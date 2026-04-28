गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव: बीजेपी की प्रचंड जीत, कांग्रेस और आप को झटका

गुजरात में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। पार्टी ने 15 महानगरपालिकाओं और 84 नगर पालिकाओं में से अधिकांश पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस और आप को करारा झटका लगा है।

अहमदाबाद : पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के बीच गुजरात में हुए स्थानीय निकाय चुनाव ों में भारतीय जनता पार्टी ( बीजेपी ) ने शानदार प्रदर्शन किया है। यह जीत बीजेपी के लिए न केवल एक बड़ी उपलब्धि है, बल्कि राज्य की राजनीति में उसकी पकड़ को और मजबूत करती है। बीजेपी ने राज्य की चार प्रमुख महानगरों - अहमदाबाद , सूरत , वडोदरा और राजकोट - सहित नौ नए बने नगर निगमों और कुल 15 महानगरपालिकाओं पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। यह परिणाम दर्शाता है कि बीजेपी ने जमीनी स्तर पर मजबूत संगठन बनाया है और मतदाताओं का विश्वास जीतने में सफल रही है। इस चुनाव में बीजेपी की रणनीति काफी सफल रही। पार्टी ने 2021 के चुनावों में आम आदमी पार्टी (आप) के गुजरात में प्रवेश के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र माने जाने वाले सूरत में भी प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। आप पार्टी को इस चुनाव में भारी नुकसान हुआ है और उसे नेता प्रतिपक्ष का पद भी गंवाना पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में, गुजरात बीजेपी के प्रचार की कमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने संभाली थी। प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा और प्रदेश संगठन मंत्री रत्नाकर ने मिलकर कई नवीन प्रयोग किए, जो पार्टी की जीत में महत्वपूर्ण साबित हुए। वडोदरा में, बीजेपी को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, लेकिन पार्टी ने 44 पार्षदों के टिकट काटकर भी 2021 के चुनावों के समान सीटें जीतने में सफलता प्राप्त की। वडोदरा में बीजेपी ने 76 में से 59 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस को छह और एक सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई। यह दर्शाता है कि बीजेपी ने विरोधियों की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया और अपनी जीत सुनिश्चित की। गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव परिणाम 2024 के अनुसार, अहमदाबाद महानगरपालिका की 192 सीटों में से बीजेपी ने 119 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस को 17 सीटें मिलीं। सूरत महानगरपालिका की 120 सीटों में से बीजेपी ने 79 सीटें जीतीं और आप को केवल एक सीट मिली। वडोदरा महानगरपालिका की 76 सीटों में से बीजेपी ने 53 सीटें जीतीं, कांग्रेस को 7 सीटें मिलीं। राजकोट महानगरपालिका की 72 सीटों में से बीजेपी ने 49 सीटें जीतीं और कांग्रेस को 6 सीटें मिलीं। (यह सूची अभी अपडेट की जा रही है।) बीजेपी ने शहरों के साथ-साथ गांवों में भी कमल खिलाया है। पार्टी ने राज्य के बड़े शहरों में कांग्रेस और आप को प्रभावी ढंग से चुनौती दी और गांवों में भी जीत हासिल की। कुल 15 महानगरपालिकाओं में से बीजेपी ने एकतरफा जीत हासिल की, जबकि 84 नगर पालिकाओं में से 73 पर जीत हासिल की। कांग्रेस को 6 नगर पालिकाओं पर सफलता मिली, जिसमें डभोई नगर पालिका भी शामिल है, जिसे बीजेपी से छीन लिया गया। आप पार्टी को कोई भी नगर पालिका नहीं मिल पाई। पार्टी ने गरुड़ेश्वर, वालिया, चिकड़ा, लालपुर और बगसरा तालुका पंचायतों में बड़ी जीत हासिल की, लेकिन सूरत में अपने दिग्गज नेता मनोज सोरठिया को मेयर बनाने का दांव विफल रहा, क्योंकि सोरठिया चुनाव हार गए। इस चुनाव परिणाम से स्पष्ट है कि बीजेपी ने गुजरात में अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखी है और आने वाले समय में भी राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी। पार्टी की यह जीत उसकी संगठनात्मक शक्ति, प्रभावी रणनीति और मतदाताओं के बीच उसकी लोकप्रियता का प्रमाण है.

