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गाजियाबाद में खजान सिंह मानवी हेल्थ केयर सेंटर बिना पंजीकरण चल रहा है

स्वास्थ्य News

गाजियाबाद में खजान सिंह मानवी हेल्थ केयर सेंटर बिना पंजीकरण चल रहा है
गाजियाबादखजान सिंह मानवी हेल्थ केयर सेंटरबिना पंजीकरण
📆20-06-2026 01:12:00
📰Dainik Jagran
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गाजियाबाद में खजान सिंह मानवी हेल्थ केयर सेंटर छह महीने से बिना पंजीकरण के चल रहा है, जिसने दुष्कर्म पीड़िता बच्ची के इलाज में लापरवाही बरती थी। स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई के बजाय मूकदर्शक बना हुआ है।

गाजियाबाद में खजान सिंह मानवी हेल्थ केयर सेंटर छह महीने से बिना पंजीकरण के चल रहा है, जिसने दुष्कर्म पीड़िता बच्ची के इलाज में लापरवाही बरती थी। गाजियाबाद में नंदग्राम थाना क्षेत्र में 16 मार्च को दुष्कर्म के दौरान घायल चार साल की बच्ची के इलाज में लापरवाही करने वाले दो अस्पतालों में एक अस्पताल खजान सिंह मानवी हेल्थ केयर सेंटर का पंजीकरण नहीं है। यह अस्पताल छह माह से बिना पंजीकरण के लोगों का इलाज कर रहा है। सीएमओ कार्यालय ही नहीं क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी व जिला होम्योपैथिक कार्यालय में भी इस अस्पताल का वर्तमान में कोई पंजीकरण नहीं है। अस्पताल में इन तीनों पद्धति से इलाज का दावा किया जाता है। स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई के बजाय मूकदर्शक बना हुआ है। नूरनगर स्थित खजान सिंह मानवी हेल्थ केयर सेंटर का स्वास्थ्य विभाग के तीन मुख्य कार्यालयों में पंजीकरण नहीं है। झोलाछाप के खिलाफ तुरंत एफआइआर दर्ज कराने वाले अधिकारी सब कुछ जानते हुए भी इस अस्पताल पर कार्रवाई के नाम हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं। खजान सिंह मानवी हेल्थ केयर सेंटर के सीएमओ कार्यालय में पंजीकरण की अवधि नवंबर 2025 को समाप्त होने के बाद उसके नवीनीकरण का आवेदन भी किया गया था, लेकिन विभगा ने आवेदन निरस्त कर दिया। किन कारणों की वजह से आवेदन निरस्त हुआ है विभाग ने इसके बारे में साफ नहीं किया है। निरस्त होने के बाद अस्पताला ने दोबारा से आवेदन किया था जो लंबित है। क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डा.

अशोक राना ने बताया कि खजान सिंह मानवी हेल्थ केयर सेंटर का उनके यहां कोई पंजीकरण नहीं है। जिला होम्योपैथिक अधिकारी डा.

पंकज त्यागी ने बताया कि उनके यहां खजान सिंह मानवी हेल्थ केयर सेंटर का कोई पंजीकरण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान दोनों अस्पतालों से कहा था कि अपनी स्वेच्छा से पीड़ित को मुआवजा तय करें। अन्यथा हम मुआवजा की राशि तय करेंगे। इस आदेश के बाद भी अस्पताल मुआवजा को लेकर कुछ स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। दैनिक जागरण से अस्पतालों ने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के मुआवजे के आदेश के बारे में जानकारी नहीं है। गाजियाबाद: अल-नासिर एक्सपोर्ट्स पर राज्य कर विभाग का छापा, फ्रोजन मीट निर्यात में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। न ही उन्हें इस संबंध में पत्र मिला है। हॉस्पिटल के पंजीकरण की अवधि समाप्त हो गई है। नवीनीकरण के लिए सीएमओ कार्यालय में आवेदन किया था, जिसे निरस्त कर दिया गया। अब फिर से आवेदन किया जा रहा है। संबंधित खजान सिंह मानवी हेल्थ केयर सेंटर का स्वास्थ्य विभाग के अधिकृत पोर्टल पर वर्तमान में कोई पंजीकरण नहीं है। नवीनीकरण का आवेदन भी उनके समक्ष नहीं आया है

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गाजियाबाद खजान सिंह मानवी हेल्थ केयर सेंटर बिना पंजीकरण दुष्कर्म पीड़िता बच्ची स्वास्थ्य विभाग

 

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