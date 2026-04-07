गुरुग्राम में अगवा ऑटो चालक और बच्चों का बरेली में मिला सुराग, 48 घंटे बाद हुई वापसी

गुरुग्राम से अगवा किए गए ऑटो चालक और उसके दो बच्चों को 48 घंटे बाद बरेली से बरामद किया गया। परिवार ने पुलिस में अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी। बच्चों के मिलने के बाद परिवार को राहत मिली। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

विनय त्रिवेदी, गुरुग्राम । गुरुग्राम के नाथूपुर में रहने वाली एक महिला के ऑटो चालक पति और दोनों बच्चे अपहरण के 48 घंटे बाद तीन सौ किलोमीटर दूर बरेली में आखिरकार मिल गए। बच्चों को शनिवार शाम को पिता के साथ घर से सिकंदरपुर पहाड़ी हनुमान मंदिर ले जाया गया था, इस दौरान उनका अपहरण कर लिया गया। सोमवार दोपहर जब महिला को बच्चों के मिलने की जानकारी मिली तो वह तुरंत बरेली के लिए रवाना हो गई। बच्चे बरेली के एक अस्पताल में भर्ती हैं। दो दिन तक रोने और बिलखने के बाद, जैसे ही मां ने अपने कलेजे के टुकड़ों को

देखा तो उन्हें गले लगा लिया और खुशी के आंसू बहने लगे। पति और दो बच्चों के अपहरण की शिकायत मूल रूप से बरेली के टांडा सिकंदरपुर गांव की रहने वाली पूजा ने शनिवार रात डीएलएफ फेस एक थाना पुलिस में दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके पति मनोज और दो बेटे मयूर व लक्ष्य का अपहरण हो गया है। उन्होंने बताया कि वह आठ सालों से परिवार के साथ नाथूपुर एस ब्लॉक में रह रही हैं और उनके पति मनोज कुमार ओला-उबर में ऑटो चलाते हैं। इस अपहरण की घटना से पहले, दो दिन पहले एक अंजान व्यक्ति मनोज कुमार से मिला था। उस व्यक्ति ने प्रतिदिन सुबह-शाम एस ब्लॉक से सिकंदरपुर पहाड़ी के पास हनुमान मंदिर तक जाने के लिए बातचीत की। शनिवार शाम जब उस व्यक्ति ने मंदिर जाने के लिए फोन किया, तो मनोज अपने दोनों बेटों को भी साथ ले गए। इसके बाद तीनों लापता हो गए। बच्चों और पति के लापता होने के बाद, महिला लगातार पुलिस की मदद से उन्हें ढूंढ रही थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था।\इस घटना के बाद, पूजा के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। सोमवार शाम को दैनिक जागरण से फोन पर बातचीत में पूजा ने बताया कि गुरुग्राम पुलिस से उन्हें उनके पति और बच्चों के टांडा सिकंदरपुर गांव में होने की जानकारी मिली थी। इस सूचना पर तुरंत वह बरेली के लिए रवाना हो गई। वहां पहुंचने पर पता चला कि बच्चे एक हादसे में घायल हो गए थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बच्चों से मिलने के बाद ही पूजा को सुकून मिला। उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस ने उनके पति को ढूंढ लिया है और फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। डीएलएफ फेस एक थाना प्रभारी इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि मामले की जांच के लिए पुलिस की एक टीम लगी हुई थी। सीसीटीवी कैमरे और अन्य माध्यमों से एक गाड़ी के बारे में पता चला था। सोमवार सुबह बरेली पुलिस से बच्चों और ऑटो चालक के बारे में जानकारी मिली। जिसके बाद पुलिस टीम को बरेली भेजा गया। मनोज से घटना के बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।\इस मामले में पुलिस गहन जांच कर रही है और आरोपियों को पकड़ने की कोशिश जारी है। घटना के पीछे की वजहों का पता लगाने के लिए मनोज से पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस मामले का खुलासा किया जाएगा और दोषियों को कानून के कठघरे में लाया जाएगा। इस घटना ने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया था। अपहरण की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया था। बच्चों की सलामती की दुआ करने के साथ ही, पूजा और उसके परिवार ने पुलिस से जल्द से जल्द बच्चों को ढूंढने की गुहार लगाई थी। आखिरकार, बच्चों और उनके पिता की सकुशल वापसी से परिवार को राहत मिली है। इस घटना ने एक बार फिर अपहरण जैसी गंभीर घटनाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाई है और बच्चों की बरामदगी के लिए तुरंत कार्रवाई की, जिसकी हर कोई सराहना कर रहा है। घटना से जुड़े सभी पहलुओं पर गहराई से जांच की जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके





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