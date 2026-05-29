गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच क्वालीफायर 2 मैच कौन जीतेगा?

गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले जाने वाले क्वालीफायर 2 मैच में जीतने वाली टीम बनेगी दूसरी फाइनलिस्ट. हालांकि, हारने वाली टीम का सफर यहीं खत्म हो जाएगा. दोनों टीमें आज बेस्ट प्रदर्शन के साथ मैदान पर उतरना चाहेंगी.
गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेल े जाने वाले क्वालीफायर 2 मैच में जीतने वाली टीम बनेगी दूसरी फाइनलिस्ट. हालांकि, हारने वाली टीम का सफर यहीं खत्म हो जाएगा.
दोनों टीमें आज बेस्ट प्रदर्शन के साथ मैदान पर उतरना चाहेंगी. आइए जानते हैं कि इस हाईवोल्टेज मैच के दौरान पिच कैसी रहेगी, मौसम कैसा रहेगा, हेड टू हेड रिकॉर्ड किसके पक्ष में हैं और टीम की संभावित प्लेइंग-11 क्या हो सकती है. गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच इंडियन प्रीमियर लीग में अब तक कुल 10 मैच खेले गए हैं, जिसमें 7 मैच जीटी ने जीते हैं. वहीं, 3 मैच आरआर ने अपने नाम किए हैं.
दोनों टीमों के बीच खेले गए मुकाबलों के दौरान हाईएस्ट स्कोर 229 रनों का रहा है. जबकि लोएस्ट स्कोर 118 रनों का रहा है. हेड टू हेड रिकॉर्ड तो पूरी तरह से गुजरात टाइटंस के पक्ष में दिख रहे हैं. मगर, राजस्थान रॉयल्स को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इस टीम ने IPL 2026 में शानदार खेल दिखाया है.
मुल्लांपुर स्थित महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच आम तौर पर बल्लेबाजों और तेज गेंदबाजों के बीच संतुलित व्यवहार करती है. ये पिच लाल और काली मिट्टी के मिश्रण से बनी है, जिससे गेंद बल्ले पर अच्छी तरह से आती है. यहां की आउटफील्ड बहुत तेज है और शुरुआत में तेज गेंदबाजों को अच्छा बाउंस और पेस (गति) मिलता है. पिच पर अच्छे उछाल और कैरी के कारण बल्लेबाज खुलकर अपने शॉट खेल सकते हैं.
फ्लैट विकेट नहीं होने के कारण, सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करने वाले तेज गेंदबाजों को भी शुरुआती ओवरों में विकेट निकालने के अच्छे मौके मिलते हैं. आज गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले जाने वाले क्वालीफायर 2 मैच चंडीगढ़ में खेला जाएगा. इस अहम मुकाबले के दौरान बारिश होने की संभावना तो हैं, लेकिन बहुत कम. वेदर फॉरकास्ट के मुताबिक, दोपहर में बारिश होने के चांसेस 3% है और रात में 2% है.
चंडीगढ़ का तापमान आज 36 से 25 डिग्री तक रह सकता है. हवा 26 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से चल सकती है. ह्यूमिडिटी 44% रहने की संभावना है. गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल 2026 का एलिमिनेटर मुकाबला 27 मई को खेला जाएगा.
ये हाईवोल्टेज मुकाबला शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा, जिसके टॉस के लिए दोनों कप्तान 7 बजे मैदान पर उतरेंगे. भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियोहॉटस्टार ऐप पर इस मैच का सीधा प्रसारण देखा जा सकता है. साई सुदर्शन, शुभमन गिल (C), जोस बटलर (WK), वाशिंगटन सुंदर, निशांत सिंधु, जेसन होल्डर, राशिद खान, अरशद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.
यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), रियान पराग (कप्तान), डोनोवन फरेरा, दसुन शनाका, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, बृजेश शर्मा, यशराज पुंजासाई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कैगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलवंत खेजरोलिया, ग्लेन फिलिप्स, अनुज रावत, कुमार कुशाग्र, रविश्रीनिवासन साई किशोर, ल्यूक वुड, कॉनर एस्टरहुइज़न, इशांत शर्मा, जयंत यादव, शाहरुख खान, मानव सुथार, अरशद खान, गुरनूर बरार, अशोक शर्मायशस्वी जयसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), डोनोवन फरेरा, दासुन शनाका, रवींद्र जड़ेजा, जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, सुशांत मिश्रा, ब्रिजेश शर्मा, यशराज पुंजा, शुभम दुबे, अमन राव पेराला, रवि बिश्नोई, तुषार देशपांडे, एडम मिल्ने, शिमरोन हेटमायर, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, क्वेना मफाका, संदीप शर्मा, कुलदीप सेन, युद्धवीर सिंह चरक, इमानजोत सिंह चहल, विग्नेश पुथु
गुजरात टाइटंस राजस्थान रॉयल्स क्वालीफायर 2 मैच आईपीएल 2026