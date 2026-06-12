गुन्नौर: प्रेम प्रसंग के शक में भाई ने बहन की गोली मारकर हत्या

गुन्नौर के सैजना मुस्लिम गांव में 17 वर्षीय किशोरी मुस्कान की हत्या की गAi वारदात में उनके छोटे भाई सनी को आरोपी बना लिया गया है। घटना का राज छह घंटे तक छिपा रहा।

गुन्नौर के सैजना मुस्लिम गांव में एक हार्दिक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना का समाचार मिला है। गांव में प्रेम प्रसंग के शक में एक बुजुर्ग भाई ने अपनी 17 वर्षीय बहन मुस्कान की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी भाई फरार हो गया। घटना का राज छह घंटे तक छिपा रहा क्योंकि लगातार बारिश के कारण गांव की गलियां सुनसान थीं और लोग अपने घरों में ही सुरक्षित रहने के कारण घटना की जानकारी किसी को नहीं मिल सकी। घटना की पहली सूचना पुलिस को शाम के चार बजे दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शिकायत करने वाली मां परवीन ने अपने बेटे सनी पर बेटी की हत्या का आरोप लगाया है। मुस्कान प्रेमी युवक से फोन पर बात करती थी, जिससे उनके छोटे भाई सनी में ईर्ष्या पैदा हुई। दोनों के बीच कई बार विवाद भी हुए। शुक्रवार सुबह मां परवीन खेत पर मजदूरी के लिए गई, तब घर में केवल मुस्कान और उनका छोटा भाई सनी मौजूद था। सनी ने घर में अकेले पाकर बहन की गोली मार दी और फरार हो गया। मुस्कान के परिवार का अतीत भी दर्दनाक है। उनके पिता सफी मोहम्मद 16 वर्ष पहले संदिग्ध परिस्थितियों में आग से जलकर मृत्यु हो गए थे। पिता की मृत्यु के बाद मां परवीन ने मजदूरी करके बच्चों का पालन-पोषण किया। मृत्यु के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है और लोग परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। पुलिस आरोपी सनी के प्रति तलाश जारी रख रही है और घटना के समयक्रम, सूचना दिलाई में देरी जैसे पहलुओं की जांच कर रही है.

गुन्नौर के सैजना मुस्लिम गांव में एक हार्दिक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना का समाचार मिला है। गांव में प्रेम प्रसंग के शक में एक बुजुर्ग भाई ने अपनी 17 वर्षीय बहन मुस्कान की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी भाई फरार हो गया। घटना का राज छह घंटे तक छिपा रहा क्योंकि लगातार बारिश के कारण गांव की गलियां सुनसान थीं और लोग अपने घरों में ही सुरक्षित रहने के कारण घटना की जानकारी किसी को नहीं मिल सकी। घटना की पहली सूचना पुलिस को शाम के चार बजे दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शिकायत करने वाली मां परवीन ने अपने बेटे सनी पर बेटी की हत्या का आरोप लगाया है। मुस्कान प्रेमी युवक से फोन पर बात करती थी, जिससे उनके छोटे भाई सनी में ईर्ष्या पैदा हुई। दोनों के बीच कई बार विवाद भी हुए। शुक्रवार सुबह मां परवीन खेत पर मजदूरी के लिए गई, तब घर में केवल मुस्कान और उनका छोटा भाई सनी मौजूद था। सनी ने घर में अकेले पाकर बहन की गोली मार दी और फरार हो गया। मुस्कान के परिवार का अतीत भी दर्दनाक है। उनके पिता सफी मोहम्मद 16 वर्ष पहले संदिग्ध परिस्थितियों में आग से जलकर मृत्यु हो गए थे। पिता की मृत्यु के बाद मां परवीन ने मजदूरी करके बच्चों का पालन-पोषण किया। मृत्यु के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है और लोग परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। पुलिस आरोपी सनी के प्रति तलाश जारी रख रही है और घटना के समयक्रम, सूचना दिलाई में देरी जैसे पहलुओं की जांच कर रही है





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गुन्नौर हतया भाई बहन प्रेम प्रसंग पुलिस

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