अहमदाबाद: पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के बीच गुजरात में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने शानदार प्रदर्शन किया है। यह जीत बीजेपी के लिए न केवल एक बड़ी उपलब्धि है, बल्कि राज्य की राजनीति में उसकी पकड़ को और मजबूत करती है। बीजेपी ने राज्य की चार प्रमुख महानगरों - अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट - सहित नौ नए बने नगर निगमों और कुल 15 महानगरपालिकाओं पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। यह परिणाम दर्शाता है कि बीजेपी ने जमीनी स्तर पर मजबूत संगठन बनाया है और मतदाताओं का विश्वास जीतने में सफल रही है। इस चुनाव में बीजेपी की रणनीति काफी सफल रही। पार्टी ने 2021 के चुनावों में आम आदमी पार्टी (आप) के गुजरात में प्रवेश के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र माने जाने वाले सूरत में भी प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। आप पार्टी को इस चुनाव में भारी नुकसान हुआ है और उसे नेता प्रतिपक्ष का पद भी गंवाना पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में, गुजरात बीजेपी के प्रचार की कमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने संभाली थी। प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा और प्रदेश संगठन मंत्री रत्नाकर ने मिलकर कई नवीन प्रयोग किए, जो पार्टी की जीत में महत्वपूर्ण साबित हुए। वडोदरा में, बीजेपी को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, लेकिन पार्टी ने 44 पार्षदों के टिकट काटकर भी 2021 के चुनावों के समान सीटें जीतने में सफलता प्राप्त की। वडोदरा में बीजेपी ने 76 में से 59 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस को छह और एक सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई। यह दर्शाता है कि बीजेपी ने विरोधियों की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया और अपनी जीत सुनिश्चित की। गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव परिणाम 2024 के अनुसार, अहमदाबाद महानगरपालिका की 192 सीटों में से बीजेपी ने 119 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस को 17 सीटें मिलीं। सूरत महानगरपालिका की 120 सीटों में से बीजेपी ने 79 सीटें जीतीं और आप को केवल एक सीट मिली। वडोदरा महानगरपालिका की 76 सीटों में से बीजेपी ने 53 सीटें जीतीं, कांग्रेस को 7 सीटें मिलीं। राजकोट महानगरपालिका की 72 सीटों में से बीजेपी ने 49 सीटें जीतीं और कांग्रेस को 6 सीटें मिलीं। (यह सूची अभी अपडेट की जा रही है।) बीजेपी ने शहरों के साथ-साथ गांवों में भी कमल खिलाया है। पार्टी ने राज्य के बड़े शहरों में कांग्रेस और आप को प्रभावी ढंग से चुनौती दी और गांवों में भी जीत हासिल की। कुल 15 महानगरपालिकाओं में से बीजेपी ने एकतरफा जीत हासिल की, जबकि 84 नगर पालिकाओं में से 73 पर जीत हासिल की। कांग्रेस को 6 नगर पालिकाओं पर सफलता मिली, जिसमें डभोई नगर पालिका भी शामिल है, जिसे बीजेपी से छीन लिया गया। आप पार्टी को कोई भी नगर पालिका नहीं मिल पाई। पार्टी ने गरुड़ेश्वर, वालिया, चिकड़ा, लालपुर और बगसरा तालुका पंचायतों में बड़ी जीत हासिल की, लेकिन सूरत में अपने दिग्गज नेता मनोज सोरठिया को मेयर बनाने का दांव विफल रहा, क्योंकि सोरठिया चुनाव हार गए। इस चुनाव परिणाम से स्पष्ट है कि बीजेपी ने गुजरात में अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखी है और आने वाले समय में भी राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी। पार्टी की यह जीत उसकी संगठनात्मक शक्ति, प्रभावी रणनीति और मतदाताओं के बीच उसकी लोकप्रियता का प्रमाण है





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