गिरनार में शेरों की सुरक्षा को लेकर वन विभाग एक्शन मोड में है. गिरनार के किसी भी शेर या शावक में अब तक किसी भी प्रकार के संक्रमण या बीमारी के लक्षण नहीं पाए गए हैं. साल 2025 की गणना के अनुसार गिरनार अभयारण्य में 54 शेरों का निवास है. एहतियात के तौर पर पिछले एक सप्ताह में 41 शेरों और शावकों पर 'डी-टिकिंग' और 'डी-वॉर्मिंग' की गई ह.

गिरनार में शेर ों की सुरक्षा को लेकर वन विभाग एक्शन मोड में है. गिरनार के किसी भी शेर या शावक में अब तक किसी भी प्रकार के संक्रमण या बीमारी के लक्षण नहीं पाए गए हैं.

साल 2025 की गणना के अनुसार गिरनार अभयारण्य में 54 शेरों का निवास है. एहतियात के तौर पर पिछले एक सप्ताह में 41 शेरों और शावकों पर 'डी-टिकिंग' और 'डी-वॉर्मिंग' की गई है. ट्रैकर्स, गार्ड और फॉरेस्टर सहित वन विभाग के स्टाफ को शेरों के स्वास्थ्य पर 24 घंटे नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं.

वन विभाग ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि किसी भी शेर में लक्षण दिखाई देने पर तुरंत रेस्क्यू कर इलाज शुरू किया जाएगा. बेबेसिया एक सामान्य बीमारी है, जो टिक (Tick) के माध्यम से फैलती है और इसका असर मलेरिया जैसा होता है. इससे शेरों में एनीमिया और कमजोरी आ जाती है. चिचड़ी (Tick) को 'किलनी' भी कहा जाता है.

यह कीट गाय, भैंस, कुत्तों, पक्षियों का खून चूसकर जीवित रहता है. वहीं, CDV यानी कैनाइन डिस्टेंपर वायरस एक वायरस है, जो हवा के जरिए फैलता है. CDV की कोई दवा अभी तक नहीं मिली है. डॉक्टर ने कहा कि फिलहाल शेरों में बाबेसिया के लक्षण पाए गए हैं और इलाज के बाद उन्हें फिर से जंगल में छोड़ दिया जाएगा.

शेरों की बढ़ती आबादी को देखते हुए मौजूदा मौतों के आंकड़ों को सामान्य माना जा सकता है. वन मंत्री अर्जुन मोढवाडिया के निर्देश के बाद गिर फॉरेस्ट में सीसीएफ से लेकर पूर्व वेटरनरी डॉक्टर्स, आरएफओ समेत विशेषज्ञों की टीम मौजूद है और बेबीसिया संक्रमण न फैले और CDV का खतरा न हो, इसलिए शेरों की सुरक्षा लेकर सभी प्रयास किए जा रहे हैं.

एशियाटिक शेर अब भावनगर से लेकर पोरबंदर तक निवास करते हैं, ऐसे में शेरों के अस्तित्व को लेकर जोखिम हो ऐसा बिल्कुल नहीं है. अभी CDV के कोई केस सामने नहीं आए हैं, फिर भी परीक्षण किया जा रहा है ताकि संक्रमण न फैले. वन विभाग ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि किसी भी शेर में लक्षण दिखाई देने पर तुरंत रेस्क्यू कर इलाज शुरू किया जाएगा.

गिरनार सेंचुरी कुल 178 वर्ग किमी क्षेत्र में फैली हुई है, जहां शेरों के सुरक्षित होने का दावा किया गया है





AajTak / 🏆 5. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

गिरनार शेर सुरक्षा वन विभाग बेबेसिया CDV वायरस हवा टिक किलनी कैनाइन डिस्टेंपर वायरस शेरों की सुरक्षा गिरनार सेंचुरी

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

இன்னும் 41 நாட்களில் குரு பெயர்ச்சி: மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிக்காரர்களுக்கான பலன்கள்Guru Peyarchi Palangal 2025: இன்னும் 41 நாட்களில் குரு பெயர்ச்சி நிகழப்போகிறது, இதனால் 12 ராசிகளுக்கு எப்படிப் பட்ட பலன் கிடைக்கும் என்பதை விரிவாகத் தெரிந்துக்கொள்வோம்.

Read more »

Asia Cup 2025: भारत फाइनलमध्ये दाखल, प्रतिस्पर्धी पाकिस्तान की बांगलादेश? जाणून घ्या संपूर्ण समीकरणIndia in Asia Cup Final 2025: आशिया कप 2025 च्या सुपर फोर सामन्यात भारताने बांगलादेशचा 41 धावांनी पराभव करून स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला आणि विक्रमी नवव्यांदा ट्रॉफी जिंकण्याच्या जवळ पोहोचला.

Read more »

अयोध्या में नौवां दीपोत्सव: 26 लाख दीपों से जगमगाएगी रामनगरी, हनुमानगढ़ी से कनक भवन तक 41 मंदिरों की भव्य सजावटAyodhya Deepotsav 2025: अयोध्या में नौवें दीपोत्सव की तैयारियां तेज हैं। 26 लाख दीप जलाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनेगा। 41 प्रमुख मठ-मंदिर आधुनिक रोशनी से सजेंगे।

Read more »

सफेद रंग का पाउडर, सिखों का कत्ल करने के लिए जेल से क्रिमिनल छोड़े गए..., वो आज ही का दिन थासाल 2025 और आज नवंबर की पहली तारीख है. उत्तर भारत में ठंड मंद-मंद गति से दस्तक दे रही है लेकिन 41

Read more »

India Trade Deficit: सोना-चांदी बना सिरदर्द... सारा गण‍ित बिगाड़ डाला, इस भूख ने कैसे मचाया हड़कंप?अक्टूबर 2025 में भारत का व्यापार घाटा बढ़कर 41.

Read more »

सीसीआई ने 2025 में प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं के 54 मामले दर्ज किए : हर्ष मल्होत्रासीसीआई ने 2025 में प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं के 54 मामले दर्ज किए : हर्ष मल्होत्रा

Read more »