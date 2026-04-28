गाजियाबाद में 160 हेक्टेयर भूमि पर विकसित होगी ‘ऐरोसिटी’: जीडीए का महत्वाकांक्षी ड्रीम प्रोजेक्ट

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने गाजियाबाद को एक वैश्विक शहरी केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए ‘ऐरोसिटी’ प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इस प्रोजेक्ट के तहत, मोरटी, अटौर और मेवला अगरी गांवों में 160 हेक्टेयर भूमि पर एक आधुनिक टाउनशिप विकसित की जाएगी, जिसमें विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, मजबूत कनेक्टिविटी और आधुनिक सुविधाएं शामिल होंगी। इस प्रोजेक्ट को दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास विकसित आधुनिक शहरी मॉडल की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है, ताकि गाजियाबाद को एक ऐसे शहर के रूप में स्थापित किया जा सके, जो निवेश, व्यवसाय और आवासीय सुविधाओं के लिहाज से देश के प्रमुख केंद्रों में शामिल हो।

गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में एक नए युग की शुरुआत हो रही है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने अपने सबसे महत्वाकांक्षी ड्रीम प्रोजेक्ट ‘ऐरोसिटी’ को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया तेज कर दी है, जो शहर को एक वैश्विक शहरी केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस प्रोजेक्ट के तहत, मोरटी, अटौर और मेवला अगरी गांवों में 160 हेक्टेयर भूमि पर एक आधुनिक टाउनशिप विकसित की जाएगी, जिसमें विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, मजबूत कनेक्टिविटी और आधुनिक सुविधाएं शामिल होंगी। यह परियोजना गाजियाबाद को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान देगी और शहर को एक प्रीमियम रियल एस्टेट हब में बदल देगी। जीडीए उपाध्यक्ष नंद किशोर कलाल ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए भूमि चयन को अंतिम रूप देते हुए भू-अर्जन अनुभाग को औपचारिक प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जमीन अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया पारस्परिक सहमति के आधार पर की जाएगी और किसानों के हितों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इस प्रोजेक्ट के तहत, मोरटी, अटौर और मेवला अगरी गांवों में 160 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, जिसमें आधुनिक टाउनशिप, लग्जरी होटल, कमर्शियल हब, हाई-टेक रेजिडेंशियल टाउनशिप और आधुनिक नागरिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इस प्रोजेक्ट को दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास विकसित आधुनिक शहरी मॉडल की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है, ताकि गाजियाबाद को एक ऐसे शहर के रूप में स्थापित किया जा सके, जो निवेश, व्यवसाय और आवासीय सुविधाओं के लिहाज से देश के प्रमुख केंद्रों में शामिल हो। ऐरोसिटी की सबसे बड़ी विशेषता इसकी रणनीतिक लोकेशन है, जो रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) और प्रमुख एक्सप्रेसवे के बेहद करीब स्थित है। इस कनेक्टिविटी के कारण दिल्ली, नोएडा और मेरठ जैसे बड़े शहरों तक पहुंच मिनटों में संभव होगी। बेहतर कनेक्टिविटी के चलते यहां बड़े पैमाने पर निवेश आने की संभावना है, जिससे रोजगार के नए अवसर भी विकसित होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद यह क्षेत्र गाजियाबाद का सबसे प्रीमियम और महंगा रियल एस्टेट ज़ोन बन सकता है। ऐरोसिटी को शहर का ‘सिग्नेचर एड्रेस’ माना जा रहा है, जहां राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के निवेशक आकर्षित होंगे और यह इलाका एनसीआर के सबसे विकसित क्षेत्रों में शामिल हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत, गाजियाबाद को एक वैश्विक शहरी केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, और यह परियोजना शहर के भविष्य के लिए एक नए पथ की शुरुआत कर रही है.

गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में एक नए युग की शुरुआत हो रही है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने अपने सबसे महत्वाकांक्षी ड्रीम प्रोजेक्ट ‘ऐरोसिटी’ को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया तेज कर दी है, जो शहर को एक वैश्विक शहरी केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस प्रोजेक्ट के तहत, मोरटी, अटौर और मेवला अगरी गांवों में 160 हेक्टेयर भूमि पर एक आधुनिक टाउनशिप विकसित की जाएगी, जिसमें विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, मजबूत कनेक्टिविटी और आधुनिक सुविधाएं शामिल होंगी। यह परियोजना गाजियाबाद को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान देगी और शहर को एक प्रीमियम रियल एस्टेट हब में बदल देगी। जीडीए उपाध्यक्ष नंद किशोर कलाल ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए भूमि चयन को अंतिम रूप देते हुए भू-अर्जन अनुभाग को औपचारिक प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जमीन अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया पारस्परिक सहमति के आधार पर की जाएगी और किसानों के हितों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इस प्रोजेक्ट के तहत, मोरटी, अटौर और मेवला अगरी गांवों में 160 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, जिसमें आधुनिक टाउनशिप, लग्जरी होटल, कमर्शियल हब, हाई-टेक रेजिडेंशियल टाउनशिप और आधुनिक नागरिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इस प्रोजेक्ट को दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास विकसित आधुनिक शहरी मॉडल की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है, ताकि गाजियाबाद को एक ऐसे शहर के रूप में स्थापित किया जा सके, जो निवेश, व्यवसाय और आवासीय सुविधाओं के लिहाज से देश के प्रमुख केंद्रों में शामिल हो। ऐरोसिटी की सबसे बड़ी विशेषता इसकी रणनीतिक लोकेशन है, जो रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) और प्रमुख एक्सप्रेसवे के बेहद करीब स्थित है। इस कनेक्टिविटी के कारण दिल्ली, नोएडा और मेरठ जैसे बड़े शहरों तक पहुंच मिनटों में संभव होगी। बेहतर कनेक्टिविटी के चलते यहां बड़े पैमाने पर निवेश आने की संभावना है, जिससे रोजगार के नए अवसर भी विकसित होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद यह क्षेत्र गाजियाबाद का सबसे प्रीमियम और महंगा रियल एस्टेट ज़ोन बन सकता है। ऐरोसिटी को शहर का ‘सिग्नेचर एड्रेस’ माना जा रहा है, जहां राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के निवेशक आकर्षित होंगे और यह इलाका एनसीआर के सबसे विकसित क्षेत्रों में शामिल हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत, गाजियाबाद को एक वैश्विक शहरी केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, और यह परियोजना शहर के भविष्य के लिए एक नए पथ की शुरुआत कर रही है





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ऐरोसिटी प्रोजेक्ट शहरी विकास रियल एस्टेट कनेक्टिविटी

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

काशी को पीएम मोदी देंगे सौगात, 6300 करोड़ की परियोजनाओं का होगा लोकार्पण और शिलान्यासप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अप्रैल को अपने संसदीय क्षेत्र काशी का दौरा करेंगे। इस दौरान वे 6300 करोड़ रुपये की 160 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर विश्वनाथ-गंगा संबंध को प्रगाढ़ करेंगे, जिसमें घाटों का जीर्णोद्धार भी शामिल है।

Read more »

भूत बंगला का बॉक्स ऑफिस पर धमाका, अक्षय कुमार के लिए बड़ी राहतप्रियदर्शन की फिल्म भूत बंगला ने दूसरे वीकेंड में बॉक्स ऑफिस पर 30 करोड़ का कलेक्शन किया, जिससे अक्षय कुमार के लिए बड़ी राहत आई. पहले ही हफ्ते में 95 करोड़ कमाने वाली इस फिल्म ने अब 10 दिनों में 125 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. सूर्यवंशी के बाद यह अक्षय की पहली फिल्म है जिसने दूसरे वीकेंड में मजबूत प्रदर्शन दिखाया. पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के दम पर फिल्म का लाइफटाइम कलेक्शन 160 करोड़ तक पहुंच सकता है.

Read more »

SIR गणित चला तो बंगाल में BJP को 150-170 सीटें: SIR का डर चला तो TMC जीतेगी 160-190 सीटें, मुस्लिमों से कां...West Bengal Assembly Election 2026; Follow Murshidabad, Kolkata, Malda, Darjeeling, Nadia, Jhargram, Sandeshkhali BJP TMC Majority Analysis Reports On Dainik Bhaskar.

Read more »