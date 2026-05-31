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गाजियाबाद: छात्र हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में ढेर, परिवार ने बुलडोजर कार्रवाई की मांग की

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गाजियाबाद: छात्र हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में ढेर, परिवार ने बुलडोजर कार्रवाई की मांग की
गाजियाबादहत्याकांडपुलिस मुठभेड़
📆31-05-2026 09:48:00
📰BBC News Hindi
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गाजियाबाद में 11वीं के छात्र सूर्या चौहान की चाकू मारकर हत्या के मुख्य आरोपी असद को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। मृतक की मां ने अन्य आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि असद ने पहले गोली चलाई थी।

गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में 11वीं कक्षा के छात्र सूर्या चौहान की चाकू मारकर हत्या करने वाले मुख्य अभियुक्त असद को पुलिस ने एक मुठभेड़ में मार गिराया। रविवार सुबह (31 मई 2026) हुई इस कार्रवाई में असद घायल हो गया, जिसकी बाद में अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, असद पर सूर्या चौहान की हत्या का आरोप था और वह फरार था। सूर्या चौहान को 28 मई को चाकू मारा गया था, जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस मामले में सूर्या के परिवार ने पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें तीन को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने बताया कि असद अपने साथियों से पैसे लेकर फरार होने की फिराक में था, जिसकी सूचना पर एसीपी इंदिरापुरम के नेतृत्व में टीम लगातार कॉम्बिंग कर रही थी। रविवार सुबह जब असद अपने एक साथी के साथ बाइक पर आया, तो पुलिस ने उसे रोकना चाहा लेकिन उसने पुलिस पर गोलियां चला दीं। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से असद घायल हो गया, जबकि एक कॉन्स्टेबल भी घायल हुआ। घायल असद को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, असद और सूर्या के बीच बाइक चलाने को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद असद ने सूर्या पर चाकू से हमला किया। सूर्या की मां सरोज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुलिस का आभार जताते हुए बाकी अभियुक्तों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह असद ने उनके घर का चिराग छीना, उसी तरह सभी सात अभियुक्तों का सत्यानाश होना चाहिए। इस घटना ने गाजियाबाद में तनाव पैदा कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने इस घटना पर दुख जताते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की थी, जबकि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस मामले में हस्तक्षेप की बात कही। मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम के लिए शासन और प्रशासन को सही कदम उठाने की जरूरत है तथा अपराध ियों को कानूनी सजा दी जाए। उन्होंने आगामी चुनावों के मद्देनजर सरकार को सतर्क रहने की सलाह दी। इस घटना ने एक बार फिर युवाओं में बढ़ती हिंसा और सड़क पर विवादों के भयावह परिणामों को उजागर किया है। पुलिस प्रशासन ने मामले की गहन जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं, स्थानीय लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। मृतक के परिवार ने न्याय की उम्मीद जताई है और मांग की है कि शेष अभियुक्तों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस घटना ने गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में शांति और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में बताया है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस अन्य फरार अभियुक्तों की तलाश में जुटी हुई है। इस मामले में अब तक चार अभियुक्तों को पकड़ा जा चुका है, जबकि एक अभियुक्त की मुठभेड़ में मौत हो गई है। पुलिस का कहना है कि शेष अभियुक्तों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस घटना ने समाज में एक बार फिर यह सवाल उठा दिया है कि मामूली विवादों को सुलझाने के लिए हिंसा का सहारा क्यों लिया जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि युवाओं में गुस्सा और आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, जिसे नियंत्रित करने के लिए सामाजिक और शैक्षिक प्रयासों की जरूरत है। इस घटना ने पुलिस की मुठभेड़ प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं, हालांकि पुलिस का कहना है कि अभियुक्त ने पहले गोली चलाई, इसलिए जवाबी कार्रवाई की गई। फिलहाल, पूरे मामले की जांच जारी है और पुलिस ने आम जनता से सहयोग की अपील की है.

गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में 11वीं कक्षा के छात्र सूर्या चौहान की चाकू मारकर हत्या करने वाले मुख्य अभियुक्त असद को पुलिस ने एक मुठभेड़ में मार गिराया। रविवार सुबह (31 मई 2026) हुई इस कार्रवाई में असद घायल हो गया, जिसकी बाद में अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, असद पर सूर्या चौहान की हत्या का आरोप था और वह फरार था। सूर्या चौहान को 28 मई को चाकू मारा गया था, जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस मामले में सूर्या के परिवार ने पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें तीन को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने बताया कि असद अपने साथियों से पैसे लेकर फरार होने की फिराक में था, जिसकी सूचना पर एसीपी इंदिरापुरम के नेतृत्व में टीम लगातार कॉम्बिंग कर रही थी। रविवार सुबह जब असद अपने एक साथी के साथ बाइक पर आया, तो पुलिस ने उसे रोकना चाहा लेकिन उसने पुलिस पर गोलियां चला दीं। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से असद घायल हो गया, जबकि एक कॉन्स्टेबल भी घायल हुआ। घायल असद को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, असद और सूर्या के बीच बाइक चलाने को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद असद ने सूर्या पर चाकू से हमला किया। सूर्या की मां सरोज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुलिस का आभार जताते हुए बाकी अभियुक्तों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह असद ने उनके घर का चिराग छीना, उसी तरह सभी सात अभियुक्तों का सत्यानाश होना चाहिए। इस घटना ने गाजियाबाद में तनाव पैदा कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने इस घटना पर दुख जताते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की थी, जबकि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस मामले में हस्तक्षेप की बात कही। मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम के लिए शासन और प्रशासन को सही कदम उठाने की जरूरत है तथा अपराधियों को कानूनी सजा दी जाए। उन्होंने आगामी चुनावों के मद्देनजर सरकार को सतर्क रहने की सलाह दी। इस घटना ने एक बार फिर युवाओं में बढ़ती हिंसा और सड़क पर विवादों के भयावह परिणामों को उजागर किया है। पुलिस प्रशासन ने मामले की गहन जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं, स्थानीय लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। मृतक के परिवार ने न्याय की उम्मीद जताई है और मांग की है कि शेष अभियुक्तों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस घटना ने गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में शांति और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में बताया है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस अन्य फरार अभियुक्तों की तलाश में जुटी हुई है। इस मामले में अब तक चार अभियुक्तों को पकड़ा जा चुका है, जबकि एक अभियुक्त की मुठभेड़ में मौत हो गई है। पुलिस का कहना है कि शेष अभियुक्तों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस घटना ने समाज में एक बार फिर यह सवाल उठा दिया है कि मामूली विवादों को सुलझाने के लिए हिंसा का सहारा क्यों लिया जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि युवाओं में गुस्सा और आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, जिसे नियंत्रित करने के लिए सामाजिक और शैक्षिक प्रयासों की जरूरत है। इस घटना ने पुलिस की मुठभेड़ प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं, हालांकि पुलिस का कहना है कि अभियुक्त ने पहले गोली चलाई, इसलिए जवाबी कार्रवाई की गई। फिलहाल, पूरे मामले की जांच जारी है और पुलिस ने आम जनता से सहयोग की अपील की है

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गाजियाबाद हत्याकांड पुलिस मुठभेड़ असद सूर्या चौहान

 

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