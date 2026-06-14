गुना में चोरी: मंदी के चलते दुकान में झपकी लेना पड़ा भारी, चोर ने उड़ाया 5 किलो चांदी का बैग

गुना जिले के छोटा सराफा बाजार में एक बुजुर्ग सर्राफा कारोबारी की आंख लगते ही शातिर चोर ने काउंटर से 5 किलो चांदी से भरा बैग चुरा लिया। घटना सीसीटीवी में कैद, पुलिस जांच में जुटी।

मध्य प्रदेश के गुना जिले में चोरी की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ छोटा सराफा बाजार में एक बुजुर्ग सर्राफा कारोबारी मंदी के कारण दुकान में आराम कर रहे थे, तभी उनकी आंख लग गई। इसी झपकी का फायदा उठाकर एक शातिर चोर ने काउंटर से करीब 5 किलो चांदी से भरा बैग चुरा लिया। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोर की तलाश शुरू कर दी है। यह घटना गुना शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के कोटेश्वर गली के पास हुई। पीड़ित व्यवसायी मनोज कुमार जैन ने बताया कि शनिवार दोपहर वह अपने पिता सुमेरचंद जैन को दुकान पर छोड़कर मंदिर गए थे। दोपहर करीब 2:10 बजे जब सुमेरचंद झपकी ले रहे थे, चोर ने काउंटर के शीशे को खिसकाकर चांदी का बैग निकाल लिया। करीब 5 किलो कच्ची चांदी चोरी हो गई, जिसकी कीमत लाखों में है। जब शाम को दुकान बंद करने का समय आया, तब बैग गायब मिला। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पता चला कि चोर नकाबपोश था और लुंगी पहने हुए था। वह चोरी करने के बाद पैदल ही कोटेश्वर मंदिर गली होते हुए उदासी आश्रम के रास्ते शहर से बाहर भाग गया। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की भी मदद ली है ताकि चोर का सुराग लगाया जा सके। फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच तेज कर दी है। यह घटना साबित करती है कि कैसे मंदी के कारण व्यापारियों को आराम करना पड़ता है और चोर इसी का फायदा उठाते हैं। पीड़ित परिवार में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि चोरी हुई चांदी उनके व्यापार की महत्वपूर्ण पूंजी थी। स्थानीय लोगों ने पुलिस से जल्द से जल्द चोर को गिरफ्तार करने की मांग की है। इस बीच सर्राफा बाजार में सुरक्षा के इंतजामों पर भी सवाल उठने लगे हैं। कारोबारियों ने बताया कि पहले भी यहाँ चोरी की कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस की कार्रवाई धीमी है। गुना पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए टीम गठित की है और जल्द सफलता का दावा किया है। फिलहाल चोर की तलाश में पुलिस कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है। उम्मीद है कि जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। यह घटना न केवल एक चोरी है, बल्कि व्यापार की मौजूदा स्थिति को भी दर्शाती है, जहाँ मंदी ने सभी को प्रभावित किया है। दुकानदारों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी समय दुकान में सुरक्षा के इंतजाम को पुख्ता रखें और सीसीटीवी कैमरों का नियमित रखरखाव करें। गुना जैसे छोटे शहर में इतनी बड़ी चोरी से लोग हैरान हैं और चोर के प्रति गुस्सा है। पुलिस ने आम जनता से भी अनुरोध किया है कि अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति नजर आए तो तुरंत सूचना दें। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस गश्त बढ़ा रही है। वहीं पीड़ित व्यवसायी ने उम्मीद जताई कि पुलिस चोर को जल्द पकड़ लेगी और उनकी चांदी बरामद हो जाएगी। यह घटना मध्य प्रदेश में चोरी के बढ़ते मामलों की ओर भी इशारा करती है। सर्राफा बाजार में कारोबारियों ने सुरक्षा के लिए एक संयुक्त समिति बनाने का फैसला किया है। फिलहाल पुलिस जांच जारी है और आगामी दिनों में और खुलासे होने की उम्मीद है। चोर द्वारा इस्तेमाल किए गए रूट की पहचान कर ली गई है, जिससे उसे ट्रेस करना आसान होगा। पुलिस के अनुसार चोर कोई स्थानीय निवासी हो सकता है, क्योंकि उसे क्षेत्र की गलियों का अच्छा ज्ञान था। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

