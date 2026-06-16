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गिरिबाला सिंह ने कोर्ट में पेशी में दावा किया: जेल में अखबारों में ट्विशा केस से जुड़ी खबरें काटकर दी जा रही हैं

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गिरिबाला सिंह ने कोर्ट में पेशी में दावा किया: जेल में अखबारों में ट्विशा केस से जुड़ी खबरें काटकर दी जा रही हैं
ट्विशा मौत मामलागिरिबाला सिंहमध्य प्रदेश
📆16-06-2026 14:57:00
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ट्विशा मौत मामले में पेशी के दौरान गिरिबाला सिंह ने कोर्ट से दावा किया कि जेल में उन्हें पूरे अखबार नहीं बल्कि ट्विशा केस से जुड़ी खबरों के अंश काटकर दिया जा रहा है। उन्होंने पूरे अखबार पढ़ने और वकीलों से बातचीत के लिए समय बढ़ाने की मांग की।

ट्विशा मौत मामले में कोर्ट में पेशी के दौरान गिरिबाला सिंह ने दावा किया कि जेल में उन्हें ट्विशा केस से जुड़ी खबरों के अंश काटकर अखबार दिया जा रहा है। उन्होंने कोर्ट से पूरा अखबार देने और वकीलों से मिलने का समय बढ़ाने की मांग की। मध्य प्र देश में चर्चित ट्विशा मौत मामले में मंगलवार को कोर्ट में पेशी के दौरान एक नया पहलू सामने आया, जब ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह ने जेल में प्राप्त अखबारों के संootstrap मामले में शिकायत की। पेशी के दौरान गिरिबाला ने कोर्ट से सुनाया कि उन्हें अखबार के पूरे हिस्से तक पहुंच नहीं दी जा रही, विशेष रूप से जिन ख़बरों में ट्विशा केस से जुड़ी जानकारians शामिल हैं, उनके अंश काटकर दिया जा रहा है। उनकी मांग है कि उन्हें बिना कटौती के पूरा अखबार पढ़ने की अनुमति दी जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए इन पेशियों के दौरान गिरिबाला सिंह ने अपनी कई समस्याओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उन्हें और उनके बेटे समर्थ को अपने वकीलों से बातचीत करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया जा रहा। वर्तमान में उन्हें सिर्फ 20 मिनट वकीलों से मिलने दिया जाता है, जो उनके मuka से संबंधित केस को समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कोर्ट से वकीलों से मुलाकात का समय बढ़ाने की गारंटी मांग की। इस मामले में CBI को सौंपी गई ट्विशा की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी भी सस्पेंस्ड है। मध्य प्र देश पुलिस के इस्तेमाल के कारण यह मामला कई सवालों के बीच आया है। गिरिबाला ने आदालत को बताया कि जेल प्रशासन उन्हें एक हिंदी और एक अंग्रेजी अखबार तो देता है, लेकिन उसमें एक बड़ी चालाकी की जा रही है। अखबार का वो हिस्सा, जिसमें उनकी बहू ट्विशा की मौत से जुड़ी खबरें छपती हैं, पहले ही कैंची से काट दिया जाता है। गिरिबाला की मांग है कि उन्हें देश -दुनिया की खबरों के साथ-साथ अपने केस से जुड़ी खबरें भी पढ़ने की पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अखबार के अलावा गिरिबाला ने आदालत को एक और महत्वपूर्ण बात बताई। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उनके घर से ट्विशा की कुछ दवाइयां जब्त की थीं, लेकिन उसकी जब्ती की सूची अभी तक उन्हें या उनके वकील को प्रदान नहीं की गई है। कोर्ट ने सास की इस शिकायत को मान लिया और जांच एजेंसियों को आ देश दिया कि वे दवाइयों की सीजर मेमो जल्द ही आरोपी के वकीलों को समर्पित करें.

ट्विशा मौत मामले में कोर्ट में पेशी के दौरान गिरिबाला सिंह ने दावा किया कि जेल में उन्हें ट्विशा केस से जुड़ी खबरों के अंश काटकर अखबार दिया जा रहा है। उन्होंने कोर्ट से पूरा अखबार देने और वकीलों से मिलने का समय बढ़ाने की मांग की। मध्य प्रदेश में चर्चित ट्विशा मौत मामले में मंगलवार को कोर्ट में पेशी के दौरान एक नया पहलू सामने आया, जब ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह ने जेल में प्राप्त अखबारों के संootstrap मामले में शिकायत की। पेशी के दौरान गिरिबाला ने कोर्ट से सुनाया कि उन्हें अखबार के पूरे हिस्से तक पहुंच नहीं दी जा रही, विशेष रूप से जिन ख़बरों में ट्विशा केस से जुड़ी जानकारians शामिल हैं, उनके अंश काटकर दिया जा रहा है। उनकी मांग है कि उन्हें बिना कटौती के पूरा अखबार पढ़ने की अनुमति दी जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए इन पेशियों के दौरान गिरिबाला सिंह ने अपनी कई समस्याओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उन्हें और उनके बेटे समर्थ को अपने वकीलों से बातचीत करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया जा रहा। वर्तमान में उन्हें सिर्फ 20 मिनट वकीलों से मिलने दिया जाता है, जो उनके मuka से संबंधित केस को समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कोर्ट से वकीलों से मुलाकात का समय बढ़ाने की गारंटी मांग की। इस मामले में CBI को सौंपी गई ट्विशा की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी भी सस्पेंस्ड है। मध्य प्रदेश पुलिस के इस्तेमाल के कारण यह मामला कई सवालों के बीच आया है। गिरिबाला ने आदालत को बताया कि जेल प्रशासन उन्हें एक हिंदी और एक अंग्रेजी अखबार तो देता है, लेकिन उसमें एक बड़ी चालाकी की जा रही है। अखबार का वो हिस्सा, जिसमें उनकी बहू ट्विशा की मौत से जुड़ी खबरें छपती हैं, पहले ही कैंची से काट दिया जाता है। गिरिबाला की मांग है कि उन्हें देश-दुनिया की खबरों के साथ-साथ अपने केस से जुड़ी खबरें भी पढ़ने की पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अखबार के अलावा गिरिबाला ने आदालत को एक और महत्वपूर्ण बात बताई। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उनके घर से ट्विशा की कुछ दवाइयां जब्त की थीं, लेकिन उसकी जब्ती की सूची अभी तक उन्हें या उनके वकील को प्रदान नहीं की गई है। कोर्ट ने सास की इस शिकायत को मान लिया और जांच एजेंसियों को आदेश दिया कि वे दवाइयों की सीजर मेमो जल्द ही आरोपी के वकीलों को समर्पित करें

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