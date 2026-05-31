गाजियाबाद जनगणना मकान सूचीकरण: 201 ब्लॉक पूरे, 315 में देरी, लापरवाह प्रगणकों पर कार्रवाई

गाजियाबाद में जनगणना के प्रथम चरण में मकानों के सूचीकरण का कार्य जारी है। 201 ब्लॉक में कार्य पूरा हो गया है जबकि 315 ब्लॉक में अभी शुरू नहीं हुआ। लापरवाह प्रगणकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

गाजियाबाद में जनगणना के पहले चरण में मकानों के सूचीकरण का कार्य जारी है। यह कार्य केंद्र सरकार के निर्देश पर 22 मई से 20 जून तक किया जाना है। जिले में कुल 7,903 ब्लाक बनाए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक में एक प्रगणक तैनात किया गया है। प्रगणक ों की निगरानी के लिए सुपरवाइजर भी नियुक्त किए गए हैं, और प्रत्येक नगर निकाय के प्रभारी तथा एसडीएम को चार्ज ऑफिसर नामित किया गया है। इस सूचीकरण का उद्देश्य देशभर में आवासीय इकाइयों का सटीक डेटा एकत्र करना है, जो आगामी जनगणना के लिए आधार तैयार करेगा। यह प्रक्रिया नीति निर्माण, संसाधन आवंटन और विकास योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। गाजियाबाद जैसे तेजी से बढ़ते शहर में, सटीक आंकड़े विशेष रूप से आवश्यक हैं ताकि बुनियादी ढांचे और सेवाओं की योजना बनाई जा सके। प्रशासन ने इस कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं, लेकिन कई चुनौतियाँ सामने आई हैं, जिनमें कर्मचारियों की कमी और क्षेत्रफल की विविधता शामिल है। एडीएम एफआर अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि रविवार को अवकाश के बावजूद विशेष अभियान चलाकर कार्य में तेजी लाई गई। रविवार शाम तक जिले के 201 ब्लॉक में मकानों का सूचीकरण पूरा हो चुका था, जबकि 315 ब्लॉक में अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है। कार्य में लापरवाही बरतने वाले प्रगणक ों को नोटिस जारी किए गए हैं, और कुछ के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। क्षेत्रवार विवरण देखें तो नगर निगम क्षेत्र में मोहन नगर जोन में 83 ब्लॉक, सिटी जोन में छह, कविनगर जोन में चार, वसुंधरा जोन में पांच और विजयनगर जोन में दो ब्लॉक में कार्य पूरा हो चुका है। इसके अलावा, मोदीनगर तहसील के 47, सदर तहसील के नौ और लोनी तहसील के तीन ब्लॉक में कार्य सम्पन्न हुआ। नगर पालिका परिषदों की बात करें तो लोनी के 23, मोदीनगर के चार, मुरादनगर के दो और खोडा मकनपुर के नौ ब्लॉक में सूचीकरण पूरा हो गया। नगर पंचायत डासना में एक और पतला में तीन ब्लॉक में भी कार्य समाप्त हो गया है। दूसरी ओर, कई ब्लॉक ऐसे हैं जहाँ कार्य अभी शुरू नहीं हुआ। नगर निगम सीमा के वसुंधरा जोन के 138 ब्लॉक और नगर पालिका परिषद खोडा मकनपुर के 39 ब्लॉक में अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है। प्रशासन ने इन ब्लॉकों में तत्काल कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। देरी के कारणों में प्रगणक ों की अनुपस्थिति, उनकी अनिच्छा, और कुछ क्षेत्रों में भौगोलिक कठिनाइयाँ शामिल हैं। एडीएम ने कहा कि लापरवाह प्रगणक ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्धारित समयसीमा में सभी 7,903 ब्लॉकों का सूचीकरण पूरा हो। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती और सुपरवाइजरों की निगरानी बढ़ाने की योजना है। जनगणना का यह पहला चरण बेहद अहम है, क्योंकि इसके आधार पर ही अगले चरण में जनसंख्या गणना की जाएगी। प्रशासन ने जनता से भी अपील की है कि वे प्रगणक ों के साथ सहयोग करें और सही जानकारी प्रदान करें ताकि डेटा की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके.

