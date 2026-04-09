गुमला में जमीन विवाद: गर्भवती देवरानी के पेट में लात मारने से जुड़वां बच्चों की मौत

गुमला के बसिया थाना क्षेत्र में जमीन और निर्माण के विवाद में एक व्यक्ति ने अपनी सात माह की गर्भवती देवरानी के पेट पर लात मार दी, जिससे गर्भ में पल रहे जुड़वां बच्चों की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
संवाद सहयोगी, गुमला । बसिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत तिर्रा केमता टोली गांव में जमीन और निर्माण से जुड़े एक विवाद में एक व्यक्ति ने अपनी सात माह की गर्भवती देवरानी के पेट पर ज़ोरदार लात मारी, जिसके परिणामस्वरूप उसके गर्भ में पल रहे दो मासूम जुड़वां बच्चों की मृत्यु हो गई। इस घटना के संबंध में, पीड़ित महिला के पति बसंत साहू ने बसिया थाने में अपने बड़े भाई उदय प्रताप साहू के विरुद्ध एक आवेदन देकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। बसंत कुमार साहू ने बताया कि यह दुखद घटना बीते सोमवार को घटित हुई। दरअसल,
निर्माण कार्य को रोकने को लेकर विवाद शुरू हुआ। बसंत अपने घर के सामने अपना टेम्पू खड़ा करने के लिए एक शेड का निर्माण कर रहे थे। उसी समय, उनके बड़े भाई उदय प्रताप साहू वहां पहुंचे और निर्माण कार्य को रोकने पर विवाद करने लगे। विवाद इतना बढ़ गया कि उदय प्रताप ने अपने छोटे भाई बसंत के साथ मारपीट शुरू कर दी। पति को पिटता देख उनकी सात माह की गर्भवती पत्नी सीमा कुमारी बीच-बचाव के लिए आगे आई। इसी दौरान गुस्से में आकर उदय प्रताप ने सीमा के पेट में ज़ोरदार लात मार दी। वार इतना गंभीर था कि सीमा वहीं ज़मीन पर गिर पड़ी और दर्द से तड़पने लगी। तत्काल, परिजन सीमा को बसिया रेफरल अस्पताल ले गए। वहां प्राथमिक उपचार के बाद, डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे गुमला सदर अस्पताल रेफर कर दिया। गुमला में जांच के बाद डॉक्टरों ने पुष्टि की कि सीमा के गर्भ में पल रहे जुड़वां बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। इस घटना के बाद, पीड़ित बसंत कुमार साहू ने बसिया थाने में लिखित आवेदन देकर अपने बड़े भाई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है।\घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है और लोग इस हृदय विदारक घटना से स्तब्ध हैं। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच शुरू कर दी है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। स्थानीय लोगों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित परिवार को सांत्वना देने वालों का तांता लगा हुआ है, और हर कोई इस दुखद समय में उनके साथ खड़ा है। इस घटना ने एक बार फिर समाज में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों पर सवाल खड़ा कर दिया है। गर्भावस्था के दौरान एक महिला और उसके गर्भ में पल रहे बच्चों पर इस तरह का हमला पूरी तरह से अस्वीकार्य है, और समाज को इस तरह की हिंसा के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। पुलिस इस मामले में किसी भी कोताही से बचने के लिए तत्पर है और दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने का प्रयास कर रही है।\इस दुखद घटना ने न केवल एक परिवार को गहरा दुख दिया है, बल्कि पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। यह घटना मानवीय मूल्यों के पतन और बढ़ते अपराधों की गंभीर समस्या को उजागर करती है। समाज को महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक होने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। स्थानीय प्रशासन और पुलिस इस मामले में त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथ ही, समाज को भी इस तरह की घटनाओं के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने और महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए पहल करनी होगी। यह एक गंभीर चेतावनी है कि हमें अपनी सोच और व्यवहार में बदलाव लाने की आवश्यकता है, ताकि हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकें जहां हर कोई सुरक्षित महसूस करे और हिंसा के लिए कोई जगह न हो। इस घटना ने एक बार फिर से इस बात पर ज़ोर दिया है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए
गुमला बसिया गर्भवती महिला जुड़वां बच्चे हत्या जमीन विवाद मारपीट