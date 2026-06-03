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गुरु गोचर 2026: कर्क राशि में बृहस्पति का प्रवेश और राशियों पर प्रभाव

ज्योतिष News

गुरु गोचर 2026: कर्क राशि में बृहस्पति का प्रवेश और राशियों पर प्रभाव
गुरु गोचरबृहस्पतिकर्क राशि
📆03-06-2026 11:40:00
📰NBT Hindi News
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2 जून 2026 से बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा। जानिए कर्क से मीन राशि वालों के लिए यह गोचर कैसा रहेगा।

गुरु गोचर 2026 में कर्क राशि में बृहस्पति का प्रवेश 2 जून को हो रहा है, जो सभी राशियों पर गहरा प्रभाव डालेगा। यह ग्रह परिवर्तन जीवन में नए अवसर और चुनौतियाँ लेकर आता है। ग्रहों की गति और उनके राशि परिवर्तन का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिलता है। जब बृहस्पति अनुकूल होता है, तो व्यक्ति को समाज में प्रशंसा, सम्मान और सफलता प्राप्त होती है। वहीं प्रतिकूल होने पर बाधाओं, आलोचना और संघर्ष का सामना करना पड़ता है। हालांकि, इन सबके बीच व्यक्ति का मूल स्वभाव और क्षमता वही रहती है। इसलिए संपूर्ण जन्मपत्री का गहन अध्ययन आवश्यक है। कर्क राशि वालों के लिए इस गोचर से पहले आय कम और खर्च अधिक की स्थिति थी। द्वादश भाव में बृहस्पति के गोचर से कार्यों में विघ्न और व्यवसाय में उलझनें बढ़ रही थीं। अब लग्नस्थ गुरु के कारण पूजा-पाठ और युक्ति से उलझनों में विजय, धन लाभ और कार्यों में प्रगति के अवसर मिलेंगे। सिंह राशि वालों को सावधान रहना होगा क्योंकि द्वादश कर्क राशि का गुरु कार्यों में विघ्न उत्पन्न कर सकता है और आय कम एवं खर्च अधिक की स्थिति बनेगी। कन्या राशि वालों को धन, संपदा और सवारी का सुख मिलेगा, साथ ही भाग्योदय और प्रिय व्यक्ति से मुलाकात के अवसर प्राप्त होंगे। तुला राशि वालों के कर्मक्षेत्र में सुधार होगा और अक्टूबर के अंत में विशेष लाभ की स्थितियाँ बनेंगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह गोचर भाग्योदय और बिगड़े कार्यों में सुधार, भूमि, वाहन सुख, प्रिय बंधु से मिलने और नौकरी में प्रमोशन का योग लेकर आया है। धनु राशि वालों को सावधान रहना चाहिए क्योंकि गोचर में गुरु सावधानी बरतने के संकेत दे रहा है। मकर राशि वालों को रोग और गुप्त शत्रुओं के भय से मुक्ति मिलेगी, कार्यों में सिद्धि और धन लाभ होगा। कुंभ राशि वालों के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना बेहतर रहेगा क्योंकि अक्टूबर 2026 के बाद सिंह राशि में गुरु का गोचर विशेष लाभदायक रहेगा। मीन राशि वालों को वाद-विवाद और परेशानियों से राहत मिलेगी, तथा भूमि और वाहन के सुख की प्राप्ति होगी। ग्रहों के गोचर का अध्ययन करते समय अन्य ग्रहों के प्रभाव और जन्मपत्री के योगों पर भी ध्यान देना चाहिए। ज्योतिष ाचार्य आशुतोष वार्ष्णेय के अनुसार, गुरु के इस गोचर का प्रभाव समझने के लिए संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण आवश्यक है.

गुरु गोचर 2026 में कर्क राशि में बृहस्पति का प्रवेश 2 जून को हो रहा है, जो सभी राशियों पर गहरा प्रभाव डालेगा। यह ग्रह परिवर्तन जीवन में नए अवसर और चुनौतियाँ लेकर आता है। ग्रहों की गति और उनके राशि परिवर्तन का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिलता है। जब बृहस्पति अनुकूल होता है, तो व्यक्ति को समाज में प्रशंसा, सम्मान और सफलता प्राप्त होती है। वहीं प्रतिकूल होने पर बाधाओं, आलोचना और संघर्ष का सामना करना पड़ता है। हालांकि, इन सबके बीच व्यक्ति का मूल स्वभाव और क्षमता वही रहती है। इसलिए संपूर्ण जन्मपत्री का गहन अध्ययन आवश्यक है। कर्क राशि वालों के लिए इस गोचर से पहले आय कम और खर्च अधिक की स्थिति थी। द्वादश भाव में बृहस्पति के गोचर से कार्यों में विघ्न और व्यवसाय में उलझनें बढ़ रही थीं। अब लग्नस्थ गुरु के कारण पूजा-पाठ और युक्ति से उलझनों में विजय, धन लाभ और कार्यों में प्रगति के अवसर मिलेंगे। सिंह राशि वालों को सावधान रहना होगा क्योंकि द्वादश कर्क राशि का गुरु कार्यों में विघ्न उत्पन्न कर सकता है और आय कम एवं खर्च अधिक की स्थिति बनेगी। कन्या राशि वालों को धन, संपदा और सवारी का सुख मिलेगा, साथ ही भाग्योदय और प्रिय व्यक्ति से मुलाकात के अवसर प्राप्त होंगे। तुला राशि वालों के कर्मक्षेत्र में सुधार होगा और अक्टूबर के अंत में विशेष लाभ की स्थितियाँ बनेंगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह गोचर भाग्योदय और बिगड़े कार्यों में सुधार, भूमि, वाहन सुख, प्रिय बंधु से मिलने और नौकरी में प्रमोशन का योग लेकर आया है। धनु राशि वालों को सावधान रहना चाहिए क्योंकि गोचर में गुरु सावधानी बरतने के संकेत दे रहा है। मकर राशि वालों को रोग और गुप्त शत्रुओं के भय से मुक्ति मिलेगी, कार्यों में सिद्धि और धन लाभ होगा। कुंभ राशि वालों के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना बेहतर रहेगा क्योंकि अक्टूबर 2026 के बाद सिंह राशि में गुरु का गोचर विशेष लाभदायक रहेगा। मीन राशि वालों को वाद-विवाद और परेशानियों से राहत मिलेगी, तथा भूमि और वाहन के सुख की प्राप्ति होगी। ग्रहों के गोचर का अध्ययन करते समय अन्य ग्रहों के प्रभाव और जन्मपत्री के योगों पर भी ध्यान देना चाहिए। ज्योतिषाचार्य आशुतोष वार्ष्णेय के अनुसार, गुरु के इस गोचर का प्रभाव समझने के लिए संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण आवश्यक है

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