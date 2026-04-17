गिल की तूफानी पारी, गुजरात टाइटंस की जीत

कोलकाता नाइट राइडर्स के 180 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने 86 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली, जिससे गुजरात ने मैच जीत लिया।

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) की शुरुआत अच्छी नहीं रही। अजिंक्य रहाणे बिना खाता खोले मोहम्मद सिराज का शिकार बने। युवा अंगकृष रघुवंशी भी केवल आठ रन ही बना सके। टिम सीफर्ट भी 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 32 रनों पर तीन विकेट गंवाने के बाद केकेआर मुश्किल में दिख रही थी, लेकिन रोवमैन पॉवेल और कैमरून ग्रीन ने पारी को संभाला। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 55 रन जोड़े। पॉवेल 27 रन बनाकर आउट हुए। अनुकूल रॉय भी नौ रन ही बना सके। रिंकू सिंह केवल एक रन बनाकर सस्ते में निपट गए। रमनदीप सिंह ने 17 रनों का तेज योगदान दिया। वहीं, कैमरून ग्रीन ने एक छोर संभाले रखा और 55 गेंदों पर सात चौकों और चार छक्कों की मदद से 79 रनों की शानदार पारी खेल ी।

गेंदबाजी में गुजरात टाइटंस के लिए कगिसो रबाडा सबसे सफल रहे, जिन्होंने चार ओवर में 29 रन देकर तीन विकेट लिए। मोहम्मद सिराज और अशोक शर्मा ने दो-दो विकेट चटकाए, जबकि राशिद खान और प्रसिद्ध कृष्णा को एक-एक विकेट मिला। 181 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की शुरुआत शानदार रही। साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल ने पहले विकेट के लिए 57 रन जोड़े। सुदर्शन 22 रन बनाकर सुनील नरेन की गेंद पर आउट हुए।

इसके बाद, जोस बटलर और गिल ने दूसरे विकेट के लिए 38 रन जोड़े। बटलर ने 25 रनों की तेज तर्रार पारी खेली। कप्तान शुभमन गिल ने एक छोर से अपना दबदबा बनाए रखा और 50 गेंदों पर आठ चौकों और चार छक्कों की मदद से 86 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली। वॉशिंगटन सुंदर 13 रन ही बना सके, जबकि ग्लेन फिलिप्स ने 19 रन का योगदान दिया। शाहरुख खान और राहुल तेवतिया अंत तक नाबाद रहे।

कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती ने दो विकेट लिए, जबकि वैभव अरोड़ा और रमनदीप सिंह ने एक-एक विकेट हासिल किया। गुजरात टाइटंस ने यह मैच अपने नाम कर लिया, जिसमें शुभमन गिल की कप्तानी पारी का अहम योगदान रहा।





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