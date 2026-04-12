गुजरात टाइटन्स ने लखनऊ को हराया, अंक तालिका में पांचवें स्थान पर

गुजरात टाइटन्स ने आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स को हराकर अंक तालिका में पांचवां स्थान हासिल कर लिया। गिल और बटलर की शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन ने टीम को जीत दिलाई। राजस्थान रॉयल्स अभी भी शीर्ष पर बनी हुई है।

गुजरात टाइटन्स ने आईपीएल 2026 में अपनी दूसरी जीत दर्ज की और अंक तालिका में पांचवें स्थान पर पहुंच गई है। यह जीत लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मिली, जिसे उसके घरेलू मैदान पर हार का सामना करना पड़ा। राजस्थान रॉयल्स अब भी अंक तालिका में शीर्ष पर बनी हुई है, जिसने अपने शुरुआती सभी मैच जीत े हैं। मैच की शुरुआत में, गुजरात ने टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। लखनऊ की बल्लेबाजी खराब रही और टीम बड़ा स्कोर खड़ा करने में नाकाम रही। गुजरात के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, विशेष रूप से प्रसिद्ध

कृष्णा ने चार विकेट लिए, जबकि मोहम्मद सिराज और अशोक शर्मा ने भी अच्छी गेंदबाजी की। लखनऊ के लिए सबसे ज्यादा रन एडेन मार्करम ने बनाए, जिन्होंने 30 रन का योगदान दिया। अन्य बल्लेबाज बड़ी पारी खेलने में विफल रहे। कप्तान ऋषभ पंत, निकोलस पूरन, अब्दुल समद और मुकुल चौधरी क्रीज पर कुछ समय बिताने के बावजूद अपने विकेट गंवा बैठे।\लक्ष्य का पीछा करते हुए, गुजरात टाइटन्स की शुरुआत गिल और साई सुदर्शन ने अच्छी की। दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 45 रन जोड़े। दिग्वेश सिंह राठी ने सुदर्शन को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा, जिन्होंने 15 रन बनाए। इसके बाद, गिल ने बटलर के साथ मिलकर टीम को जीत की ओर ले जाने की कोशिश की। गिल ने 33 गेंदों पर अर्धशतक बनाया, जबकि बटलर ने भी पचासा लगाया। प्रिंस यादव ने गिल को 56 रन पर आउट किया। बाद में, मोहम्मद शमी ने बटलर को आउट किया, जिन्होंने 60 रन बनाए। अंत में, वाशिंगटन सुंदर और राहुल तेवतिया ने गुजरात को जीत दिलाई। वाशिंगटन सुंदर ने 21 रन बनाए और राहुल तेवतिया 10 रन बनाकर नाबाद रहे। लखनऊ के लिए मोहम्मद शमी, प्रिंस यादव और दिग्वेश राठी ने एक-एक विकेट लिया। गुजरात टाइटन्स के गेंदबाजों ने लखनऊ को बड़ा स्कोर बनाने से रोका, जिससे उन्हें जीत हासिल करने में मदद मिली। प्रसिद्ध कृष्णा की शानदार गेंदबाजी ने लखनऊ के बल्लेबाजों को परेशान किया और उन्हें बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोका।\मैच के दौरान, गुजरात टाइटन्स ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में अच्छा प्रदर्शन किया। उनकी फील्डिंग भी अच्छी रही, जिससे लखनऊ को बड़े स्कोर से रोका जा सका। गिल और बटलर की शानदार बल्लेबाजी ने टीम को जीत की राह दिखाई। वाशिंगटन सुंदर और राहुल तेवतिया ने अंत में समझदारी से खेलते हुए टीम को जीत दिलाई। इस जीत के साथ, गुजरात टाइटन्स ने अंक तालिका में महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की। टीम का मनोबल बढ़ा हुआ है और वे आने वाले मैचों में भी अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक हैं। दूसरी ओर, लखनऊ सुपर जायंट्स को अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में सुधार करने की आवश्यकता है। उन्हें अगली बार बेहतर प्रदर्शन करने के लिए रणनीति बनाने और गलतियों को सुधारने की जरूरत है। यह मैच गुजरात टाइटन्स के लिए एक महत्वपूर्ण जीत थी, जिसने उन्हें आईपीएल 2026 में आगे बढ़ने में मदद की। टीम अब आत्मविश्वास से भरी हुई है और आने वाले मैचों में भी जीत दर्ज करने की उम्मीद कर रही है





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