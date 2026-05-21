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गुजरात टाइटंस की चेन्नई सुपर किंग्स पर प्रचंड जीत, चेन्नई प्लेऑफ की दौड़ से बाहर

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गुजरात टाइटंस की चेन्नई सुपर किंग्स पर प्रचंड जीत, चेन्नई प्लेऑफ की दौड़ से बाहर
गुजरात टाइटंसचेन्नई सुपर किंग्सआईपीएल
📆21-05-2026 18:32:00
📰Amar Ujala
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गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रनों के भारी अंतर से हराकर उन्हें प्लेऑफ की रेस से बाहर कर दिया है। अहमदाबाद में खेले गए इस मैच में गुजरात ने 229 रनों का विशाल स्कोर बनाया था जिसे चेन्नई हासिल नहीं कर सकी।

अहमदाबाद के भव्य नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बेहद रोमांचक और यादगार शाम रही, जहाँ गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच एक हाई-वोल्टेज मुकाबला खेला गया। इस मैच का परिणाम न केवल दोनों टीमों के अंकों पर गहरा प्रभाव डालने वाला था, बल्कि यह चेन्नई सुपर किंग्स के लिए प्लेऑफ की उम्मीदों को जीवित रखने का आखिरी मौका था। टॉस जीतने के बाद गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करने का रणनीतिक निर्णय लिया, जो आगे चलकर उनके लिए एक मास्टरस्ट्रोक साबित हुआ। पूरे मैच के दौरान स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों का उत्साह चरम पर था और गुजरात की टीम ने पहली गेंद से ही आक्रामक रुख अपनाते हुए विपक्षी टीम पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। मैदान की परिस्थितियों और पिच के मिजाज को समझते हुए गुजरात के बल्लेबाजों ने बेहतरीन तालमेल दिखाया। गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी का प्रदर्शन वास्तव में अविस्मरणीय और विध्वंसक था। टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में केवल चार विकेट खोकर 229 रनों का एक विशाल और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। इस विशाल लक्ष्य की नींव साई सुदर्शन, शुभमन गिल और जोस बटलर की शानदार अर्धशतकीय पारियों ने रखी। शुभमन गिल ने अपनी क्लासिक बल्लेबाजी और टाइमिंग से चेन्नई के गेंदबाजों को पूरी तरह छका दिया, जबकि साई सुदर्शन ने पारी को स्थिरता प्रदान की। वहीं जोस बटलर ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और बड़े शॉट्स के जरिए मैच का रुख पूरी तरह गुजरात की ओर मोड़ दिया। तीनों बल्लेबाजों ने मैदान के चारों ओर शॉट्स लगाए और चेन्नई के अनुभवी गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह बेअसर कर दिया। इस विशाल स्कोर ने चेन्नई सुपर किंग्स के सामने एक ऐसा पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया, जिसे हासिल करना किसी भी टीम के लिए लगभग नामुमकिन लग रहा था। जब चेन्नई सुपर किंग्स बल्लेबाजी करने उतरी, तो उनकी शुरुआत बेहद निराशाजनक और चिंताजनक रही। गुजरात के गेंदबाजों ने सटीक लाइन और लेंथ के साथ चेन्नई के शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों को मुश्किल में डाल दिया। हालांकि शिवम दुबे ने कुछ समय के लिए उम्मीदें जगाईं और मात्र 17 गेंदों में 47 रनों की एक तूफानी और आक्रामक पारी खेली, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से पर्याप्त समर्थन नहीं मिला। गुजरात की ओर से मोहम्मद सिराज, कागिसो रबाडा और राशिद खान की घातक तिकड़ी ने कहर बरपाया। इन तीनों गेंदबाजों ने तीन-तीन महत्वपूर्ण विकेट झटके और चेन्नई के मध्यक्रम और निचले क्रम को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। राशिद खान की फिरकी के सामने चेन्नई के बल्लेबाज पूरी तरह लाचार नजर आए। चेन्नई की पूरी टीम 13.

4 ओवर में ही मात्र 140 रनों पर सिमट गई। इस तरह गुजरात टाइटंस ने यह मुकाबला 89 रनों के भारी अंतर से जीत लिया और चेन्नई के प्लेऑफ सपनों को चकनाचूर कर दिया। इस करारी हार का चेन्नई सुपर किंग्स के लिए परिणाम अत्यंत गंभीर और निराशाजनक रहा। इस मुकाबले के समाप्त होने के साथ ही चेन्नई की प्लेऑफ की सभी उम्मीदें पूरी तरह समाप्त हो गई हैं और वे इस सीजन की प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने वाली तीसरी टीम बन गई हैं। चेन्नई ने इस सीजन के 14 मैचों में से केवल छह मुकाबलों में जीत दर्ज की, जिसके कारण वे अंक तालिका में सातवें स्थान पर खिसक गए। उनके लिए यह पूरा सीजन उतार-चढ़ाव भरा रहा, लेकिन अंततः वे अपनी खोई हुई लय वापस पाने में पूरी तरह असफल रहे। दूसरी ओर, गुजरात टाइटंस ने अपनी स्थिति को और अधिक मजबूत कर लिया है। वे 14 मैचों में 9 जीत दर्ज कर दूसरे स्थान पर बरकरार हैं। उनके पास कुल 18 अंक हैं और उनका नेट रन रेट +0.695 तक पहुंच गया है, जो उन्हें तालिका में एक सुरक्षित और बहुत मजबूत स्थिति में रखता है। यदि हम वर्तमान अंक तालिका पर विस्तृत नजर डालें, तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर शीर्ष स्थान पर काबिज है और सनराइजर्स हैदराबाद तीसरे पायदान पर मजबूती से खड़ी है। अब सबसे बड़ा रोमांच और मुकाबला अंतिम प्लेऑफ स्पॉट यानी चौथे स्थान के लिए है, जिसके लिए राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा जारी है। इन चारों टीमों के बीच एक-एक अंक की जंग चल रही है और आने वाले मैच यह तय करेंगे कि कौन सी टीम अंतिम क्वालीफायर के रूप में आगे बढ़ेगी। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए यह सीजन एक बड़े सबक की तरह होगा, जबकि गुजरात टाइटंस ने अपने प्रदर्शन से यह साबित कर दिया है कि वे इस बार खिताब के प्रबल दावेदारों में से एक हैं और उनकी टीम का संतुलन काफी बेहतर है

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Amar Ujala /  🏆 12. in İN

गुजरात टाइटंस चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल प्लेऑफ क्रिकेट

 

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