गुजरात: सुरेंद्रनगर के लिंबडी में बंगला आग की चपेट में, दंपति की मौत, दो घायल

गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में लिंबडी शहर के एक बंगले में शुक्रवार रात भीषण आग लग गई। इस दुखद घटना में एक बुजुर्ग दंपति की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग मामूली रूप से घायल हो गए। प्रारंभिक जांच में एयर कंडीशनर में तकनीकी खराबी को आग का संभावित कारण माना जा रहा है, हालांकि परिजनों ने फोन की बैटरी फटने की आशंका भी जताई है।

गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के लिंबडी शहर में शुक्रवार देर रात एक रिहायशी बंगले में आग लगने से हड़कंप मच गया। इस भयावह घटना में घर में सो रहे एक बुजुर्ग दंपति की आग की चपेट में आने से मौत हो गई। दोनों को बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि वे बाहर नहीं निकल पाए और दम घुटने से उनकी जान चली गई। घटना में घर के दो अन्य सदस्य मामूली रूप से झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद आग का कारण एयर कंडीशनर (एसी) में आई तकनीकी

खराबी को बताया है। हालांकि, पीड़ित परिवार का कहना है कि संभवतः चार्जिंग पर लगे मोबाइल फोन की बैटरी फटने से यह हादसा हुआ। यह दुखद घटना वोरा सोसाइटी में स्थित एक बंगले में घटित हुई। रात के समय शब्बीर लोखंडवाला और रसीदा लोखंडवाला अपने बेडरूम में सो रहे थे, तभी अचानक से आग भड़क उठी। आग की लपटें इतनी विकराल थीं कि दंपति को कमरे से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। जब तक दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाया गया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया, लेकिन तब तक जानमाल का भारी नुकसान हो चुका था। पुलिस के अनुसार, एसी में शॉर्ट सर्किट या ओवरहीटिंग के कारण आग लगने की आशंका है। इस संबंध में आगे की जांच जारी है ताकि आग लगने के सही कारण का पता लगाया जा सके। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंच गए। उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया और घायलों के हालचाल जाने। डिप्टी एसपी विशाल रबारी ने मीडिया को घटना की जानकारी देते हुए बताया कि शब्बीर लोखंडवाला और रसीदा लोखंडवाला को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके शरीर पर जलने के गंभीर निशान नहीं थे, जिससे यह संभावना प्रबल है कि उनकी मौत धुएं के कारण दम घुटने से हुई। घर के अन्य दो सदस्य, जिन्हें मामूली चोटें आई हैं, खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि रात को दंपति का फोन चार्जिंग पर लगा हुआ था और इसी दौरान बैटरी फटी, जिससे आग लग गई। पहले सोफे में आग लगी और फिर धुआं उठते-उठते पूरे कमरे में फैल गया, जिससे दम घुटने की स्थिति पैदा हुई। यह मामला एक बार फिर घरों में बिजली उपकरणों के इस्तेमाल और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी





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