेंट में खड़ी तीन गाड़ियां पूरी तरह से जलकर राख हो गईं। सौभाग्यवश, अग्निशमन कर्मियों ने समय रहते आग पर नियंत्रण पा लिया, जिससे दिल्ली के विवेक विहार में कुछ दिन पहले हुई दुखद घटना जैसी पुनरावृत्ति टल गई। जानकारी के अनुसार, दोपहर लगभग 1:30 बजे प्लॉट संख्या 495 पर स्थित चार मंजिला इमारत के बेसमेंट से धुआं उठता हुआ देखा गया। कुछ ही समय में आग ने भयावह रूप धारण कर लिया और बेसमेंट में खड़ी गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। काले धुएं की मोटी परत पूरी इमारत में फैल गई, जिसके कारण ऊपर की मंजिलों पर 7 लोग फंस गए। इस घटना से इलाके में दहशत और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत अग्निशमन विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची अग्निशमन दल ने तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। आग की तीव्रता को देखते हुए, साहिबाबाद से अतिरिक्त सहायता भी मांगी गई। अग्निशमन दल ने कुशलतापूर्वक काम करते हुए आग को फैलने से रोका और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने में सफलता प्राप्त की। चीफ फायर ऑफिसर राहुल पाल ने बताया कि सूचना मिलते ही वैशाली फायर स्टेशन से चार गाड़ियां तुरंत रवाना की गईं। इसके अतिरिक्त, साहिबाबाद से एक और गाड़ी मंगाई गई, जिससे कुल मिलाकर पांच दमकल गाड़ियों ने आग बुझाने का मोर्चा संभाला। इन गाड़ियों में दो वॉटर बाउजर थे जिनकी क्षमता 12,000 लीटर और 22,000 लीटर थी, और दो फायर टेंडर थे जिनकी क्षमता 5,000 लीटर और 2,500 लीटर थी। सीएफओ ने बताया कि अग्निशमन कर्मियों ने दो टीमों में विभाजित होकर ऑपरेशन चलाया। पहली टीम ने बेसमेंट में तीन होज़ पाइप का उपयोग करके गाड़ियों में लगी आग को बुझाया, जबकि दूसरी टीम ने इमारत को ठंडा करने और अंदर प्रवेश करने का कार्य किया। पुलिस के सहयोग से, जाल तोड़कर ऊपर फंसे सात लोगों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला गया। उन्होंने यह भी बताया कि बेसमेंट में खड़ी तीन गाड़ियां पूरी तरह से नष्ट हो गईं। बेसमेंट में चार से पांच गैस सिलेंडर भी मौजूद थे, जिनमें से एक बड़ा और दो छोटे सिलेंडर फटने का खतरा था। हालांकि, अग्निशमन दल ने सभी सिलेंडरों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया। इस घटना में किसी भी प्रकार की जान-माल की हानि नहीं हुई, जो एक बड़ी राहत की बात है। आग लगने के कारणों की गहन जांच की जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। स्थानीय प्रशासन और अग्निशमन विभाग ने इस घटना के बाद सुरक्षा उपायों को लेकर समीक्षा करने का निर्णय लिया है.

गाजियाबाद में गर्मी के साथ आग की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। हाल ही में गौर ग्रीन एवेन्यू में हुई भीषण आग की घटना के बाद, आज इंदिरापुरम के नीति खंड-2 में एक चार मंजिला बिल्डर फ्लोर के बेसमेंट में भयानक आग लग गई। इस आग में बेसमेंट में खड़ी तीन गाड़ियां पूरी तरह से जलकर राख हो गईं। सौभाग्यवश, अग्निशमन कर्मियों ने समय रहते आग पर नियंत्रण पा लिया, जिससे दिल्ली के विवेक विहार में कुछ दिन पहले हुई दुखद घटना जैसी पुनरावृत्ति टल गई। जानकारी के अनुसार, दोपहर लगभग 1:30 बजे प्लॉट संख्या 495 पर स्थित चार मंजिला इमारत के बेसमेंट से धुआं उठता हुआ देखा गया। कुछ ही समय में आग ने भयावह रूप धारण कर लिया और बेसमेंट में खड़ी गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। काले धुएं की मोटी परत पूरी इमारत में फैल गई, जिसके कारण ऊपर की मंजिलों पर 7 लोग फंस गए। इस घटना से इलाके में दहशत और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत अग्निशमन विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची अग्निशमन दल ने तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। आग की तीव्रता को देखते हुए, साहिबाबाद से अतिरिक्त सहायता भी मांगी गई। अग्निशमन दल ने कुशलतापूर्वक काम करते हुए आग को फैलने से रोका और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने में सफलता प्राप्त की। चीफ फायर ऑफिसर राहुल पाल ने बताया कि सूचना मिलते ही वैशाली फायर स्टेशन से चार गाड़ियां तुरंत रवाना की गईं। इसके अतिरिक्त, साहिबाबाद से एक और गाड़ी मंगाई गई, जिससे कुल मिलाकर पांच दमकल गाड़ियों ने आग बुझाने का मोर्चा संभाला। इन गाड़ियों में दो वॉटर बाउजर थे जिनकी क्षमता 12,000 लीटर और 22,000 लीटर थी, और दो फायर टेंडर थे जिनकी क्षमता 5,000 लीटर और 2,500 लीटर थी। सीएफओ ने बताया कि अग्निशमन कर्मियों ने दो टीमों में विभाजित होकर ऑपरेशन चलाया। पहली टीम ने बेसमेंट में तीन होज़ पाइप का उपयोग करके गाड़ियों में लगी आग को बुझाया, जबकि दूसरी टीम ने इमारत को ठंडा करने और अंदर प्रवेश करने का कार्य किया। पुलिस के सहयोग से, जाल तोड़कर ऊपर फंसे सात लोगों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला गया। उन्होंने यह भी बताया कि बेसमेंट में खड़ी तीन गाड़ियां पूरी तरह से नष्ट हो गईं। बेसमेंट में चार से पांच गैस सिलेंडर भी मौजूद थे, जिनमें से एक बड़ा और दो छोटे सिलेंडर फटने का खतरा था। हालांकि, अग्निशमन दल ने सभी सिलेंडरों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया। इस घटना में किसी भी प्रकार की जान-माल की हानि नहीं हुई, जो एक बड़ी राहत की बात है। आग लगने के कारणों की गहन जांच की जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। स्थानीय प्रशासन और अग्निशमन विभाग ने इस घटना के बाद सुरक्षा उपायों को लेकर समीक्षा करने का निर्णय लिया है





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