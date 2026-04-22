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गुजरात निकाय चुनाव: बीजेपी सांसद के बयान पर विवाद, कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई

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गुजरात निकाय चुनाव: बीजेपी सांसद के बयान पर विवाद, कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई
गुजरातस्थानीय निकाय चुनावबीजेपी
📆22-04-2026 15:14:00
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बीजेपी सांसद मितेश पटेल के आंकलाव में कांग्रेस के जीतने पर फंड न देने के बयान पर राजनीतिक बवाल, कांग्रेस ने इसे मतदाताओं को धमकाने का आरोप लगाया।

अहमदाबाद: गुजरात में आगामी स्थानीय निकाय चुनाव ों को लेकर राजनीति क माहौल गरमा गया है। भारतीय जनता पार्टी ( बीजेपी ) के आनंद लोकसभा क्षेत्र के सांसद मितेश पटेल के एक बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल, राज्य के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी जब चुनाव प्रचार के लिए आनंद पहुंचे, तो मितेश पटेल ने एक सार्वजनिक मंच से घोषणा की कि अगर आंकलाव में कोई कांग्रेस का सदस्य चुनाव जीतता है, तो उन्हें कोई फंड नहीं दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह संकेत दिया कि यदि कांग्रेस पार्टी इस क्षेत्र में विजयी होती है, तो विकास कार्य ों के लिए कोई अनुदान नहीं मिलेगा। यह बयान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि आंकलाव विधानसभा क्षेत्र आनंद लोकसभा का एक हिस्सा है, और इस सीट पर कांग्रेस नेता अमित चावड़ा लगातार जीत हासिल करते आ रहे हैं। मितेश पटेल की इस टिप्पणी को मतदाताओं को धमकाने के रूप में देखा जा रहा है, और इसने कांग्रेस पार्टी को आक्रोशित कर दिया है। कांग्रेस ने इस मामले में चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराने का निर्णय लिया है। उनका तर्क है कि यह बयान लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उल्लंघन है और मतदाताओं को स्वतंत्र रूप से मतदान करने से रोकने का प्रयास है। बीजेपी सांसद के बयान पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है, और इसे मतदाताओं के प्रति अनादरपूर्ण बताया है। कांग्रेस का कहना है कि जनता का टैक्स का पैसा किसी भी पार्टी या नेता का निजी धन नहीं है, और इसका उपयोग बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। आंकलाव से विधायक और गुजरात प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावड़ा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पार्टी इस मामले को गंभीरता से लेगी और चुनाव आयोग से उचित कार्रवाई की मांग करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि चुने हुए प्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि वे विकास कार्य ों को प्राथमिकता दें, न कि वोट के आधार पर भेदभाव करें। चावड़ा ने मितेश पटेल के बयान को 'अलोकतांत्रिक' और 'अनुचित' बताया है। इस विवाद के तूल पकड़ने के बाद, बीजेपी के लोकसभा सदस्य मितेश पटेल और अन्य बीजेपी नेताओं ने दावा किया है कि पहले भी ऐसा हुआ है। उनका कहना है कि कुछ क्षेत्रों को ग्रांट से वंचित किया गया था, जब कांग्रेस पार्टी जिला और तहसील पंचायतों में सत्ता में थी। हालांकि, कांग्रेस ने इस दावे को खारिज कर दिया है और इसे भ्रामक बताया है। मितेश पटेल ने आगे कहा कि वह आंकलाव क्षेत्र में कांग्रेस के गढ़ को चुनौती देने के लिए दृढ़ हैं और कांग्रेस को जीतने नहीं देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कांग्रेस एक या दो सीटें जीतती है, तो उन्हें कोई ग्रांट नहीं दी जाएगी। यह बयान आंकलाव में कांग्रेस के मजबूत प्रभाव को दर्शाता है, जहां अमित चावड़ा का दबदबा है। बीजेपी अभी तक इस सीट पर जीत हासिल करने में सफल नहीं हो पाई है। मितेश पटेल , जो 2019 और 2024 में आनंद से लोकसभा के लिए चुने गए हैं, लक्ष्मी प्रोटीन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक भी हैं। वे अपनी युवावस्था से ही बीजेपी से जुड़े रहे हैं और कई वर्षों तक आनंद बीजेपी के कोषाध्यक्ष रहे हैं। आनंद लोकसभा सीट से वे बीजेपी के चौथे सांसद हैं। इस सीट पर कांग्रेस का लंबे समय तक कब्जा रहा है, और बीजेपी ने पहली बार 1989 में यहां कमल खिलाया था। इसके बाद, 1999 और 2014 से लगातार बीजेपी इस सीट पर काबिज है। इस पूरे घटनाक्रम ने गुजरात की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है, और यह देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। यह विवाद स्थानीय निकाय चुनाव ों के परिणाम पर भी प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि मतदाताओं के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या उन्हें स्वतंत्र रूप से मतदान करने की अनुमति दी जाएगी.

