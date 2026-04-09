गुजरात: आप नेता राजू करपड़ा बीजेपी में शामिल, स्थानीय चुनावों के बीच बड़ा उलटफेर

गुजरात में आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व किसान नेता राजू करपड़ा 100 समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। यह घटनाक्रम स्थानीय निकाय चुनावों के बीच हुआ है, जो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। करपड़ा ने आप पर गंभीर आरोप लगाए थे।

अहमदाबाद/गांधीनगर: गुजरात में एक बड़े घटनाक्रम में, आम आदमी पार्टी (आप) के एक प्रमुख किसान नेता राजू करपड़ा ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी ( बीजेपी ) में शामिल होकर सबको चौंका दिया। सौराष्ट्र क्षेत्र से आने वाले राजूभाई करपड़ा ने गांधीनगर स्थित बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में सदस्यता ग्रहण की। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों का दौर चल रहा है, जो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षण के रूप में देखे जा रहे हैं।\ राजू करपड़ा की बीजेपी में

वापसी एक दिलचस्प कहानी है। फरवरी की शुरुआत में, उन्होंने आम आदमी पार्टी की किसान मोर्चा प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उन्होंने पार्टी से नाता तोड़ लिया। इससे पहले, राजू करपड़ा ने कड़दा प्रथा के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन करके सुर्खियां बटोरी थीं। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान, बोटाद में पुलिस और आप कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प के बाद, राजू करपड़ा चर्चा में आए और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। जेल से रिहा होने के बाद, राजू करपड़ा का राजनीतिक रुख बदल गया। उन्होंने 100 समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया, जो उनके समर्थकों और राजनीतिक पर्यवेक्षकों के लिए एक बड़ा आश्चर्य था। बीजेपी में शामिल होने के बाद, राजू करपड़ा ने कहा कि वह किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल हो रहे हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि राजू करपड़ा आम आदमी पार्टी में गोपाल इटालिया के बाद दूसरे सबसे बड़े उभरते हुए नेता थे।\इस घटनाक्रम के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। जेल से रिहा होने के बाद, राजू करपड़ा ने आरोप लगाया था कि आप ने उन्हें कानूनी मदद नहीं दी थी। उन्होंने गोपाल इटालिया और मनोज सोरठिया पर बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करने का आरोप लगाया था। अब, बीजेपी में शामिल होने के बाद, सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि पार्टी उन्हें सौराष्ट्र क्षेत्र में क्या जिम्मेदारी सौंपती है, जहाँ उनका अच्छा प्रभाव है। यह भी महत्वपूर्ण है कि गुजरात में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और वर्तमान स्थानीय निकाय चुनावों को सत्ता के लिए एक महत्वपूर्ण सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। राजू करपड़ा मोटे तौर पर विसावदर से गोपाल इटालिया की जीत के बाद चर्चा में आए थे, उन्होंने गोपाल को जिताने के लिए विसावदर में सक्रिय रूप से काम किया था। यह घटनाक्रम गुजरात की राजनीति में एक नया मोड़ लाता है, जिससे आने वाले दिनों में और भी दिलचस्प घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं।





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