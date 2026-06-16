गुरुग्राम में '370 रुपये की बिरयानी' विवाद: प्रणीत मोरे और हिमांशु जांगड़ा के खिलाफ FIR दर्ज

गुरुग्राम के साइबर हब में एक स्टैंडअप कॉमेडी शो के दौरान महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कॉमेडियन प्रणीत मोरे और वेब डेवलपर हिमांशु जांगड़ा के खिलाफ गुरुग्राम पुलिस ने FIR दर्ज की है। राष्ट्रीय महिला आयोग की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है।

गुरुग्राम के साइबर हब में 12 अप्रैल को एक स्टैंडअप कॉमेडी शो का आयोजन किया गया था। इस शो के दौरान वेब डेवलपर हिमांशु जांगड़ा ने महिलाओं के बारे में अत्यंत आपत्तिजनक और फूहड़ टिप्पणियाँ कीं। उन्होंने कहा कि 370 रुपये की बिरयानी खिलाकर महिलाओं पर टिप्पणी की जा सकती है। इस बयान ने सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया और लोगों ने इसे महिलाओं का सार्वजनिक अपमान बताया। शो का वीडियो वायरल होने के बाद नेटिजन्स भड़क उठे और कॉमेडियन के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग करने लगे। इस पूरे विवाद की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की अध्यक्ष विजया किशोर राहटकर ने स्वतः संज्ञान लिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कॉमेडी या किसी भी मनोरंजन के नाम पर महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुँचाने वाली टिप्पणियाँ बर्दाश्त नहीं की जाएँगी। आयोग ने तुरंत गुरुग्राम पुलिस को लिखित शिकायत भेजी, जिसके आधार पर डीएलएफ फेज-दो थाना पुलिस ने प्रणीत मोरे और हिमांशु जांगड़ा के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की। यह FIR महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा, सार्वजनिक अश्लीलता और सोशल मीडिया के दुरुपयोग जैसी धाराओं के तहत दर्ज की गई है। महिला आयोग ने दोनों आरोपियों को 22 जून को पेश होने का नोटिस भी भेजा है। दिलचस्प बात यह है कि प्रणीत मोरे के खिलाफ महाराष्ट्र में भी पहले से एक FIR दर्ज है। उस मामले में भी इसी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप है। प्रणीत मोरे ने अपने बचाव में सार्वजनिक माफी माँगते हुए कहा कि उन्हें एक और मौका दिया जाए। उनका कहना है कि उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का नहीं था, बल्कि यह हास्य का एक प्रयास था जो अनपेक्षित रूप से विवाद में बदल गया। हालाँकि, सोशल मीडिया पर उनकी माफी को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएँ आई हैं। कुछ लोग उनका समर्थन कर रहे हैं तो कुछ का कहना है कि इस तरह की टिप्पणियाँ महिलाओं के खिलाफ हिंसा और असम्मान को बढ़ावा देती हैं। यह मामला भारत में फ्री स्पीच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम सार्वजनिक शालीनता की बहस को एक बार फिर से जीवित कर देता है। कॉमेडी में क्या कहा जा सकता है और क्या नहीं, इसकी कोई स्पष्ट सीमा नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि हास्य के नाम पर किसी समुदाय विशेष या महिलाओं को लक्षित करना सही नहीं है। गुरुग्राम पुलिस मामले की जाँच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। उम्मीद है कि इस मामले में जल्द ही अदालत में चार्जशीट दाखिल होगी और दोषियों को सजा मिलेगी। इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या स्टैंडअप कॉमेडी के नाम पर कोई भी अपमानजनक बात कहना उचित है?

जवाब बिल्कुल नहीं है। महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता और सम्मान बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। गुरुग्राम पुलिस और राष्ट्रीय महिला आयोग की इस त्वरित कार्रवाई ने एक संदेश दिया है कि इस तरह की टिप्पणियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समाज में बदलाव लाने के लिए ऐसी सख्ती जरूरी है। अब देखना यह होगा कि प्रणीत मोरे और हिमांशु जांगड़ा को अदालत से क्या सजा मिलती है





AajTak / 🏆 5. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

370 रुपये की बिरयानी प्रणीत मोरे हिमांशु जांगड़ा गुरुग्राम FIR महिला आयोग

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

विधानसभा के सामने आत्मदाह करने पहुंचा परिवार: पुलिस ने हाथ से छीना पेट्रोल से भरी बोतल, आरोप- चोरी का मुकदमा दर्ज नहीं हो रहाHarodoi victim family protest in Lucknow over Sandila police station FIR delay. Follow latest updates on this news.

Read more »

अयोध्या राम मंदिर दान विवाद: सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, याचिकाकर्ता बोले- एफआईआर के साथ सीबीआई करे पूरी जांचAyodhya Ram Temple donation row, Matter reaches Supreme Court; petitioner demands full CBI probe alongside FIR- अयोध्या राम मंदिर दान विवाद: सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, याचिकाकर्ता बोले-

Read more »

'चिकन बिरयानी' विवाद में Munawar Faruqui का आया रिएक्शन, Pranit More की ट्रोलिग पर कहा- 'किसी की लाश...' - munawar faruqui supports pranit more for rs 370 biryani controversyRs 370 Biryani Controversy: प्रणित मोरे के शो में हुए 370 रुपये की बिरयानी विवाद पर मुनव्वर फारूकी का बयान आया है।

Read more »

Banswara Crime : रात में सोती महिला पर डीजल डालकर लगाई आग, पीठ और चेहरा झुलसा, अज्ञात पर FIR | Banswara Crime Sleeping Woman Night Pouring Diesel Fire Face Scorched Fir Lodged Unknown PersonBanswara Crime : बांसवाड़ा के टोरी बड़ी गांव में एक महिला रात को सो रही थी। अचानक किसी ने उस पर डीजल डालकर आग लगा दी। महिला का पीठ और चेहरा झुलसा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Read more »

राम मंदिर दान राशि विवाद में नया मोड़, पूर्व कारसेवक संतोष दुबे ने दर्ज कराई शिकायत, नामजद FIR की मांग | Ayodhya Ram Mandir Donation Controversy Santosh Dubey Demands Fir Over Alleged TheftRam Mandir Donation Theft Case: अयोध्या में राम मंदिर की दान राशि में कथित चोरी का सनसनीखेज मामला। जिसमें पूर्व कारसेवक संतोष दुबे ने राम जन्मभूमि थाने में दी लिखित शिकायत, नामजद FIR दर्ज करने की मांग की। जानें पूरा मामला...

Read more »

करोड़ों की ड्रग्स जब्ती पर उठे सवाल: राजस्थान कोर्ट के आदेश पर MP के दो TI समेत 90 पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR - mp police face fir over alleged fake md drug bustराजस्थान की चौमहला कोर्ट ने जनवरी 2026 में आगर मालवा पुलिस द्वारा करोड़ों की एमडी ड्रग्स बरामदगी की कार्रवाई को संदिग्ध मानते हुए MP के दो TI समेत 90 पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई कथित तौर पर नियमों के विपरीत और फर्जी बताई गई है, जिस पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठे...

Read more »