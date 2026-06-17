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गाजियाबाद तनिष्क शोरूम चोरी: तीन गिरफ्तार, करोड़ों का आभूषण बरामद, दो फरार

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गाजियाबाद तनिष्क शोरूम चोरी: तीन गिरफ्तार, करोड़ों का आभूषण बरामद, दो फरार
गाजियाबाद_चोरीतनिष्क_शोरूमनितिन_वर्मा
📆17-06-2026 02:20:00
📰Dainik Jagran
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गाजियाबाद के आरडीसी क्षेत्र में स्थित तनिष्क शोरूम में 4.55 करोड़ रुपये की चोरी हुई थी। पुलिस ने शोरूम के सेल्समैन नितिन वर्मा, उनके पिता संजय वर्मा और प्रेमिका काजल को गिरफ्तार किया। नितिन ने जन्मदिन पार्टी का बहाना बनाकर कर्मचारियों को शराब पिलाई और चाबी चुराई, फिर सोने के आभूषण बैग में भरकर भाग जान का आरोप है। पुलिस ने 3.16 करोड़ रुपये के आभूषण व 6.50 लाख नकद बरामद किया है। नितिन का साथी चितरंजन और उसकी प्रेमिका सोनिया फुर्सत में हैं। पिता संजय ने आभूषण बैग अपनी साली के घर रखना था। पुलिस टीम ने मरुठ और लाज में कार्रवाई की।

गाजियाबाद के आरडीसी क्षेत्र में स्थित तनिष्क शोरूम में हुई सैकड़ों लाख रुपये की चोरी की घटना का पर्दाफाश होगया है। पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जबकि दो औरuvi कार्यकर्ता ढूंढ में हैं। जैसा कि पुलिस के मुताबिक, 11 जुन की रात शोरूम के मालिक निहित वर्मा, उनके पिता संजय वर्मा और प्रेमिका काजल ने भतीजे के श hurdle के बहाने शोरूम की चाबी चुराई और उद्यम में से तीन किलो सोने के आद Coupon बरामद कर लिए हैं। अधिकांश चोरी हुए आभूषण का मूल्य 3.

16 करोड़ रुपये और 6.50 लाख नकद का पता चला है। निहित वर्मा पहले भी अधिकारियों के मुताबिक ऐसे कई मामलों में शामिल रहे हैं। वह एक सराफ की दुकान पर कार्यरत थे और उन्होंने एक महीने पहले शोरूम में नौकरी शुरू की। चोरी की योजना एक महीने पहले बनाई गई थी, जिसमें शोरूम की सुरक्षा व्यवस्था का अध्ययन किया गया था। 11 जुन शाम उन्होंने कर्मचारियों को शराब पिलाकर उनकी नज़र में दिखावा किया और कैशियर की जेब से चाबी निकाल ली। अगले दिन निहित वर्मा अपने साथी चितरंजन के साथ शोरूम में घुसकर प्रथम मंजिल से सोने के आभूषण लेके भाग गए। चितरंजन बाहर खड़ा रहा। इन दोनों के पास बचे हुए आभूषण हैं। निहित की प्रेमिका काजल उनके साथ मरुठ और लाज में पहुंची, जहां आभूषण बेचे गए। पुलिस ने काजल के फोन के रिकॉर्ड से निहित की गतिविधियों का पता चलाया। एक राहगीर का फोन उन्होंने कॉल किया। निहित और काजल ⟹ को कॉल किया और पुलिस ने लाज पर घेरा डाला। चितरंजन दूर भाग गया। निहित के पिता संजय वर्मा को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने आभूषण बैग अपनी साली के घर लेकर गए थे। पुलिस ने वहां से बैग बरामद कर लिया है। धावन जायसवाल (डीसीपी) ने बताया कि निहित वर्मा एक पुरानी चोरी के मामले में भी जुड़े हुए हैं। वह गाजियाबाद के मोदीनगर के निवासी हैं। शोरूम की कुल हुस्रियों की गणना जारी है। पुलिस दो छोटे कार्यकर्तों का भी प Facility कर रही है

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