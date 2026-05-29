गुजरात टाइटंस ने क्वालिफायर-2 जीता, वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास

आईपीएल 2026 के क्वालिफायर-2 में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। वैभव सूर्यवंशी ने सबसे कम गेंदों में 1000 रन पूरे किए और पावरप्ले में 500 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने। गुजरात ने 215 रन का सफलतापूर्वक पीछा किया, जो आईपीएल प्लेऑफ में सबसे बड़ा रन चेज है।

आईपीएल 2026 के क्वालिफायर-2 मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। यह मुकाबला न सिर्फ गुजरात के लिए ऐतिहासिक रहा, बल्कि वैभव सूर्यवंशी ने अपनी बल्लेबाजी से कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। गुजरात ने 215 रन का लक्ष्य 19वें ओवर में ही हासिल कर लिया, जो आईपीएल प्लेऑफ के इतिहास में सबसे बड़ा सफल रन चेज है। इससे पहले यह रिकॉर्ड 2025 के क्वालिफायर-2 में गुजरात के नाम था, जब उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 204 रन चेज किए थे। गुजरात टाइटंस की यह चौथी बार फाइनल में पहुंचने की उपलब्धि है और टीम अपने तीसरे खिताब के लिए तैयार है। दूसरी ओर, राजस्थान रॉयल्स की टीम एक बार फिर फाइनल में पहुंचने से चूक गई, और इस हार के बाद युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भावुक हो गए और मैदान पर ही रो पड़े। वैभव सूर्यवंशी ने इस मैच में अपनी पारी के दौरान कई कीर्तिमान स्थापित किए। उन्होंने केवल 440 गेंदों में अपने 1000 आईपीएल रन पूरे कर लिए, जो लीग के इतिहास में सबसे कम गेंदों में यह आंकड़ा छूने का रिकॉर्ड है। इससे पहले यह रिकॉर्ड आंद्रे रसेल के नाम था, जिन्होंने 545 गेंदों में 1000 रन बनाए थे। सूर्यवंशी ने पावरप्ले में 31 रन बनाते हुए एक और उपलब्धि हासिल की: वह एक आईपीएल सीजन में पावरप्ले में 500 रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इस सीजन में पावरप्ले में कुल 531 रन बनाए हैं, जो किसी भी खिलाड़ी द्वारा एक सीजन में सर्वाधिक है। इसके अलावा, सूर्यवंशी ने इस मैच में 72 रनों की मैच विनिंग पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 4 छक्के शामिल थे। गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी की गहराई और आक्रामकता ने इस मैच में अहम भूमिका निभाई। शुबमन गिल ने कप्तानी पारी खेलते हुए 58 रन बनाए, जबकि केन विलियमसन ने 37 रनों का योगदान दिया। राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों ने शुरुआत में ही विकेट लेकर मैच को रोचक बनाया, लेकिन सूर्यवंशी और कैप्टन गिल की साझेदारी ने मैच का रुख पलट दिया। राजस्थान की ओर से ट्रेंट बोल्ट ने 3 विकेट लिए, लेकिन वह टीम को जीत दिलाने में नाकाम रहे। गुजरात टाइटंस अब फाइनल में एमएस धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स से भिड़ेगी, जो क्वालिफायर-1 में जीत दर्ज कर चुकी है। यह फाइनल 28 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। गुजरात का यह प्रदर्शन बताता है कि वह फाइनल में भी शानदार प्रदर्शन करने के लिए तैयार है.

आईपीएल 2026 के क्वालिफायर-2 मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। यह मुकाबला न सिर्फ गुजरात के लिए ऐतिहासिक रहा, बल्कि वैभव सूर्यवंशी ने अपनी बल्लेबाजी से कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। गुजरात ने 215 रन का लक्ष्य 19वें ओवर में ही हासिल कर लिया, जो आईपीएल प्लेऑफ के इतिहास में सबसे बड़ा सफल रन चेज है। इससे पहले यह रिकॉर्ड 2025 के क्वालिफायर-2 में गुजरात के नाम था, जब उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 204 रन चेज किए थे। गुजरात टाइटंस की यह चौथी बार फाइनल में पहुंचने की उपलब्धि है और टीम अपने तीसरे खिताब के लिए तैयार है। दूसरी ओर, राजस्थान रॉयल्स की टीम एक बार फिर फाइनल में पहुंचने से चूक गई, और इस हार के बाद युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भावुक हो गए और मैदान पर ही रो पड़े। वैभव सूर्यवंशी ने इस मैच में अपनी पारी के दौरान कई कीर्तिमान स्थापित किए। उन्होंने केवल 440 गेंदों में अपने 1000 आईपीएल रन पूरे कर लिए, जो लीग के इतिहास में सबसे कम गेंदों में यह आंकड़ा छूने का रिकॉर्ड है। इससे पहले यह रिकॉर्ड आंद्रे रसेल के नाम था, जिन्होंने 545 गेंदों में 1000 रन बनाए थे। सूर्यवंशी ने पावरप्ले में 31 रन बनाते हुए एक और उपलब्धि हासिल की: वह एक आईपीएल सीजन में पावरप्ले में 500 रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इस सीजन में पावरप्ले में कुल 531 रन बनाए हैं, जो किसी भी खिलाड़ी द्वारा एक सीजन में सर्वाधिक है। इसके अलावा, सूर्यवंशी ने इस मैच में 72 रनों की मैच विनिंग पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 4 छक्के शामिल थे। गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी की गहराई और आक्रामकता ने इस मैच में अहम भूमिका निभाई। शुबमन गिल ने कप्तानी पारी खेलते हुए 58 रन बनाए, जबकि केन विलियमसन ने 37 रनों का योगदान दिया। राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों ने शुरुआत में ही विकेट लेकर मैच को रोचक बनाया, लेकिन सूर्यवंशी और कैप्टन गिल की साझेदारी ने मैच का रुख पलट दिया। राजस्थान की ओर से ट्रेंट बोल्ट ने 3 विकेट लिए, लेकिन वह टीम को जीत दिलाने में नाकाम रहे। गुजरात टाइटंस अब फाइनल में एमएस धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स से भिड़ेगी, जो क्वालिफायर-1 में जीत दर्ज कर चुकी है। यह फाइनल 28 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। गुजरात का यह प्रदर्शन बताता है कि वह फाइनल में भी शानदार प्रदर्शन करने के लिए तैयार है





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