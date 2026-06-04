गिरिबाला सिंह का जेल में पहला दिन क_TEXT

ट्विशा शर्मा मौत मामले में विचाराधीन पूर्व जज गिरिबाला सिंह ने भोपाल केंद्रीय जेल में पहला दिन शांति और संयम के साथ बिताया। जेल अधिकारियों के मुताबिक, उन्होंने पीने के लिए सिर्फ साफ पानी मांगा और किसी विशेष सुविधा की मांग नहीं की। मानसिक और शारीरिक रूप से सामान्य पाई गई। जेल ने उन्हें कैदी नंबर 71 दिया और अलग महिला बैरक में रखा गया।

गिरिबाला सिंह ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद भोपाल केंद्रीय जेल में पहला दिन शांति और संयम के साथ बिताया। जेल अधिकारियों के मुताबिक, कैदी नंबर 71 गिरिबाला का पहला दिन एकदम शांत माहौल में बीता। उन्होंने मानसिक और शारीरिक रूप से सामान्य प्रतीत किया। जेल तक पहुंचने के बाद उनकी मेडिकल जांच करवाई गई और फिर विचाराधीन कैदियों के लिए निर्धारित बैरक में रखा गया। सूत्रों के मुताबिक, गिरिबाला ने जेल में किसी प्रकार की विशेष सुविधा की मांग नहीं की, हालांकि उन्होंने पीने के लिए साफ पानी जरूर मांगा। मंगलवार की रात करवटें बदलकर बिताईं, जबकि बुधवार को उनका पहला दिन था। ट्विशा शर्मा के मौत के मामले में मुख्य आरोपी समर्थ सिंह भी न्यायिक हिरासत में है और कैदी नंबर 1782 दिया गया है। मामले की संवेदनशीलता और सुरक्षा के कारण गिरिबाला को समर्थ सिंह से अलग महिला बैरक में रखा गया है। जेल प्रशासन का कहना है कि गिरिबाला और समर्थ सिंह की हर सामान्य गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है और वे सख्त निगरानी में हैं। गिरिबाला को जेल में कटोरी, गिलास, थाली, चादर, शॉल और चटाई सहित बुनियादी सामान दिया गया है। वह जेल का सामान्य खाना ही खा रही हैं। अब तक उन्हें बेचैनी या तनाव की कोई शिकायत नहीं हुई है और वह पूरी प्रक्रिया में सहयोग करती दिख रही हैं। आज 4 जून गुरुवार को गिरिबाला का जेल में दूसरा दिन है.

गिरिबाला सिंह ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद भोपाल केंद्रीय जेल में पहला दिन शांति और संयम के साथ बिताया। जेल अधिकारियों के मुताबिक, कैदी नंबर 71 गिरिबाला का पहला दिन एकदम शांत माहौल में बीता। उन्होंने मानसिक और शारीरिक रूप से सामान्य प्रतीत किया। जेल तक पहुंचने के बाद उनकी मेडिकल जांच करवाई गई और फिर विचाराधीन कैदियों के लिए निर्धारित बैरक में रखा गया। सूत्रों के मुताबिक, गिरिबाला ने जेल में किसी प्रकार की विशेष सुविधा की मांग नहीं की, हालांकि उन्होंने पीने के लिए साफ पानी जरूर मांगा। मंगलवार की रात करवटें बदलकर बिताईं, जबकि बुधवार को उनका पहला दिन था। ट्विशा शर्मा के मौत के मामले में मुख्य आरोपी समर्थ सिंह भी न्यायिक हिरासत में है और कैदी नंबर 1782 दिया गया है। मामले की संवेदनशीलता और सुरक्षा के कारण गिरिबाला को समर्थ सिंह से अलग महिला बैरक में रखा गया है। जेल प्रशासन का कहना है कि गिरिबाला और समर्थ सिंह की हर सामान्य गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है और वे सख्त निगरानी में हैं। गिरिबाला को जेल में कटोरी, गिलास, थाली, चादर, शॉल और चटाई सहित बुनियादी सामान दिया गया है। वह जेल का सामान्य खाना ही खा रही हैं। अब तक उन्हें बेचैनी या तनाव की कोई शिकायत नहीं हुई है और वह पूरी प्रक्रिया में सहयोग करती दिख रही हैं। आज 4 जून गुरुवार को गिरिबाला का जेल में दूसरा दिन है





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