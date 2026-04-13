गाजियाबाद में गिरते भूजल को बचाने की नई पहल: वर्चुअल प्लेटफार्म से मिलेगी जल संचयन संयंत्र लगवाने की जानकारी

गाजियाबाद जिला प्रशासन द्वारा भूजल संरक्षण के लिए एक नई पहल की शुरुआत की गई है। इसके तहत एक वर्चुअल प्लेटफार्म बनाया जा रहा है, जो लोगों को वर्षा जल संचयन संयंत्र लगवाने में मदद करेगा। इस प्लेटफार्म पर छत की माप डालने पर खर्च का अनुमान मिल जाएगा और संयंत्र लगाने वालों की सूची भी उपलब्ध होगी। इस पहल से भूजल स्तर को सुधारने और जल संरक्षण को बढ़ावा देने में मदद मिलने की उम्मीद है।

आदित्य त्रिपाठी, गाजियाबाद । जिले में गिरते भूजल को बचाने के लिए पहली बार प्रदेश में एक नई पहल शुरू की गई है। अब लोगों को वर्षा जल संचयन संयंत्र लगाने के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। जिला प्रशासन एक ऐसा वर्चुअल प्लेटफार्म लेकर आ रहा है, जो जल संरक्षण के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस प्लेटफार्म के माध्यम से, यदि कोई व्यक्ति जल सयंत्र लगवाना चाहता है, तो उसे बस अपनी छत की माप (पैमाइश) प्लेटफार्म पर डालनी होगी, और उसे तुरंत पता चल जाएगा कि जल सयंत्र लगवाने में कितना खर्च आएगा। यह सुविधा लोगों को जल संरक्षण की ओर प्रेरित करेगी और उन्हें आवश्यक जानकारी आसानी से उपलब्ध कराएगी। इस प्लेटफार्म पर जल संयंत्र लगाने वाले लोगों की एक सूची भी होगी, जिसमें उनके संपर्क नंबर भी दर्ज होंगे। इससे लोग आसानी से उनसे संपर्क करके जल संचयन संयंत्र लगवा सकेंगे। जिला प्रशासन का मानना है कि इस पहल से जिले में वर्षा जल संचयन संयंत्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

प्रशासन का मुख्य उद्देश्य पहले लोगों को जागरूक करना है, ताकि वे जल संरक्षण के महत्व को समझें और संयंत्र लगवाने के लिए प्रेरित हों। गाजियाबाद में भूगर्भ जल स्तर में गिरावट एक गंभीर समस्या है। हर साल भूजल स्तर तेजी से नीचे गिरता जा रहा है, जिससे भविष्य में पानी की कमी होने की आशंका है। जानकारों का कहना है कि आने वाले समय में गाजियाबाद में भूजल का संकट गहरा सकता है, क्योंकि पानी का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है। नगर निगम के बोरिंग भी प्रति वर्ष फेल हो रहे हैं। जिले के खोड़ा क्षेत्र की स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है, जहां पानी की उपलब्धता बहुत कम है, और लोग इसे बचाने के लिए पर्याप्त रूप से जागरूक नहीं हैं। वर्षा जल संचयन संयंत्र अभी भी केवल हाईराइज इमारतों तक ही सीमित हैं। गाजियाबाद नगर निगम क्षेत्र में चार लाख से अधिक मकान बने हुए हैं, लेकिन जल संचयन संयंत्रों की संख्या एक हजार से भी कम है। नतीजतन, वर्षा का जल नालों में बह जाता है, जिससे भूजल का पुनर्भरण नहीं हो पाता है।

इस नई पहल के अंतर्गत, जल संचयन संयंत्र लगवाने से पहले, मालिक को संयंत्र की लागत, खर्च, और उसके फायदों के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। संयंत्र लगाने का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, जो इसे और अधिक आकर्षक बनाएगा। जल संरक्षण के महत्व को बढ़ावा देने के लिए, जिला प्रशासन विकास भवन में एक जल संरक्षण गैलरी भी स्थापित कर रहा है। इस गैलरी के माध्यम से लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाएगा और उन्हें इसके महत्व के बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रशासन का लक्ष्य प्रत्येक घर में वर्षा जल संचयन संयंत्र लगवाने का है, ताकि जल संरक्षण को एक जन आंदोलन बनाया जा सके। वर्तमान में, लोगों में संयंत्र लगाने की जानकारी की कमी और खर्च के बारे में अनभिज्ञता के कारण लापरवाही देखी जाती है। अगर शहर की सभी इमारतों में जल संरक्षण संयंत्र लगाए जाते हैं, तो जलभराव की समस्या को भी कम किया जा सकता है। वर्षा के दौरान इमारतों की छतों पर जमा होने वाला पानी सीधे जल संरक्षण संयंत्रों के माध्यम से जमीन के अंदर जाएगा, जिससे सड़कों पर जलभराव की स्थिति नहीं बनेगी।

2023 तक के आंकड़ों के अनुसार, जिले के रजापुर, लोनी, मुरादनगर, और भोजपुर विकास खंडों में से मुरादनगर को छोड़कर बाकी तीन विकास खंड अति दोहित श्रेणी में आते हैं। इनमें से कोई भी सुरक्षित श्रेणी में नहीं है, जो चिंता का विषय है। जिले में सबसे अधिक भूजल दोहन औद्योगिक और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। जबकि, औद्योगिक और व्यावसायिक उपयोग के लिए बोरवेल लगाने से पहले जिला भूगर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेना आवश्यक है, लेकिन कई लोगों ने ऐसा नहीं किया है। जिले में भूजल स्तर की स्थिति चिंताजनक है।





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