गुरु ग्रह का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर 2026: इन राशियों पर होगा विशेष प्रभाव

20 अप्रैल 2026 को, गुरु ग्रह पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो ज्योतिष शास्त्र में एक महत्वपूर्ण घटना है। यह गोचर कई राशियों के लिए शुभ परिणाम ला सकता है, जिससे ज्ञान, धन, करियर और आध्यात्मिक क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। मेष, मिथुन, कर्क, तुला और धनु राशि वालों के लिए यह गोचर विशेष रूप से लाभकारी रहेगा, जो नए अवसर और सफलता लाएगा।

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, चाहे देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो या नक्षत्र परिवर्तन, दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। द्रिक पंचांग के अनुसार, 20 अप्रैल 2026 , सोमवार को शाम 4 बजकर 43 मिनट पर गुरु ग्रह पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी स्वयं गुरु हैं, इसलिए इसे उनका स्व-नक्षत्र गोचर माना जाता है। इस अवधि में गुरु का प्रभाव और भी मजबूत हो जाता है, जिससे शुभ परिणाम मिलने की संभावना बढ़ जाती है। यह गोचर ज्ञान, धन, करियर और

आध्यात्मिक क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। कई लोगों के लिए, यह समय नए अवसर और उन्नति लेकर आ सकता है। अब हम जानेंगे कि किन राशियों के लिए यह समय विशेष रूप से फलदायी रहने वाला है।\मेष राशि के जातकों को इस गोचर से राहत मिल सकती है। पुरानी समस्याएं धीरे-धीरे कम होंगी और कर्ज का बोझ हल्का हो सकता है। कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जो आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करेंगी। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए यह समय नई संभावनाएं लेकर आएगा। रुके हुए कार्य पूरे होंगे और आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। रिश्तों में सुधार होगा और आसपास के लोगों का सहयोग मिलेगा। कर्क राशि वालों के लिए यह समय भाग्यशाली साबित हो सकता है। करियर में उन्नति के योग बनेंगे और परिश्रम का फल मिलेगा। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। निवेश से लाभ की संभावना है और पुराने विवाद सुलझ सकते हैं।\तुला राशि के जातकों के लिए, यह समय स्थिरता और सफलता लेकर आएगा। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा और नई साझेदारियों से लाभ हो सकता है। परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। धनु राशि वालों के लिए यह गोचर नए अवसर लेकर आएगा। नौकरी और व्यवसाय में प्रगति के अवसर मिलेंगे। विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता के संकेत हैं। परिवार में शांति बनी रहेगी और मन भी सकारात्मक रहेगा। इस गोचर का प्रभाव सभी राशियों पर अलग-अलग ढंग से पड़ेगा, लेकिन कुल मिलाकर यह सकारात्मक बदलावों का समय होने की संभावना है। ज्योतिषीय सलाह के अनुसार, इस गोचर के दौरान ग्रहों की स्थिति का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना और उचित उपाय करना लाभकारी हो सकता है। यह समय उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। इस गोचर के दौरान, लोगों को अपनी कड़ी मेहनत, समर्पण और सही दृष्टिकोण से सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। यह एक ऐसा समय है जब सभी को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने के अवसर मिलेंगे





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