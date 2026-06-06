गुजरात में नए DGP का पदभार: 1993 बैच के IPS ज्ञानेंद्र सिंह मलिक की नियुक्ति

गुजरात सरकार के होम डिपार्टमेंट ने राज्य के पुलिस एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अहमदाबाद शहर के पुलिस कमिश्नर के तौर पर काम कर रहे 1993 बैच के IPS ऑफिसर ज्ञानेंद्र सिंह मलिक को राज्य का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और चीफ पुलिस ऑफिसर (DGP और IGP) के पद पर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति तुरंत प्रभाव से प्रभावी हो गई है। मालिक अब गुजरात राज्य में पुलिस के सबसे ऊंचे पद का कार्यभार संभालेंगे। नियुक्ति राज्यपाल के आदेश के तहत की गई है।

गुजरात में पुलिस शीर्ष पद पर नए विभागकर्ता की आगमन की खबर सune आ रही है। राज्य सरकार के होम डिपार्टमेंट ने पुलिस प्रशासनिक संरचना को नया रूप देने के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किया है। इस दिशा-निर्देश के तहत, अहमदाबाद शहर के पुलिस कमिश्नर के रूप में कार्यरत वरिष्ठ IPS अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह मलिक को गुजरात की पुलिस के प्रमुख और प्रतिनिधित्व नाथ DGP और IGP के पदों पर उतारा गया है। यह नेता-निर्णय तत्काल प्रभावित हो गया है और अब मालिक राज्य की सर्वोच्च पुलिस अधिकारी के रूप से कार्य करेंगे। नियुक्ति पद की कहomatics कहomatics आंदोलन आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से जारी की गई, जो राज्यपाल के हक़QI पर आए उनके आदेश के तहत बनी है। घोषणा के अनुसार, अधिसूचना की संख्या IPS/102025/754/B के तहत, ज्ञानेंद्र सिंह मलिक को Apex Scale Level 17 के पद पर नियुक्त किया गया है। यह पद कई मात्र उनके लिए 2,25,000 रुपये मासिक वेतन (Fixed) के साथ जुड़ा हुआ। 1993 बैच के IPS अधिकारी के रूप में, मालिक की वर्गीकरण और अनुभव रा.

की राज्य में कई प्रमुख पदों पर उनकी प्रशंसनीय कार्य करने की कहomatics उन्हें इस महत्वपूर्ण पद के लिए उपयुक्त बनाती है। मालिक की नियुक्ति से जुड़ी अधिसूचनों को प्रमुख मुखिया डॉ. अंजू शर्मा की हस्ताक्षरों के साथ जारी किया गया है। इस आदेश की प्रतियां जानकारी के लिए राज्यपाल के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, UPSC सचिव, केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य के सभी IPS अधिकारियों को भेजी गई हैं। ज्ञानेंद्र सिंह मलिक के नेतृत्व में, गुजरात पुलिस द्वारा राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को और मजबूत करने और अपराध नियंत्रण में सुधार के लिए उम्मीद की जा रही है





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