गाजियाबाद में जनगणना के पहले चरण में मकानों के सूचीकरण का कार्य जारी है। यह कार्य केंद्र सरकार के निर्देश पर 22 मई से 20 जून तक किया जाना है। जिले में कुल 7,903 ब्लाक बनाए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक में एक प्रगणक तैनात किया गया है। प्रगणकों की निगरानी के लिए सुपरवाइजर भी नियुक्त किए गए हैं, और प्रत्येक नगर निकाय के प्रभारी तथा एसडीएम को चार्ज ऑफिसर नामित किया गया है। इस सूचीकरण का उद्देश्य देशभर में आवासीय इकाइयों का सटीक डेटा एकत्र करना है, जो आगामी जनगणना के लिए आधार तैयार करेगा। यह प्रक्रिया नीति निर्माण, संसाधन आवंटन और विकास योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। गाजियाबाद जैसे तेजी से बढ़ते शहर में, सटीक आंकड़े विशेष रूप से आवश्यक हैं ताकि बुनियादी ढांचे और सेवाओं की योजना बनाई जा सके। प्रशासन ने इस कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं, लेकिन कई चुनौतियाँ सामने आई हैं, जिनमें कर्मचारियों की कमी और क्षेत्रफल की विविधता शामिल है। एडीएम एफआर अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि रविवार को अवकाश के बावजूद विशेष अभियान चलाकर कार्य में तेजी लाई गई। रविवार शाम तक जिले के 201 ब्लॉक में मकानों का सूचीकरण पूरा हो चुका था, जबकि 315 ब्लॉक में अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है। कार्य में लापरवाही बरतने वाले प्रगणकों को नोटिस जारी किए गए हैं, और कुछ के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। क्षेत्रवार विवरण देखें तो नगर निगम क्षेत्र में मोहन नगर जोन में 83 ब्लॉक, सिटी जोन में छह, कविनगर जोन में चार, वसुंधरा जोन में पांच और विजयनगर जोन में दो ब्लॉक में कार्य पूरा हो चुका है। इसके अलावा, मोदीनगर तहसील के 47, सदर तहसील के नौ और लोनी तहसील के तीन ब्लॉक में कार्य सम्पन्न हुआ। नगर पालिका परिषदों की बात करें तो लोनी के 23, मोदीनगर के चार, मुरादनगर के दो और खोडा मकनपुर के नौ ब्लॉक में सूचीकरण पूरा हो गया। नगर पंचायत डासना में एक और पतला में तीन ब्लॉक में भी कार्य समाप्त हो गया है। दूसरी ओर, कई ब्लॉक ऐसे हैं जहाँ कार्य अभी शुरू नहीं हुआ। नगर निगम सीमा के वसुंधरा जोन के 138 ब्लॉक और नगर पालिका परिषद खोडा मकनपुर के 39 ब्लॉक में अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है। प्रशासन ने इन ब्लॉकों में तत्काल कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। देरी के कारणों में प्रगणकों की अनुपस्थिति, उनकी अनिच्छा, और कुछ क्षेत्रों में भौगोलिक कठिनाइयाँ शामिल हैं। एडीएम ने कहा कि लापरवाह प्रगणकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्धारित समयसीमा में सभी 7,903 ब्लॉकों का सूचीकरण पूरा हो। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती और सुपरवाइजरों की निगरानी बढ़ाने की योजना है। जनगणना का यह पहला चरण बेहद अहम है, क्योंकि इसके आधार पर ही अगले चरण में जनसंख्या गणना की जाएगी। प्रशासन ने जनता से भी अपील की है कि वे प्रगणकों के साथ सहयोग करें और सही जानकारी प्रदान करें ताकि डेटा की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके





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जनगणना गाजियाबाद मकान सूचीकरण प्रगणक लापरवाही

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