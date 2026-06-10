गाजियाबाद में अस्पताल में हाई वोल्टेज ड्रामा

गाजियाबाद में एक युवती ने अस्पताल में डॉक्टर पर हमला करने की कोशिश की।

गाजियाबाद में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक युवती बीपी चेक कराने के लिए अस्पताल आई, लेकिन अचानक उसने हाथ में चाकू निकाल लिया और डॉक्टर पर हमला करने के लिए दौड़ी। जिससे अस्पताल की इमरजेंसी में अफरा-तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार, यह घटना उस समय हुई जब युवती अपना ब्लड प्रेशर चेक कराने के लिए अस्पताल पहुंची थी। अचानक उसने अपने पास से एक चाकू निकाला और ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर की ओर लपकी। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए युवती को काबू करने की कोशिश की और किसी तरह उसे शांत कराया। इस दौरान, युवती डॉक्टर की कुर्सी पर बैठ गई, जिससे स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। करीब 15 से 20 मिनट तक चले इस हंगामे के कारण इमरजेंसी में मरीजों और उनके तीमारदारों के बीच दहशत का माहौल बना रहा। पुलिस ने युवती को शांत कराया और आगे की कार्रवाई शुरू की। अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (सीएमएस) डॉक्टर राकेश कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि इस हमले में कोई भी स्टाफ सदस्य घायल नहीं हुआ है। लेकिन जांच के बाद प्राथमिक तौर पर जानकारी मिली है कि वह अर्ध विक्षिप्त है। आगे की जांच के लिए युवती को चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है.

गाजियाबाद में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक युवती बीपी चेक कराने के लिए अस्पताल आई, लेकिन अचानक उसने हाथ में चाकू निकाल लिया और डॉक्टर पर हमला करने के लिए दौड़ी। जिससे अस्पताल की इमरजेंसी में अफरा-तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार, यह घटना उस समय हुई जब युवती अपना ब्लड प्रेशर चेक कराने के लिए अस्पताल पहुंची थी। अचानक उसने अपने पास से एक चाकू निकाला और ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर की ओर लपकी। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए युवती को काबू करने की कोशिश की और किसी तरह उसे शांत कराया। इस दौरान, युवती डॉक्टर की कुर्सी पर बैठ गई, जिससे स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। करीब 15 से 20 मिनट तक चले इस हंगामे के कारण इमरजेंसी में मरीजों और उनके तीमारदारों के बीच दहशत का माहौल बना रहा। पुलिस ने युवती को शांत कराया और आगे की कार्रवाई शुरू की। अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (सीएमएस) डॉक्टर राकेश कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि इस हमले में कोई भी स्टाफ सदस्य घायल नहीं हुआ है। लेकिन जांच के बाद प्राथमिक तौर पर जानकारी मिली है कि वह अर्ध विक्षिप्त है। आगे की जांच के लिए युवती को चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है





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गाजियाबाद अस्पताल हाई वोल्टेज ड्रामा डॉक्टर पर हमला

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