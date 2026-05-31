Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

गाजियाबाद जनगणना मकान सूचीकरण: 201 ब्लॉक पूरे, 315 में देरी, लापरवाह प्रगणकों पर कार्रवाई

स्थानीय समाचार News

गाजियाबाद जनगणना मकान सूचीकरण: 201 ब्लॉक पूरे, 315 में देरी, लापरवाह प्रगणकों पर कार्रवाई
जनगणनागाजियाबादमकान सूचीकरण
📆31-05-2026 22:10:00
📰Dainik Jagran
128 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 71% · Publisher: 53%

गाजियाबाद में जनगणना के प्रथम चरण में मकानों के सूचीकरण का कार्य जारी है। 201 ब्लॉक में कार्य पूरा हो गया है जबकि 315 ब्लॉक में अभी शुरू नहीं हुआ। लापरवाह प्रगणकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

गाजियाबाद में जनगणना के पहले चरण में मकानों के सूचीकरण का कार्य जारी है। यह कार्य केंद्र सरकार के निर्देश पर 22 मई से 20 जून तक किया जाना है। जिले में कुल 7,903 ब्लाक बनाए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक में एक प्रगणक तैनात किया गया है। प्रगणक ों की निगरानी के लिए सुपरवाइजर भी नियुक्त किए गए हैं, और प्रत्येक नगर निकाय के प्रभारी तथा एसडीएम को चार्ज ऑफिसर नामित किया गया है। इस सूचीकरण का उद्देश्य देशभर में आवासीय इकाइयों का सटीक डेटा एकत्र करना है, जो आगामी जनगणना के लिए आधार तैयार करेगा। यह प्रक्रिया नीति निर्माण, संसाधन आवंटन और विकास योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। गाजियाबाद जैसे तेजी से बढ़ते शहर में, सटीक आंकड़े विशेष रूप से आवश्यक हैं ताकि बुनियादी ढांचे और सेवाओं की योजना बनाई जा सके। प्रशासन ने इस कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं, लेकिन कई चुनौतियाँ सामने आई हैं, जिनमें कर्मचारियों की कमी और क्षेत्रफल की विविधता शामिल है। एडीएम एफआर अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि रविवार को अवकाश के बावजूद विशेष अभियान चलाकर कार्य में तेजी लाई गई। रविवार शाम तक जिले के 201 ब्लॉक में मकानों का सूचीकरण पूरा हो चुका था, जबकि 315 ब्लॉक में अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है। कार्य में लापरवाही बरतने वाले प्रगणक ों को नोटिस जारी किए गए हैं, और कुछ के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। क्षेत्रवार विवरण देखें तो नगर निगम क्षेत्र में मोहन नगर जोन में 83 ब्लॉक, सिटी जोन में छह, कविनगर जोन में चार, वसुंधरा जोन में पांच और विजयनगर जोन में दो ब्लॉक में कार्य पूरा हो चुका है। इसके अलावा, मोदीनगर तहसील के 47, सदर तहसील के नौ और लोनी तहसील के तीन ब्लॉक में कार्य सम्पन्न हुआ। नगर पालिका परिषदों की बात करें तो लोनी के 23, मोदीनगर के चार, मुरादनगर के दो और खोडा मकनपुर के नौ ब्लॉक में सूचीकरण पूरा हो गया। नगर पंचायत डासना में एक और पतला में तीन ब्लॉक में भी कार्य समाप्त हो गया है। दूसरी ओर, कई ब्लॉक ऐसे हैं जहाँ कार्य अभी शुरू नहीं हुआ। नगर निगम सीमा के वसुंधरा जोन के 138 ब्लॉक और नगर पालिका परिषद खोडा मकनपुर के 39 ब्लॉक में अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है। प्रशासन ने इन ब्लॉकों में तत्काल कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। देरी के कारणों में प्रगणक ों की अनुपस्थिति, उनकी अनिच्छा, और कुछ क्षेत्रों में भौगोलिक कठिनाइयाँ शामिल हैं। एडीएम ने कहा कि लापरवाह प्रगणक ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्धारित समयसीमा में सभी 7,903 ब्लॉकों का सूचीकरण पूरा हो। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती और सुपरवाइजरों की निगरानी बढ़ाने की योजना है। जनगणना का यह पहला चरण बेहद अहम है, क्योंकि इसके आधार पर ही अगले चरण में जनसंख्या गणना की जाएगी। प्रशासन ने जनता से भी अपील की है कि वे प्रगणक ों के साथ सहयोग करें और सही जानकारी प्रदान करें ताकि डेटा की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके.