मध्य प्रदेश के गुना जिले में चोरी की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ छोटा सराफा बाजार में एक बुजुर्ग सर्राफा कारोबारी मंदी के कारण दुकान में आराम कर रहे थे, तभी उनकी आंख लग गई। इसी झपकी का फायदा उठाकर एक शातिर चोर ने काउंटर से करीब 5 किलो चांदी से भरा बैग चुरा लिया। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोर की तलाश शुरू कर दी है। यह घटना गुना शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के कोटेश्वर गली के पास हुई। पीड़ित व्यवसायी मनोज कुमार जैन ने बताया कि शनिवार दोपहर वह अपने पिता सुमेरचंद जैन को दुकान पर छोड़कर मंदिर गए थे। दोपहर करीब 2:10 बजे जब सुमेरचंद झपकी ले रहे थे, चोर ने काउंटर के शीशे को खिसकाकर चांदी का बैग निकाल लिया। करीब 5 किलो कच्ची चांदी चोरी हो गई, जिसकी कीमत लाखों में है। जब शाम को दुकान बंद करने का समय आया, तब बैग गायब मिला। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पता चला कि चोर नकाबपोश था और लुंगी पहने हुए था। वह चोरी करने के बाद पैदल ही कोटेश्वर मंदिर गली होते हुए उदासी आश्रम के रास्ते शहर से बाहर भाग गया। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की भी मदद ली है ताकि चोर का सुराग लगाया जा सके। फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच तेज कर दी है। यह घटना साबित करती है कि कैसे मंदी के कारण व्यापारियों को आराम करना पड़ता है और चोर इसी का फायदा उठाते हैं। पीड़ित परिवार में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि चोरी हुई चांदी उनके व्यापार की महत्वपूर्ण पूंजी थी। स्थानीय लोगों ने पुलिस से जल्द से जल्द चोर को गिरफ्तार करने की मांग की है। इस बीच सर्राफा बाजार में सुरक्षा के इंतजामों पर भी सवाल उठने लगे हैं। कारोबारियों ने बताया कि पहले भी यहाँ चोरी की कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस की कार्रवाई धीमी है। गुना पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए टीम गठित की है और जल्द सफलता का दावा किया है। फिलहाल चोर की तलाश में पुलिस कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है। उम्मीद है कि जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। यह घटना न केवल एक चोरी है, बल्कि व्यापार की मौजूदा स्थिति को भी दर्शाती है, जहाँ मंदी ने सभी को प्रभावित किया है। दुकानदारों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी समय दुकान में सुरक्षा के इंतजाम को पुख्ता रखें और सीसीटीवी कैमरों का नियमित रखरखाव करें। गुना जैसे छोटे शहर में इतनी बड़ी चोरी से लोग हैरान हैं और चोर के प्रति गुस्सा है। पुलिस ने आम जनता से भी अनुरोध किया है कि अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति नजर आए तो तुरंत सूचना दें। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस गश्त बढ़ा रही है। वहीं पीड़ित व्यवसायी ने उम्मीद जताई कि पुलिस चोर को जल्द पकड़ लेगी और उनकी चांदी बरामद हो जाएगी। यह घटना मध्य प्रदेश में चोरी के बढ़ते मामलों की ओर भी इशारा करती है। सर्राफा बाजार में कारोबारियों ने सुरक्षा के लिए एक संयुक्त समिति बनाने का फैसला किया है। फिलहाल पुलिस जांच जारी है और आगामी दिनों में और खुलासे होने की उम्मीद है। चोर द्वारा इस्तेमाल किए गए रूट की पहचान कर ली गई है, जिससे उसे ट्रेस करना आसान होगा। पुलिस के अनुसार चोर कोई स्थानीय निवासी हो सकता है, क्योंकि उसे क्षेत्र की गलियों का अच्छा ज्ञान था। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा





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