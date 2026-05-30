गुजरात टाइटंस ने क्वालीफायर‑2 में राजस्थान रॉयल्स को हराया, वैभव सूर्यवंशी इमोशनल

गुजरात टाइटंस ने IPL 2026 के दूसरे क्वालीफायर में 7 विकेट से राजस्थान रॉयल्स को पराजित कर फाइनल में जगह हासिल की। वैभव सूर्यवंशी की भावनात्मक पारी और टीम की शुरुआती असफलता के बाद भी 214 रन बनाना प्रमुख कवरेज है।

गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2026 के दूसरे क्वालीफायर में चमकते हुए राजस्थान रॉयल्स को सात विकेट से हराकर फाइनल की राह सुरक्षित की। शुक्रवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए निर्णायक साबित हुआ। टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने एक आयतन शतक बनाते हुए टीम को मजबूती प्रदान की, जबकि राजस्थान रॉयल्स का युवा सितारा वैभव सूर्यवंशी इमोशनल हो गया। वैभव ने अपने दमदार 96 रनों की पारी के बाद भी टीम को हार का सामना किया, जिससे उसके चेहरे पर निराशा के स्पष्ट संकेत दिखे। वह मैच समाप्त होने के बाद डगआउट में बैठकर आँसू झलकाते दिखे, जो उनके 15 साल के करियर में इस हार की गहराई को दर्शाते हैं। राजस्थान रॉयल्स की शुरुआती पार्टनरशिप बेहद खराब रही। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करने के बाद, यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरेल जल्दी ही आउट हो गए, जिससे स्कोर केवल नौ रन पर अटकी। हालांकि, टीम ने धीरज नहीं खोया और 20 ओवरों में कुल 214 रन बनाए, जिसमें वैभव सूर्यवंशी और अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने मिलकर एक मजबूत साझेदारी निभाई। वैभव ने 47 गेंदों में सात छक्के और आठ चौके लगाते हुए 96 रन बनाए, जबकि जडेजा ने 35 गेंदों में 45 रन बनाए। अंतिम ओवरों में डोनोवन फरेरा ने मात्र ग्यारह गेंदों में 38 रन जोड़कर टीम को दो सौ के पार ले जाने में मदद की। गुजरात टाइटंस की ओर से जेसन होल्डर और कगिसो रबाडा ने क्रमशः दो-दो विकेट लिए, जबकि मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस जीत के बाद टाइटंस फाइनल में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के खिलाफ मुकाबला करेगा, जहाँ दोनों टीमें अपने दूसरे आईपीएल खिताब पर कब्जा जमाने की इच्छा रखेंगी। पिछले वर्षों में भी गुजरात टाइटंस ने शानदार प्रदर्शन किया है; 2022 में अपने डेब्यू सीज़न में राजस्थान रॉयल्स को हराकर पहला खिताब जीता था और 2023 में फाइनल तक पहुँचा था, जहाँ चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें हराया था। यह मैच खिलाड़ियों और प्रशंसकों दोनों के लिए उत्साहजनक रहेगा, क्योंकि दोनों पक्ष अपनी-अपनी जीत की चाह में मैदान पर उतरेंगे। वैभव सूर्यवंशी के व्यक्तिगत आँकड़े इस सीज़न में उल्लेखनीय हैं। उन्होंने 16 मैचों में कुल 776 रन बनाए हैं और इस सीज़न की ऑरेंज कैप उनके सिर पर टिकी हुई है। उनके असाधारण प्रदर्शन के बावजूद टीम को ट्रॉफी नहीं दिला पाने का दर्द उनके चेहरे पर साफ झलकता है। दूसरी ओर, दीपेश शर्मा, जो नवभारत टाइम्स डिजिटल में सीनियर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर हैं, ने इस रिपोर्ट को तैयार किया है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की थी और खेल पत्रकारिता में चार साल से अधिक का अनुभव रखते हैं। उनके विश्लेषणात्मक लेखन ने उन्हें खेल जगत में एक विश्वसनीय आवाज बना दिया है.

गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2026 के दूसरे क्वालीफायर में चमकते हुए राजस्थान रॉयल्स को सात विकेट से हराकर फाइनल की राह सुरक्षित की। शुक्रवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए निर्णायक साबित हुआ। टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने एक आयतन शतक बनाते हुए टीम को मजबूती प्रदान की, जबकि राजस्थान रॉयल्स का युवा सितारा वैभव सूर्यवंशी इमोशनल हो गया। वैभव ने अपने दमदार 96 रनों की पारी के बाद भी टीम को हार का सामना किया, जिससे उसके चेहरे पर निराशा के स्पष्ट संकेत दिखे। वह मैच समाप्त होने के बाद डगआउट में बैठकर आँसू झलकाते दिखे, जो उनके 15 साल के करियर में इस हार की गहराई को दर्शाते हैं। राजस्थान रॉयल्स की शुरुआती पार्टनरशिप बेहद खराब रही। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करने के बाद, यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरेल जल्दी ही आउट हो गए, जिससे स्कोर केवल नौ रन पर अटकी। हालांकि, टीम ने धीरज नहीं खोया और 20 ओवरों में कुल 214 रन बनाए, जिसमें वैभव सूर्यवंशी और अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने मिलकर एक मजबूत साझेदारी निभाई। वैभव ने 47 गेंदों में सात छक्के और आठ चौके लगाते हुए 96 रन बनाए, जबकि जडेजा ने 35 गेंदों में 45 रन बनाए। अंतिम ओवरों में डोनोवन फरेरा ने मात्र ग्यारह गेंदों में 38 रन जोड़कर टीम को दो सौ के पार ले जाने में मदद की। गुजरात टाइटंस की ओर से जेसन होल्डर और कगिसो रबाडा ने क्रमशः दो-दो विकेट लिए, जबकि मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस जीत के बाद टाइटंस फाइनल में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के खिलाफ मुकाबला करेगा, जहाँ दोनों टीमें अपने दूसरे आईपीएल खिताब पर कब्जा जमाने की इच्छा रखेंगी। पिछले वर्षों में भी गुजरात टाइटंस ने शानदार प्रदर्शन किया है; 2022 में अपने डेब्यू सीज़न में राजस्थान रॉयल्स को हराकर पहला खिताब जीता था और 2023 में फाइनल तक पहुँचा था, जहाँ चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें हराया था। यह मैच खिलाड़ियों और प्रशंसकों दोनों के लिए उत्साहजनक रहेगा, क्योंकि दोनों पक्ष अपनी-अपनी जीत की चाह में मैदान पर उतरेंगे। वैभव सूर्यवंशी के व्यक्तिगत आँकड़े इस सीज़न में उल्लेखनीय हैं। उन्होंने 16 मैचों में कुल 776 रन बनाए हैं और इस सीज़न की ऑरेंज कैप उनके सिर पर टिकी हुई है। उनके असाधारण प्रदर्शन के बावजूद टीम को ट्रॉफी नहीं दिला पाने का दर्द उनके चेहरे पर साफ झलकता है। दूसरी ओर, दीपेश शर्मा, जो नवभारत टाइम्स डिजिटल में सीनियर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर हैं, ने इस रिपोर्ट को तैयार किया है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की थी और खेल पत्रकारिता में चार साल से अधिक का अनुभव रखते हैं। उनके विश्लेषणात्मक लेखन ने उन्हें खेल जगत में एक विश्वसनीय आवाज बना दिया है





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