अहमदाबाद: गुजरात में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर राजनीतिक माहौल गरमा गया है। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के आनंद लोकसभा क्षेत्र के सांसद मितेश पटेल के एक बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल, राज्य के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी जब चुनाव प्रचार के लिए आनंद पहुंचे, तो मितेश पटेल ने एक सार्वजनिक मंच से घोषणा की कि अगर आंकलाव में कोई कांग्रेस का सदस्य चुनाव जीतता है, तो उन्हें कोई फंड नहीं दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह संकेत दिया कि यदि कांग्रेस पार्टी इस क्षेत्र में विजयी होती है, तो विकास कार्यों के लिए कोई अनुदान नहीं मिलेगा। यह बयान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि आंकलाव विधानसभा क्षेत्र आनंद लोकसभा का एक हिस्सा है, और इस सीट पर कांग्रेस नेता अमित चावड़ा लगातार जीत हासिल करते आ रहे हैं। मितेश पटेल की इस टिप्पणी को मतदाताओं को धमकाने के रूप में देखा जा रहा है, और इसने कांग्रेस पार्टी को आक्रोशित कर दिया है। कांग्रेस ने इस मामले में चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराने का निर्णय लिया है। उनका तर्क है कि यह बयान लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उल्लंघन है और मतदाताओं को स्वतंत्र रूप से मतदान करने से रोकने का प्रयास है। बीजेपी सांसद के बयान पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है, और इसे मतदाताओं के प्रति अनादरपूर्ण बताया है। कांग्रेस का कहना है कि जनता का टैक्स का पैसा किसी भी पार्टी या नेता का निजी धन नहीं है, और इसका उपयोग बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। आंकलाव से विधायक और गुजरात प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावड़ा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पार्टी इस मामले को गंभीरता से लेगी और चुनाव आयोग से उचित कार्रवाई की मांग करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि चुने हुए प्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि वे विकास कार्यों को प्राथमिकता दें, न कि वोट के आधार पर भेदभाव करें। चावड़ा ने मितेश पटेल के बयान को 'अलोकतांत्रिक' और 'अनुचित' बताया है। इस विवाद के तूल पकड़ने के बाद, बीजेपी के लोकसभा सदस्य मितेश पटेल और अन्य बीजेपी नेताओं ने दावा किया है कि पहले भी ऐसा हुआ है। उनका कहना है कि कुछ क्षेत्रों को ग्रांट से वंचित किया गया था, जब कांग्रेस पार्टी जिला और तहसील पंचायतों में सत्ता में थी। हालांकि, कांग्रेस ने इस दावे को खारिज कर दिया है और इसे भ्रामक बताया है। मितेश पटेल ने आगे कहा कि वह आंकलाव क्षेत्र में कांग्रेस के गढ़ को चुनौती देने के लिए दृढ़ हैं और कांग्रेस को जीतने नहीं देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कांग्रेस एक या दो सीटें जीतती है, तो उन्हें कोई ग्रांट नहीं दी जाएगी। यह बयान आंकलाव में कांग्रेस के मजबूत प्रभाव को दर्शाता है, जहां अमित चावड़ा का दबदबा है। बीजेपी अभी तक इस सीट पर जीत हासिल करने में सफल नहीं हो पाई है। मितेश पटेल, जो 2019 और 2024 में आनंद से लोकसभा के लिए चुने गए हैं, लक्ष्मी प्रोटीन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक भी हैं। वे अपनी युवावस्था से ही बीजेपी से जुड़े रहे हैं और कई वर्षों तक आनंद बीजेपी के कोषाध्यक्ष रहे हैं। आनंद लोकसभा सीट से वे बीजेपी के चौथे सांसद हैं। इस सीट पर कांग्रेस का लंबे समय तक कब्जा रहा है, और बीजेपी ने पहली बार 1989 में यहां कमल खिलाया था। इसके बाद, 1999 और 2014 से लगातार बीजेपी इस सीट पर काबिज है। इस पूरे घटनाक्रम ने गुजरात की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है, और यह देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। यह विवाद स्थानीय निकाय चुनावों के परिणाम पर भी प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि मतदाताओं के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या उन्हें स्वतंत्र रूप से मतदान करने की अनुमति दी जाएगी

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