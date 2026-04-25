गुजरात में आज स्थानीय निकाय चुनाव, दिग्गजों ने डाला वोट

गुजरात में आज 26 अप्रैल को स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। इस चुनाव में 15 महानगरपालिका, 84 नगरपालिका, 34 जिला पंचायत और 260 तालुका पंचायत की 9000 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। अमित शाह, भूपेंद्र पटेल और हर्ष संघवी ने भी अपना वोट डाला।

गुजरात में 26 अप्रैल के दिन स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान होगा। यह चुनाव राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है, क्योंकि यह 2027 में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनावों से पहले एक तरह का सेमीफाइनल है। इस चुनाव में राज्य की 15 महानगरपालिकाएं, 84 नगरपालिकायें, 13 नगरपालिका में उपचुनाव, 34 जिला पंचायतें और 260 तालुका पंचायतों की कुल 9000 सीटों के लिए मतदान होना निर्धारित है। सभी राजनीति क दल इस चुनाव को गंभीरता से ले रहे हैं और अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह स्वयं अहमदाबाद में मतदान करने आ रहे हैं। गांधीनगर के सांसद और देश के गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद महानगरपालिका के नारनपुरा वार्ड नंबर-9 के पंजीकृत मतदाता हैं। वे 26 अप्रैल को सुबह 11 बजे नारनपुरा में स्थित नारनपुरा सब जोनल ऑफिस में अपना वोट डालेंगे। अमित शाह के अलावा, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी अहमदाबाद में शिलज प्राथमिक स्कूल में सुबह 11 बजे मतदान करेंगे। इसी तरह, गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी सूरत के इच्छानाथ में स्थित सेंट्रल स्कूल में अपना मत डालेंगे। इन प्रमुख नेताओं के मतदान करने से मतदाताओं में उत्साह का माहौल है और मतदान प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। चुनाव आयोग ने भी मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। चुनाव के दिलचस्प आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी उम्मीदवारों की संख्या के मामले में सबसे आगे है, जिसके 9 हजार 237 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस ने 8 हजार 443 उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि आम आदमी पार्टी 5 हजार 261 उम्मीदवारों के साथ चुनाव लड़ रही है। राज्य में 26 अप्रैल को कुल 30 हजार मतदान केंद्रों और 50 हजार बूथों पर वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 28 अप्रैल को होगी और उसी दिन चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। यह उल्लेखनीय है कि मतदान शुरू होने से पहले ही 730 सीटें निर्विरोध घोषित हो चुकी हैं, जिनमें से 715 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं। यह पार्टी के चुनावी इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि पहले के निकाय चुनावों में निर्विरोध सीटों की संख्या लगभग 240 के आसपास रहती थी। निर्विरोध घोषित हुई सीटों में 15 नगर निगमों की 43 सीटें शामिल हैं, जिन पर बीजेपी ने एकतरफा जीत हासिल की है। इसके अतिरिक्त, नगरपालिकाओं की 385 सीटें निर्विरोध जीती गईं, जिनमें से 370 सीटें बीजेपी , 12 कांग्रेस और 3 निर्दलीय उम्मीदवारों ने हासिल की हैं। तालुका पंचायतों की 251 और जिला पंचायतों की 51 सीटें भी निर्विरोध घोषित की गई हैं। गुजरात पुलिस ने स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। राज्य के 30 हजार मतदान केंद्रों और 50 हजार बूथों पर शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए 59 हजार 525 होमगार्ड, जीआरडी जवानों और 41 हजार 383 पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। पुलिस संवेदनशील इलाकों में लगातार पेट्रोलिंग कर रही है और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी रख रही है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन मिलकर यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। मतदाताओं से भी अपील की गई है कि वे बिना किसी डर या दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग करें। यह चुनाव गुजरात के स्थानीय शासन को मजबूत करने और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। सभी राजनीति क दल मतदाताओं को लुभाने के लिए पूरी तरह से सक्रिय हैं और अपने-अपने वादों और कार्यक्रमों के माध्यम से मतदाताओं को आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं.

गुजरात में 26 अप्रैल के दिन स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान होगा। यह चुनाव राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है, क्योंकि यह 2027 में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनावों से पहले एक तरह का सेमीफाइनल है। इस चुनाव में राज्य की 15 महानगरपालिकाएं, 84 नगरपालिकायें, 13 नगरपालिका में उपचुनाव, 34 जिला पंचायतें और 260 तालुका पंचायतों की कुल 9000 सीटों के लिए मतदान होना निर्धारित है। सभी राजनीतिक दल इस चुनाव को गंभीरता से ले रहे हैं और अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह स्वयं अहमदाबाद में मतदान करने आ रहे हैं। गांधीनगर के सांसद और देश के गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद महानगरपालिका के नारनपुरा वार्ड नंबर-9 के पंजीकृत मतदाता हैं। वे 26 अप्रैल को सुबह 11 बजे नारनपुरा में स्थित नारनपुरा सब जोनल ऑफिस में अपना वोट डालेंगे। अमित शाह के अलावा, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी अहमदाबाद में शिलज प्राथमिक स्कूल में सुबह 11 बजे मतदान करेंगे। इसी तरह, गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी सूरत के इच्छानाथ में स्थित सेंट्रल स्कूल में अपना मत डालेंगे। इन प्रमुख नेताओं के मतदान करने से मतदाताओं में उत्साह का माहौल है और मतदान प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। चुनाव आयोग ने भी मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। चुनाव के दिलचस्प आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी उम्मीदवारों की संख्या के मामले में सबसे आगे है, जिसके 9 हजार 237 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस ने 8 हजार 443 उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि आम आदमी पार्टी 5 हजार 261 उम्मीदवारों के साथ चुनाव लड़ रही है। राज्य में 26 अप्रैल को कुल 30 हजार मतदान केंद्रों और 50 हजार बूथों पर वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 28 अप्रैल को होगी और उसी दिन चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। यह उल्लेखनीय है कि मतदान शुरू होने से पहले ही 730 सीटें निर्विरोध घोषित हो चुकी हैं, जिनमें से 715 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं। यह पार्टी के चुनावी इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि पहले के निकाय चुनावों में निर्विरोध सीटों की संख्या लगभग 240 के आसपास रहती थी। निर्विरोध घोषित हुई सीटों में 15 नगर निगमों की 43 सीटें शामिल हैं, जिन पर बीजेपी ने एकतरफा जीत हासिल की है। इसके अतिरिक्त, नगरपालिकाओं की 385 सीटें निर्विरोध जीती गईं, जिनमें से 370 सीटें बीजेपी, 12 कांग्रेस और 3 निर्दलीय उम्मीदवारों ने हासिल की हैं। तालुका पंचायतों की 251 और जिला पंचायतों की 51 सीटें भी निर्विरोध घोषित की गई हैं। गुजरात पुलिस ने स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। राज्य के 30 हजार मतदान केंद्रों और 50 हजार बूथों पर शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए 59 हजार 525 होमगार्ड, जीआरडी जवानों और 41 हजार 383 पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। पुलिस संवेदनशील इलाकों में लगातार पेट्रोलिंग कर रही है और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी रख रही है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन मिलकर यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। मतदाताओं से भी अपील की गई है कि वे बिना किसी डर या दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग करें। यह चुनाव गुजरात के स्थानीय शासन को मजबूत करने और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए पूरी तरह से सक्रिय हैं और अपने-अपने वादों और कार्यक्रमों के माध्यम से मतदाताओं को आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं





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