गाजियाबाद में जनगणना के पहले चरण में मकानों के सूचीकरण का कार्य जारी है। यह कार्य केंद्र सरकार के निर्देश पर 22 मई से 20 जून तक किया जाना है। जिले में कुल 7,903 ब्लाक बनाए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक में एक प्रगणक तैनात किया गया है। प्रगणकों की निगरानी के लिए सुपरवाइजर भी नियुक्त किए गए हैं, और प्रत्येक नगर निकाय के प्रभारी तथा एसडीएम को चार्ज ऑफिसर नामित किया गया है। इस सूचीकरण का उद्देश्य देशभर में आवासीय इकाइयों का सटीक डेटा एकत्र करना है, जो आगामी जनगणना के लिए आधार तैयार करेगा। यह प्रक्रिया नीति निर्माण, संसाधन आवंटन और विकास योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। गाजियाबाद जैसे तेजी से बढ़ते शहर में, सटीक आंकड़े विशेष रूप से आवश्यक हैं ताकि बुनियादी ढांचे और सेवाओं की योजना बनाई जा सके। प्रशासन ने इस कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं, लेकिन कई चुनौतियाँ सामने आई हैं, जिनमें कर्मचारियों की कमी और क्षेत्रफल की विविधता शामिल है। एडीएम एफआर अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि रविवार को अवकाश के बावजूद विशेष अभियान चलाकर कार्य में तेजी लाई गई। रविवार शाम तक जिले के 201 ब्लॉक में मकानों का सूचीकरण पूरा हो चुका था, जबकि 315 ब्लॉक में अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है। कार्य में लापरवाही बरतने वाले प्रगणकों को नोटिस जारी किए गए हैं, और कुछ के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। क्षेत्रवार विवरण देखें तो नगर निगम क्षेत्र में मोहन नगर जोन में 83 ब्लॉक, सिटी जोन में छह, कविनगर जोन में चार, वसुंधरा जोन में पांच और विजयनगर जोन में दो ब्लॉक में कार्य पूरा हो चुका है। इसके अलावा, मोदीनगर तहसील के 47, सदर तहसील के नौ और लोनी तहसील के तीन ब्लॉक में कार्य सम्पन्न हुआ। नगर पालिका परिषदों की बात करें तो लोनी के 23, मोदीनगर के चार, मुरादनगर के दो और खोडा मकनपुर के नौ ब्लॉक में सूचीकरण पूरा हो गया। नगर पंचायत डासना में एक और पतला में तीन ब्लॉक में भी कार्य समाप्त हो गया है। दूसरी ओर, कई ब्लॉक ऐसे हैं जहाँ कार्य अभी शुरू नहीं हुआ। नगर निगम सीमा के वसुंधरा जोन के 138 ब्लॉक और नगर पालिका परिषद खोडा मकनपुर के 39 ब्लॉक में अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है। प्रशासन ने इन ब्लॉकों में तत्काल कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। देरी के कारणों में प्रगणकों की अनुपस्थिति, उनकी अनिच्छा, और कुछ क्षेत्रों में भौगोलिक कठिनाइयाँ शामिल हैं। एडीएम ने कहा कि लापरवाह प्रगणकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्धारित समयसीमा में सभी 7,903 ब्लॉकों का सूचीकरण पूरा हो। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती और सुपरवाइजरों की निगरानी बढ़ाने की योजना है। जनगणना का यह पहला चरण बेहद अहम है, क्योंकि इसके आधार पर ही अगले चरण में जनसंख्या गणना की जाएगी। प्रशासन ने जनता से भी अपील की है कि वे प्रगणकों के साथ सहयोग करें और सही जानकारी प्रदान करें ताकि डेटा की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dainik Jagran /  🏆 10. in İN

जनगणना गाजियाबाद मकान सूचीकरण प्रगणक लापरवाही

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

सूडान में हैजा का प्रकोप, 9,500 से अधिक मामले आए सामने, 315 लोगों की मौतसूडान में हैजा का प्रकोप, 9,500 से अधिक मामले आए सामने, 315 लोगों की मौतसूडान में हैजा का प्रकोप, 9,500 से अधिक मामले आए सामने, 315 लोगों की मौत
Read more »

वाशिंगटन सुंदर ने झटके दो विकेट, चाय के समय न्यूजीलैंड 201/5वाशिंगटन सुंदर ने झटके दो विकेट, चाय के समय न्यूजीलैंड 201/5वाशिंगटन सुंदर ने झटके दो विकेट, चाय के समय न्यूजीलैंड 201/5
Read more »

UP Police Constable Result 2024 OUT: यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2024 जारी, ये रहा चेक करने का डायरेक्ट लिंकUP Police Constable Result 2024 OUT: यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2024 जारी, ये रहा चेक करने का डायरेक्ट लिंकUP Police Constable Result 2024 Link: यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में 48,17,315 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जिनमें 6,30,481 अन्य राज्यों से थे.
Read more »

नाइजीरिया में अपहरण: दावा, '227 नहीं 315 को स्कूल से किया गया अगवा'नाइजीरिया में अपहरण: दावा, '227 नहीं 315 को स्कूल से किया गया अगवा'नाइजीरिया में अपहरण: दावा, '227 नहीं 315 को स्कूल से किया गया अगवा'
Read more »

श्वेत क्रांति से बिहार में आएगी समृद्धि: CM नीतीश बोले 'डेयरी से पैदा होंगे रोजगार के नए अवसर'श्वेत क्रांति से बिहार में आएगी समृद्धि: CM नीतीश बोले 'डेयरी से पैदा होंगे रोजगार के नए अवसर'मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिवान में 201.
Read more »

'सागरमाला' प्रोग्राम से समुद्री क्षेत्र को मिली बड़ी मजबूती, 1.57 लाख करोड़ रुपए की 315 परियोजनाएं हुईं पूरी'सागरमाला' प्रोग्राम से समुद्री क्षेत्र को मिली बड़ी मजबूती, 1.57 लाख करोड़ रुपए की 315 परियोजनाएं हुईं पूरी'सागरमाला' प्रोग्राम से समुद्री क्षेत्र को मिली बड़ी मजबूती, 1.57 लाख करोड़ रुपए की 315 परियोजनाएं हुईं पूरी
Read more »



Render Time: 2026-06-01 01:09:47